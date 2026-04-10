Новый меморандум для маркетплейсов, НДС для поставщиков и аграрии против ЭРтН: главные деловые новости недели

Новый меморандум для маркетплейсов, НДС для поставщиков и аграрии против ЭРтН: главные деловые новости недели6–10 апреля
Для цифровых платформ разработали новый меморандум
Минэкономики разработало и направило в администрацию президента и участникам рынка новый проект меморандума цифровых платформ.
В новом проекте предлагают:
- Прописать обязательство по единой цене товара и открытой модели лояльности банков.
- Зафиксировать возможность продавца отказываться от скидок без последствий.
- Закрепить правила отказа и возврата товара для покупателей.
- Обеспечить недискриминационные условия для российских селлеров — комиссия и стоимость услуг для них не должны быть выше, чем для иностранных.
Потенциальными участниками меморандума могут стать не только маркетплейсы, но и традиционный ретейл (в частности, X5 Group, «Лента», «Магнит») и банки.
Один из ключевых вопросов в новом меморандуме — это вопрос «единой цены».
Сейчас Минэкономики предлагает закрепить четыре принципа:
- цена не может увеличиться по мере перехода к оформлению заказа;
- цена для покупателя доступна без выполнения дополнительных условий (условно, не требует оплаты конкретным видом карты);
- цена не может быть «визуально скрыта» и вводить пользователя в заблуждение;
- условия раскрываются «в доступной, однозначной и наглядной форме».
Помимо этого, компании, которые подпишут меморандум, должны соблюсти «принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса». То есть информация о подключении к таким программам должна быть открыта для всех, ее условия — прозрачны.
Таким образом складывается двухуровневое регулирование маркетплейсов. С одной стороны — закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. С другой стороны — добровольный меморандум.
Поставщики будут платить НДС в долгосрочных контрактах
Минфин разработал в Налоговый кодекс, которые уточняют, что, если обязанность уплатить НДС возникла после заключения договора, его будет уплачивать поставщик.
Это правило будет применяться при следующих условиях:
- при заключении договора стороны не предусмотрели изменение налогового законодательства;
- стороны не изменили цену и не расторгли договор;
- покупатель не вправе принять НДС к вычету.
В этой ситуации продавец не будет выставлять покупателю счет-фактуру, а рассчитает НДС на основе указанной в контракте цены.
По словам юристов, новая норма не коснется повышения ставки с 20% до 22% в 2026 году — она затрагивает только возникновение обязанности уплачивать НДС в долгосрочном контракте.
Фермеры просят послаблений по ЭТрН
Ассоциация «Народный фермер» просит Минтранс освободить малые компании АПК от электронных транспортных накладных (ЭТрН) при внутрихозяйственных перевозках грузов для собственного производства.
Требование оформлять ЭТрН для всех типов перевозок вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Просьба аграриев связана с несколькими моментами:
- В России около 300 населенных пунктов не охвачены интернетом, и здесь не учитываются поселения менее 100 человек. Соответственно, в полевых условиях невозможно оформить и подписать ЭТрН при отгрузке. Результат — вероятный простой техники, срыв сроков поставки, порча продукции.
- ГИС ЭПД и операторы ЭДО отсутствуют в «белых списках» Минцифры, что создает проблемы при ограничениях интернета.
- Необходимость оформления ЭТрН создаст избыточную административную нагрузку, дополнительные финансовые затраты на смартфоны и ПО. Только поддержание ПО для аграриев на общем режиме налогообложения может потребовать 40 000–50 000 рублей в год.
Вдобавок к этому, как указано в письме, не все водители и специалисты готовы работать с электронными подписями, не все контрагенты готовы к нововведениям — значит, рушится весь процесс отгрузки. В поле нет весового оборудования, и это создает риск признания информации недостоверной.
Зампред ассоциации Бабкен Испирян подчеркивает, что фермерам необходим переходный период до 2028 года.
Минсельхоз поддержал предложение Ассоциации по отмене ЭТрН для малых сельхозпроизводителей во внутрихозяйственных перевозках, если они происходят без смены собственника.
А в Минтрансе сообщили, что ЭТрН не надо оформлять для тракторов и других самоходных/механических транспортных средств. Но вопрос перевозки грузовиками и другим автотранспортом не прокомментировали.
Согласно исследованию Точка Банка, переход на электронные документы затронет до 95% предпринимателей в России.
Банки будут передавать ИНН в операциях по СБП
С 1 июля 2026 года банки обяжут передавать ИНН клиента при проведении операций по СБП. Мера коснется переводов и платежей между физлицами и между юрлицами и физлицами.
Новая инициатива предназначается для борьбы с дропперами.
Если дроппера обнаружат, он может сменить сим-карту, открыть новый счет в банке или даже поменять паспорт. Но ИНН сменить не получится, поэтому он становится практически незаменимым реквизитом для проверки рисков.
Для граждан ничего не меняется — никакие дополнительные поля при переводе заполнять не придется.
Что еще важно
- Арбитражный суд Москвы признал Sunlight нарушителем прав на дизайн более 20 ювелирных изделий бренда Joser. Sunlight должен будет выплатить компенсацию в размере 17,3 млн рублей. Как пишет «Коммерсантъ», в 2020–2022 годах Joser разработал коллекцию The Order, а в 2023 году человек, который представился сотрудником Sunlight, предложил гендиректору Joser выпустить совместный ограниченный тираж украшений, но переговоры не увенчались успехом. Позже в Joser обнаружили, что Sunlight продает 24 схожие модели украшений. Ситуацию пытались урегулировать мирно, но в итоге она перешла в судебную плоскость. Суд признал «практически точное воспроизведение признаков формы».
- Власти рассматривают продление моратория на обнуление топливного демпфера, чтобы стабилизировать рынок нефтепродуктов. Мораторий ввели осенью 2025 года. Как сообщил РБК, его могут продлить до конца 2026 года. По словам руководителя ФАС Максима Шаскольского, сейчас Минэнерго и Минфин изучают предложения.
- Рост российского рынка рекламы в интернете замедлился почти в два раза. По данным АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы), в 2025 году объем рынка увеличился на 28% и превысил 1,5 трлн рублей, в то время как в 2024 году он прибавил 53%. Для сохранения динамики роста в АРИР надеются на «снижение ключевой ставки, облегчение налогового давления на бизнес и стабилизацию регуляторных инициатив».
- Банкам могут позволить заключить договоры с новыми клиентами без личного визита в отделение. ЦБ разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), благодаря которому можно будет заключать договоры по видеосвязи — только через отечественные системы ВКС (видео-конференц-связи). Инициатива может ускорить и упростить открытие счета и оформление банковских продуктов. Сейчас ЭПР находится на согласовании с профильными ведомствами. Его могут одобрить в первой половине 2026 года.
- Расширен перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». С 1 сентября нужно будет маркировать шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты. А также компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных.
- В законопроекте о регулировании ИИ-контента появились изменения, как сообщает «Коммерсантъ». Усиливается ответственность владельцев ИИ-сервисов за их противоправное использование — в частности, компании должны ограничить возможность создания результата, который противоречит законодательству. Также закреплены требования по маркировке синтезированного ИИ-контента, обязанность ИТ-платформ обеспечить эту маркировку, конкретизированы правила применения результатов интеллектуальной деятельности и обучения ИИ. Но говорить о финальной версии законопроекта пока рано.
- Wildberries и Ozon ответили на претензии ФАС о дискриминации российских продавцов, которые жалуются на льготы для иностранных конкурентов. Wildberries обещает уравнять комиссии для российских и китайских продавцов, однако конкретные сроки и цифры неизвестны. Ozon предлагает установить предельный размер комиссии за продажу товара.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Госдуму с просьбой о пересмотре законопроекта о значимых действиях в интернете. Его приняли в первом чтении в начале февраля. Законопроект вводит обязательное подтверждение так называемых «значимых действий» через СМС и одновременно через мессенджер Max. В АКИТ предлагают дать пользователям выбор между двумя способами подтверждения и внести рамочные критерии «значимых действий».
- ЦБ хочет смягчить подход к борьбе с инсайдерской торговлей. Перед вторым чтением законопроекта регулятор решил вернуть определение «инсайдерской информации» формулировку «точная и конкретная» (ее убрали в первом чтении) и позаимствовать определение критерия из европейского регламента. А также ЦБ предлагает отказаться от требования контролировать сделки родственников инсайдеров — в Ассоциации владельцев облигаций полагают, что это может свести борьбу с инсайдерской торговлей к нулю.
- Глава ФАС Максим Шаскольский призвал сохранить скидки на маркетплейсах. Однако, по его словам, скидки не должны повышать комиссии для продавцов и увеличивать цену товара для потребителей.
Цифра недели: нефть
Цены на российскую нефть Urals достигли тринадцатилетнего максимума — поднялись выше $116 за баррель.
Сделка недели: «Росатом» и море
ФАС одобрила сделку «Росатома» и DP World по выкупу 49% в совместном предприятии, чтобы получить долю в Дальневосточном морском пароходстве (FESCO).
