Быстрый рост доходов россиян, новые медицинские специальности и арест за мат в транспорте. Что нового к утру 12 мая

Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве, а после организовал для нее культурную программу и ужин в Кремле.

Как сообщил Дмитрий Песков, 92-летняя педагог посетила Галерею Шилова и другие экскурсии.

11 мая Путин лично заехал за учительницей в гостиницу на Арбате, сам находясь за рулем автомобиля. Позже они вместе поужинали в президентской резиденции.