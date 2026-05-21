Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая

Два человека погибли из-за удара БПЛА по Сызрани , сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие.

Ростовскую область атаковали более 30 дронов , сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Удары пришлись на Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский и Шолоховский районы.

В результате из-за падения обломков в Шолоховском районе началось два лесных пожара. Сейчас пожарные их уже потушили.

В Белгородской области в результате атаки беспилотников ранены три человека , передал оперштаб.

В Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю с двумя мужчинами. В результате у одного минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, а у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. Они в больнице. Третий пострадавший тоже получил ранение из-за удара по автомобилю в поселке Маслова.