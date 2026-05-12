12 мая 2026, 05:00

Быстрый рост доходов россиян, новые медицинские специальности и арест за мат в транспорте. Что нового к утру 12 мая

Реальные денежные доходы россиян растут высокими темпами. За последние три года они увеличились на 26%, рассказал вице-премьер Александр Новак. Тем временем Минздрав предложил ввести новые медицинские специальности, в том числе врач-нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. О встрече Путина со школьной учительницей, комнатах для молодых отцов и других событиях читайте в нашем дайджесте.

СМИ: Украина предложила России прекратить удары по аэропортам

Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам, сообщает Politico.

По словам министра, инициатива может быть интересна Москве из-за атак на российские аэропорты, включая Шереметьево и Пулково. Сибига отметил, что посредником в переговорах мог бы выступить Евросоюз.

Путин встретился со своей школьной учительницей

Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве, а после организовал для нее культурную программу и ужин в Кремле.

Как сообщил Дмитрий Песков, 92-летняя педагог посетила Галерею Шилова и другие экскурсии.

11 мая Путин лично заехал за учительницей в гостиницу на Арбате, сам находясь за рулем автомобиля. Позже они вместе поужинали в президентской резиденции.

Вице-премьер России назвал главную задачу российской экономики

Вице-премьер РФ Александр Новак дал интервью газете «Ведомости». Собрали главное из его заявлений:

  • Приоритетная задача экономики в условиях ограниченных трудовых ресурсов — рост производительности труда.
  • У российской экономики большой запас прочности. Она успешно прошла через пандемию и санкционный шок 2022 года.
  • Реальные денежные доходы россиян выросли на 26,1% за последние три года. Это стало самым высоким темпом роста за последние 20 лет.

В 2026 году ожидается рост реальных доходов на 1,6%, уточнил Новак.

  • Безработица составляет 2,2%. Это исторически минимальная отметка.
  • На минимальных исторических значениях держится и уровень бедности. По итогам 2025 года он составил 6,7%.
  • Основные задачи по регулированию маркетплейсов — не допустить монополизации рынка и защитить права потребителей.
  • Инфляция в России по итогам 2026 года, как ожидается, приблизится к 5,2%. При этом к целевому уровню в 4% показатель может вернуться уже с 2027 года.
Минздрав предложил ввести новые медицинские специальности

Минздрав РФ предложил с 1 сентября ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей. В их числе:

  • нутрициология;
  • нейропсихология;
  • медицинская логопедия;
  • физическая реабилитация;
  • медицина здорового долголетия.

Одновременно из перечня планируют убрать ряд устаревших специальностей, включая врача-сексолога, подросткового психиатра, фельдшера-нарколога, врача-диабетолога и врача-офтальмолога-протезиста. Их функции передадут другим специалистам.

В России предложили создать комнаты молодых отцов в роддомах

В роддомах могут появиться специальные комнаты для мужчин, которые присутствуют на партнерских родах. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он объяснил, что это нужно для удобства, чтобы мужчины не ждали в коридоре. Партнерские роды нужно поддерживать и создавать для отцов комфортные условия, добавил Гриб.

При этом делать их обязательными не следует — участие мужчины должно оставаться добровольным.

Мошенники начали выманивать данные карт через фейковые опросы банков

Они предлагают россиянам пройти якобы банковские онлайн-опросы за деньги. После ответов на вопросы пользователей просят ввести данные карты и код из СМС для «зачисления вознаграждения».

Как сообщили в МВД, таким образом аферисты получают доступ к банковским счетам. Россиян призвали не вводить реквизиты карт на сомнительных сайтах и проверять информацию об акциях и опросах.

Россиянам рассказали о наказании за мат в транспорте

Нецензурную брань могут расценить как мелкое хулиганство, пояснил юрист Андрей Моисеев. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.

По его словам, если человек просто выругался, обычно назначают штраф. Однако за агрессивное поведение и игнорирование замечаний возможен административный арест.

