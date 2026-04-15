15 апреля 2026, 05:00

Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля

В Еврейской автономной области тушат пожар на площади почти 52 тысячи гектаров. К борьбе с огнем привлекли десантников и парашютистов Авиалесоохраны. Тем временем операторы связи начали предупреждать о сбоях из-за VPN, а Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году. Также в утреннем дайджесте рассказали о массовом закрытии отделений банков, начале работы сервиса для переезда иностранных специалистов и других событиях.

В российском регионе тушат крупный лесной пожар

Лесной пожар площадью 51,6 тысячи гектаров тушат в Облученском районе Еврейской автономной области. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным на 14 апреля, 39,5 тысячи гектаров пожара — нелесные территории. Отмечается, что на этот очаг приходится более 80% площади действующих лесных пожаров в России.

В тушении участвуют более 90 человек, включая парашютистов и десантников Авиалесоохраны. Также привлечены вертолет и наземная техника.

Россиянка пострадала из-за падения дрона в Абу-Даби

Гражданка России пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке, но ее состояние не вызывает опасений, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По данным посольства РФ в ОАЭ, женщина обратилась за помощью самостоятельно. Дата инцидента не уточняется, информации о других пострадавших тоже не поступало.

Банки в России за три месяца закрыли почти 500 офисов

Российские банки в первом квартале 2026 года закрыли 483 отделения, следует из данных Центробанка. Всего в стране осталось около 21,9 тысячи банковских офисов.

Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты связывают сокращение сети с:

  • развитием онлайн-банкинга;
  • желанием банков снизить расходы (содержание одного отделения может обходиться в 2−5 млн рублей в месяц).

При этом многие операции клиенты все чаще выполняют через мобильные приложения.

В то же время специалисты отмечают, что закрытие офисов может осложнить доступ к финансовым услугам для части россиян — например, пожилых людей. Кроме того, при блокировке счетов из-за проверки переводов клиентам нередко приходится лично приходить в отделение банка.

В России утвердили порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Согласно документу, во время экзамена запрещено:

  • разговаривать с другими участниками;
  • пользоваться средствами связи;
  • иметь при себе фото-, аудио- и видеотехнику;
  • использовать электронно-вычислительную технику;
  • брать справочные материалы и письменные заметки.

На рабочем столе разрешено держать:

  • экзаменационные материалы;
  • гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
  • удостоверение личности;
  • разрешенные материалы по предмету;
  • при необходимости лекарства, воду и перекус.

Дополнительные правила:

  • личные вещи нужно оставить в специально выделенном месте до рамки металлоискателя;
  • при выходе из аудитории нельзя выносить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности;
  • за нарушение правил участника удалят с экзамена, а акт о нарушении направят в государственную экзаменационную комиссию.

Основной период экзаменов начнется 1 июня — в этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен в основную дату. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по своему желанию.

Операторы связи начали предупреждать россиян о сбоях из-за VPN

Так, в приложении МТС при входе появляется сообщение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» и «Билайн» также рекомендуют отключить VPN, чтобы приложение работало корректно.

Предупреждения уже появились также в онлайн-сервисах. Ozon и «Яндекс Пэй» сообщают, что войти в приложение не получится, пока пользователь не отключит сервис.

В России запустили сервис для переезда иностранных специалистов

На портале «Время жить в России» заработал единый сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих переехать в Россию, сообщили в Агентстве стратегических инициатив.

Сервис запущен 15 апреля и работает по принципу «единого окна» — принимает заявки, проверяет кандидатов и сопровождает процесс переезда.

Подать заявку могут:

  • ученые;
  • спортсмены;
  • предприниматели;
  • деятели культуры.

Основные условия — востребованные компетенции и уважение к российским ценностям.

ИИ-улучшение изображений товаров в интернете предложили запретить

Использование искусственного интеллекта для создания изображений товаров в онлайн-торговле может быть ограничено. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

По его словам, нейросети все чаще генерируют фото и видео, которые выглядят реалистично, но не отражают реальный вид товара и могут вводить покупателей в заблуждение. Он отметил, что такие технологии уже применяются недобросовестными продавцами на маркетплейсах.

В ГОСТе русской кухни появились рецепты хвороста и маковника

В проекте первого ГОСТа русской кухни появились рекомендации по приготовлению хвороста и маковника, следует из документа Минпромторга России.

Хворост предлагается готовить из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры: тесто раскатывают, нарезают и обжаривают во фритюре.

Маковник определяется как изделие из уваренных с медом маковых семян, сформированных в лепешки или пластинки. Допускается добавление сахарного сиропа.

