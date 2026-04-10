Новый меморандум для маркетплейсов, НДС для поставщиков и аграрии против ЭРтН: главные деловые новости недели

Один из ключевых вопросов в новом меморандуме — это вопрос «единой цены».

Сейчас Минэкономики предлагает закрепить четыре принципа:

цена не может увеличиться по мере перехода к оформлению заказа;

цена для покупателя доступна без выполнения дополнительных условий (условно, не требует оплаты конкретным видом карты);

цена не может быть «визуально скрыта» и вводить пользователя в заблуждение;

условия раскрываются «в доступной, однозначной и наглядной форме».

Помимо этого, компании, которые подпишут меморандум, должны соблюсти «принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса». То есть информация о подключении к таким программам должна быть открыта для всех, ее условия — прозрачны.

Таким образом складывается двухуровневое регулирование маркетплейсов. С одной стороны — закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. С другой стороны — добровольный меморандум.