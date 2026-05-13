Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и школьные уроки по ИИ. Что нового к утру 13 мая

В ночь на 13 мая загорелось металлокаркасное здание на улице Вернисажная рядом со стадионом «Измайлово» и Измайловским кремлем.

Сначала площадь пожара была 200 кв. м, но за несколько часов выросла до 3 тыс. кв. м. Огонь тушили более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд, а беспилотники оценивали обстановку с воздуха. К утру возгорание ликвидировали.