Быстрый рост доходов россиян, новые медицинские специальности и арест за мат в транспорте. Что нового к утру 12 мая
СМИ: Украина предложила России прекратить удары по аэропортам
Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам, сообщает Politico.
По словам министра, инициатива может быть интересна Москве из-за атак на российские аэропорты, включая Шереметьево и Пулково. Сибига отметил, что посредником в переговорах мог бы выступить Евросоюз.
Путин встретился со своей школьной учительницей
Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве, а после организовал для нее культурную программу и ужин в Кремле.
Как сообщил Дмитрий Песков, 92-летняя педагог посетила Галерею Шилова и другие экскурсии.
11 мая Путин лично заехал за учительницей в гостиницу на Арбате, сам находясь за рулем автомобиля. Позже они вместе поужинали в президентской резиденции.
Вице-премьер России назвал главную задачу российской экономики
Вице-премьер РФ Александр Новак дал интервью газете «Ведомости». Собрали главное из его заявлений:
- Приоритетная задача экономики в условиях ограниченных трудовых ресурсов — рост производительности труда.
- У российской экономики большой запас прочности. Она успешно прошла через пандемию и санкционный шок 2022 года.
- Реальные денежные доходы россиян выросли на 26,1% за последние три года. Это стало самым высоким темпом роста за последние 20 лет.
В 2026 году ожидается рост реальных доходов на 1,6%, уточнил Новак.
- Безработица составляет 2,2%. Это исторически минимальная отметка.
- На минимальных исторических значениях держится и уровень бедности. По итогам 2025 года он составил 6,7%.
- Основные задачи по регулированию маркетплейсов — не допустить монополизации рынка и защитить права потребителей.
- Инфляция в России по итогам 2026 года, как ожидается, приблизится к 5,2%. При этом к целевому уровню в 4% показатель может вернуться уже с 2027 года.
Минздрав предложил ввести новые медицинские специальности
Минздрав РФ предложил с 1 сентября ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей. В их числе:
- нутрициология;
- нейропсихология;
- медицинская логопедия;
- физическая реабилитация;
- медицина здорового долголетия.
Одновременно из перечня планируют убрать ряд устаревших специальностей, включая врача-сексолога, подросткового психиатра, фельдшера-нарколога, врача-диабетолога и врача-офтальмолога-протезиста. Их функции передадут другим специалистам.
В России предложили создать комнаты молодых отцов в роддомах
В роддомах могут появиться специальные комнаты для мужчин, которые присутствуют на партнерских родах. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он объяснил, что это нужно для удобства, чтобы мужчины не ждали в коридоре. Партнерские роды нужно поддерживать и создавать для отцов комфортные условия, добавил Гриб.
При этом делать их обязательными не следует — участие мужчины должно оставаться добровольным.
Мошенники начали выманивать данные карт через фейковые опросы банков
Они предлагают россиянам пройти якобы банковские онлайн-опросы за деньги. После ответов на вопросы пользователей просят ввести данные карты и код из СМС для «зачисления вознаграждения».
Как сообщили в МВД, таким образом аферисты получают доступ к банковским счетам. Россиян призвали не вводить реквизиты карт на сомнительных сайтах и проверять информацию об акциях и опросах.
Россиянам рассказали о наказании за мат в транспорте
Нецензурную брань могут расценить как мелкое хулиганство, пояснил юрист Андрей Моисеев. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.
По его словам, если человек просто выругался, обычно назначают штраф. Однако за агрессивное поведение и игнорирование замечаний возможен административный арест.