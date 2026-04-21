Смягчение наказания за наркотики, афера со списанием долгов за коммуналку и пересадка рук по ОМС. Что нового к утру 21 апреля

В Чувашии из-за сильной непогоды более 15 тысяч человек остались без электричества. Отключения затронули 58 населенных пунктов в Моргаушском, Чебоксарском, Красночетайском и Красноармейском районах. Без света остаются около 6,5 тысячи домов и 33 социально значимых объекта.

Аварийные службы уже работают на месте: задействованы несколько бригад и техника для восстановления электроснабжения.

В Дагестане из-за оползней 33 села отрезаны от транспортного сообщения. Закрыт участок дороги Цуриб — Арчиб в Чародинском районе.

Сейчас дорогу расчищают, и движение по временной схеме планируют восстановить к утру.