Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля

Гражданка России пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке, но ее состояние не вызывает опасений, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По данным посольства РФ в ОАЭ, женщина обратилась за помощью самостоятельно. Дата инцидента не уточняется, информации о других пострадавших тоже не поступало.