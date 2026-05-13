Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и школьные уроки по ИИ. Что нового к утру 13 мая
Мощный пожар около Измайловского кремля потушили. Подробности
В ночь на 13 мая загорелось металлокаркасное здание на улице Вернисажная рядом со стадионом «Измайлово» и Измайловским кремлем.
Сначала площадь пожара была 200 кв. м, но за несколько часов выросла до 3 тыс. кв. м. Огонь тушили более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд, а беспилотники оценивали обстановку с воздуха. К утру возгорание ликвидировали.
Людей, которые находились на момент пожара в здании, эвакуировали. Никто не пострадал. По данным СМИ, в загоревшемся строении находится музей «Бункер Сталина» и площадка для проведения квестов по видеоиграм. Там обрушились кровля и стены.
Предварительно, причина пожара — короткое замыкание или неисправная проводка.
СМИ: в Хабаровском крае не справляются с тушением лесных пожаров
По данным СМИ, проверка природоохранной прокуратуры показала нехватку техники и людей, а также плохую организацию тушения.
Например, на пожар площадью шесть гектаров в Амурском районе отправили всего 11 человек. Когда огонь начал быстро распространяться, помощь не усилили.
В результате претензии получили министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов и руководство Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.
Ситуацию с лесными пожарами взять под контроль пока не могут. Комсомольск-на-Амуре затянут смогом, а на некоторых дорогах практически нулевая видимость. Сам Хабаровск окружен огнем с трех сторон.
Поступления от «налога на богатых» в России выросли на 38%
За первый квартал 2026 года федеральный бюджет получил 52,4 млрд рублей от повышенных ставок НДФЛ — это на 38% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба.
Рост поступлений связывают с:
- увеличением зарплат;
- усилением налогового контроля;
- ростом доходов россиян от вкладов и инвестиций.
В России утвердили новые правила контроля за частными детективами
Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Контролировать работу детективов будет Росгвардия.
Плановые проверки смогут проводить не чаще одного раза в три года. Во время них будут проверяться договоры с клиентами, отчеты о выполненных услугах, а также данные о самом детективе — например, наличие судимости и результаты медосмотров.
Основанием для внеплановой проверки могут стать жалобы граждан, компаний или госорганов. Анонимные обращения учитывать не будут.
При серьезных нарушениях Росгвардия сможет приостановить или аннулировать лицензию детектива.
В школах предложили ввести уроки по работе с ИИ
Добавить в школьную программу основы работы с искусственным интеллектом предложила депутат Госдумы Марина Ким.
По ее мнению, уже с пятого класса детям нужно объяснять, как правильно пользоваться нейросетями, проверять информацию и критически оценивать ответы ИИ.
Поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий.
На российской границе усилили контроль из-за хантавируса «Андес»
Меры принял Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес» в Россию. Ведомство заявило, что ситуация остается стабильной, а случаев заражения этим вирусом в стране с начала 2026 года не выявлено.
В Роспотребнадзоре также отметили, что риск распространения инфекции в РФ крайне низкий, поскольку переносчик вируса — карликовый рисовый хомяк из Аргентины и Чили — не способен выживать в российском климате.
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным риском клещевого энцефалита
Роспотребнадзор включил 45 регионов России в список территорий с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом.
Среди самых населенных:
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Татарстан;
- Свердловская область;
- Башкортостан;
- Красноярский край.
Ведомство напомнило, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация, особенно для жителей опасных регионов и туристов. Также россиянам рекомендуют использовать репелленты и защитную одежду.