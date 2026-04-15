Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
В российском регионе тушат крупный лесной пожар
Лесной пожар площадью 51,6 тысячи гектаров тушат в Облученском районе Еврейской автономной области. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным на 14 апреля, 39,5 тысячи гектаров пожара — нелесные территории. Отмечается, что на этот очаг приходится более 80% площади действующих лесных пожаров в России.
В тушении участвуют более 90 человек, включая парашютистов и десантников Авиалесоохраны. Также привлечены вертолет и наземная техника.
Россиянка пострадала из-за падения дрона в Абу-Даби
Гражданка России пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке, но ее состояние не вызывает опасений, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
По данным посольства РФ в ОАЭ, женщина обратилась за помощью самостоятельно. Дата инцидента не уточняется, информации о других пострадавших тоже не поступало.
Банки в России за три месяца закрыли почти 500 офисов
Российские банки в первом квартале 2026 года закрыли 483 отделения, следует из данных Центробанка. Всего в стране осталось около 21,9 тысячи банковских офисов.
Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Эксперты связывают сокращение сети с:
- развитием онлайн-банкинга;
- желанием банков снизить расходы (содержание одного отделения может обходиться в 2−5 млн рублей в месяц).
При этом многие операции клиенты все чаще выполняют через мобильные приложения.
В то же время специалисты отмечают, что закрытие офисов может осложнить доступ к финансовым услугам для части россиян — например, пожилых людей. Кроме того, при блокировке счетов из-за проверки переводов клиентам нередко приходится лично приходить в отделение банка.
В России утвердили порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор определил правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.
Согласно документу, во время экзамена запрещено:
- разговаривать с другими участниками;
- пользоваться средствами связи;
- иметь при себе фото-, аудио- и видеотехнику;
- использовать электронно-вычислительную технику;
- брать справочные материалы и письменные заметки.
На рабочем столе разрешено держать:
- экзаменационные материалы;
- гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
- удостоверение личности;
- разрешенные материалы по предмету;
- при необходимости лекарства, воду и перекус.
Дополнительные правила:
- личные вещи нужно оставить в специально выделенном месте до рамки металлоискателя;
- при выходе из аудитории нельзя выносить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности;
- за нарушение правил участника удалят с экзамена, а акт о нарушении направят в государственную экзаменационную комиссию.
Основной период экзаменов начнется 1 июня — в этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен в основную дату. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по своему желанию.
Операторы связи начали предупреждать россиян о сбоях из-за VPN
Так, в приложении МТС при входе появляется сообщение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» и «Билайн» также рекомендуют отключить VPN, чтобы приложение работало корректно.
Предупреждения уже появились также в онлайн-сервисах. Ozon и «Яндекс Пэй» сообщают, что войти в приложение не получится, пока пользователь не отключит сервис.
В России запустили сервис для переезда иностранных специалистов
На портале «Время жить в России» заработал единый сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих переехать в Россию, сообщили в Агентстве стратегических инициатив.
Сервис запущен 15 апреля и работает по принципу «единого окна» — принимает заявки, проверяет кандидатов и сопровождает процесс переезда.
Подать заявку могут:
- ученые;
- спортсмены;
- предприниматели;
- деятели культуры.
Основные условия — востребованные компетенции и уважение к российским ценностям.
ИИ-улучшение изображений товаров в интернете предложили запретить
Использование искусственного интеллекта для создания изображений товаров в онлайн-торговле может быть ограничено. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.
По его словам, нейросети все чаще генерируют фото и видео, которые выглядят реалистично, но не отражают реальный вид товара и могут вводить покупателей в заблуждение. Он отметил, что такие технологии уже применяются недобросовестными продавцами на маркетплейсах.
В ГОСТе русской кухни появились рецепты хвороста и маковника
В проекте первого ГОСТа русской кухни появились рекомендации по приготовлению хвороста и маковника, следует из документа Минпромторга России.
Хворост предлагается готовить из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры: тесто раскатывают, нарезают и обжаривают во фритюре.
Маковник определяется как изделие из уваренных с медом маковых семян, сформированных в лепешки или пластинки. Допускается добавление сахарного сиропа.