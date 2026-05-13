На территории Измайловского Кремля обрушилась крыша квеструма

Shot: В здании квеструма в московском Измайлово обрушилась крыша и стены

В здании квеструма рядом с территорией культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы обрушились крыша, стены и перекрытия. Об этом сообщает Shot.

По словам очевидца, половина ангара выгорела полностью и от него ничего не осталось. По данным Mash, в момент возгорания в помещении проходила игра «The Last of Us», участники которой не сразу поверили, что в здании пожар. Отмечается, что сначала они приняли сигнал тревоги за часть сценария.

Пожар локализован на площади 3 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 13 мая на Вернисажной улицы Москвы произошел пожар. В момент начала пожара там были посетители. Из огня спасено пять человек.

Измайловский кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков.