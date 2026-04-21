Смягчение наказания за наркотики, афера со списанием долгов за коммуналку и пересадка рук по ОМС. Что нового к утру 21 апреля
СМИ: Иран согласился на второй раунд переговоров
По данным СМИ, разрешение от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи поступило вечером в понедельник. От американской стороны в Исламабад направится вице-президент Джей Ди Вэнс.
Дональд Трамп пообещал Ирану невиданные проблемы при отказе от переговоров, но выразил надежду на заключение сделки. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что страна не будет вести диалог под угрозой.
ЧП в регионах: последствия непогоды в Чувашии и Дагестане
В Чувашии из-за сильной непогоды более 15 тысяч человек остались без электричества. Отключения затронули 58 населенных пунктов в Моргаушском, Чебоксарском, Красночетайском и Красноармейском районах. Без света остаются около 6,5 тысячи домов и 33 социально значимых объекта.
Аварийные службы уже работают на месте: задействованы несколько бригад и техника для восстановления электроснабжения.
В Дагестане из-за оползней 33 села отрезаны от транспортного сообщения. Закрыт участок дороги Цуриб — Арчиб в Чародинском районе.
Сейчас дорогу расчищают, и движение по временной схеме планируют восстановить к утру.
Путин разрешил отсрочку НДС при импорте товаров
Президент подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в страну. Он будет действовать до 30 июня 2027 года.
Компании смогут платить налог на добавленную стоимость при импорте с отсрочкой до трех месяцев и без процентов.
Получить такую льготу смогут компании на общем режиме налогообложения, у которых нет долгов по таможенным платежам и дел о банкротстве.
Госдума передумала лишать гражданства за неявку в военкомат
Депутаты нижней палаты парламента сняли с рассмотрения законопроект, который предлагал лишать российского гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.
Решение об этом могло приниматься МВД России на основании заключения комиссии по воинскому учету.
В России могут смягчить наказание за хранение наркотиков
Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Инициативу в целом поддержало правительство.
Если человек впервые попадется за такое преступление, ему могут не назначать тюремный срок. Вместо этого его обяжут пройти лечение от зависимости или социальную реабилитацию.
Верховный суд также предложил снизить сроки за хранение наркотиков в крупном размере до 5−10 лет. Эту часть инициативы кабмин не одобрил.
Сейчас по статье 228 УК РФ наказание может достигать 3−15 лет лишения свободы.
Мошенники активно предлагают россиянам «списать долги за ЖКУ»
Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний и обещают полностью списать долги за коммуналку. Для этого они просят перейти по ссылке и ввести код из СМС. Так злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и аккаунту на «Госуслугах».
Как сообщил депутат Дмитрий Свищев, никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов не существует. Все вопросы по долгам, субсидиям и льготам нужно решать только через официальные инстанции — например, через МФЦ или управляющую компанию.
В России по ОМС стала доступна пересадка рук
Трансплантация верхних конечностей теперь доступна бесплатно по полису, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ.
С 2026 года по ОМС также бесплатно проводят пересадку почки.
Россиянин выиграл чемпионат мира по блицу среди юношей до 18 лет
Российский шахматист Роман Шогджиев в 11 лет стал победителем юношеского чемпионата мира по блицу в категории до 18 лет. Турнир прошел в Сербии. Третье место в этой же категории занял россиянин Алексей Козлов.
Также золото для России завоевали Давид Кауфман (до 16 лет), Даниил Каминский (до 12 лет) и Федор Сидельников (до 10 лет). В категории до 8 лет весь пьедестал заняли россияне: Михаил Шишов — золото, Сергей Кузнецов — серебро, Ибрагим Атабеков — бронза.
быстрый формат шахмат, где у игроков очень мало времени на партию.
Обычно каждому игроку дают около 3–5 минут на всю игру (иногда с добавлением нескольких секунд за ход). Поэтому партии проходят очень быстро и требуют мгновенных решений.