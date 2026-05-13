13 мая 2026, 05:00

Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и школьные уроки по ИИ. Что нового к утру 13 мая

В здании около Измайловского кремля в Москве потушили пожар площадью 3 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал, у строения обрушилась кровля. Тем временем в России усилят контроль за частными детективами. Следить за их работой будет Росгвардия. Также в дайджесте рассказали о росте поступлений в бюджет от «налога на богатых», ситуации с лесными пожарами в Хабаровском крае, усилении контроля из-за хантавируса и других событиях.

Мощный пожар около Измайловского кремля потушили. Подробности

В ночь на 13 мая загорелось металлокаркасное здание на улице Вернисажная рядом со стадионом «Измайлово» и Измайловским кремлем.

Сначала площадь пожара была 200 кв. м, но за несколько часов выросла до 3 тыс. кв. м. Огонь тушили более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд, а беспилотники оценивали обстановку с воздуха. К утру возгорание ликвидировали.

Тушение пожара в здании около Измайловского кремля

© МЧС России

Людей, которые находились на момент пожара в здании, эвакуировали. Никто не пострадал. По данным СМИ, в загоревшемся строении находится музей «Бункер Сталина» и площадка для проведения квестов по видеоиграм. Там обрушились кровля и стены.

Предварительно, причина пожара — короткое замыкание или неисправная проводка.

СМИ: в Хабаровском крае не справляются с тушением лесных пожаров

По данным СМИ, проверка природоохранной прокуратуры показала нехватку техники и людей, а также плохую организацию тушения.

Например, на пожар площадью шесть гектаров в Амурском районе отправили всего 11 человек. Когда огонь начал быстро распространяться, помощь не усилили.

В результате претензии получили министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов и руководство Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

Ситуацию с лесными пожарами взять под контроль пока не могут. Комсомольск-на-Амуре затянут смогом, а на некоторых дорогах практически нулевая видимость. Сам Хабаровск окружен огнем с трех сторон.

Поступления от «налога на богатых» в России выросли на 38%

За первый квартал 2026 года федеральный бюджет получил 52,4 млрд рублей от повышенных ставок НДФЛ — это на 38% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба.

Рост поступлений связывают с:

  • увеличением зарплат;
  • усилением налогового контроля;
  • ростом доходов россиян от вкладов и инвестиций.
В России утвердили новые правила контроля за частными детективами

Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Контролировать работу детективов будет Росгвардия.

Плановые проверки смогут проводить не чаще одного раза в три года. Во время них будут проверяться договоры с клиентами, отчеты о выполненных услугах, а также данные о самом детективе — например, наличие судимости и результаты медосмотров.

Основанием для внеплановой проверки могут стать жалобы граждан, компаний или госорганов. Анонимные обращения учитывать не будут.

При серьезных нарушениях Росгвардия сможет приостановить или аннулировать лицензию детектива.

В школах предложили ввести уроки по работе с ИИ

Добавить в школьную программу основы работы с искусственным интеллектом предложила депутат Госдумы Марина Ким.

По ее мнению, уже с пятого класса детям нужно объяснять, как правильно пользоваться нейросетями, проверять информацию и критически оценивать ответы ИИ.

Поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий.

На российской границе усилили контроль из-за хантавируса «Андес»

Меры принял Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес» в Россию. Ведомство заявило, что ситуация остается стабильной, а случаев заражения этим вирусом в стране с начала 2026 года не выявлено.

В Роспотребнадзоре также отметили, что риск распространения инфекции в РФ крайне низкий, поскольку переносчик вируса — карликовый рисовый хомяк из Аргентины и Чили — не способен выживать в российском климате.

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным риском клещевого энцефалита

Роспотребнадзор включил 45 регионов России в список территорий с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом.

Среди самых населенных:

  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Татарстан;
  • Свердловская область;
  • Башкортостан;
  • Красноярский край.

Ведомство напомнило, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация, особенно для жителей опасных регионов и туристов. Также россиянам рекомендуют использовать репелленты и защитную одежду.

