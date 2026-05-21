Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Глава МИД Лавров рассказал о ходе СВО и переговорах с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет наносить крупный ущерб территориям, где живут русские, и поэтому не применяет средства, которые могла бы применять.
По словам министра, российская сторона последовательно выполняет задачи спецоперации. С начала года российские силы взяли под контроль около 80 населенных пунктов, из них 35 — в марте и апреле, уточнил Лавров.
Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно.
Лавров добавил, что Россия достигнет своих целей в любых обстоятельствах.
Мы, как и КНР, не хотим никому зла, не хотим кого-то наказывать, тем более с кем бы то ни было воевать. Но свои интересы, свои законные права мы будем твердо отстаивать, как это сейчас и делает Российская Федерация.
Москва всегда открыта к переговорам, подчеркнул министр иностранных дел.
В то же время Лавров отметил, что почти за год после саммита на Аляске не произошло никакого прогресса в поведении Владимира Зеленского и европейских стран. По его словам, напротив, они становятся «все более агрессивными и наглыми», и Россия будет это учитывать.
Атаки дронов на регионы: что произошло за ночь
Два человека погибли из-за удара БПЛА по Сызрани, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие.
Ростовскую область атаковали более 30 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Удары пришлись на Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский и Шолоховский районы.
В результате из-за падения обломков в Шолоховском районе началось два лесных пожара. Сейчас пожарные их уже потушили.
В Белгородской области в результате атаки беспилотников ранены три человека, передал оперштаб.
В Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю с двумя мужчинами. В результате у одного минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, а у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. Они в больнице. Третий пострадавший тоже получил ранение из-за удара по автомобилю в поселке Маслова.
сбит на российскими регионами в ночь на 21 мая
В Госдуме призвали остановить рост цен на мороженое
Объективных причин для резкого подорожания мороженого в России сейчас нет, заявил депутат Сергей Миронов.
По его словам, производителям и торговым сетям нужно прекратить необоснованное повышение цен, потому что покупка мороженого для семьи из трех человек уже обходится в 400−500 рублей.
Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. С ценами здесь пора наводить порядок.
Миронов подчеркнул, что подорожание нельзя объяснить курсом рубля, ценами на сырье или упаковку. По его словам, молочная продукция и сахар действительно выросли в цене, но не настолько существенно. Он также добавил, что логистика влияет на все товары одинаково и не может быть главным фактором роста цен именно на мороженое.
Парламентарий призвал Минпромторг и отраслевые ассоциации провести работу с производителями и не допустить дальнейшего подорожания продукта.
Мошенники начали массово обманывать россиян из-за сезонной подработки
В январе-апреле 2026 года количество случаев мошенничества, связанных с предложением сезонной подработки, увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.
Чаще всего злоумышленники предлагают вакансии:
- курьеров;
- складских работников;
- промоутеров;
- сотрудников на летние подработки.
Они копируют объявления реальных компаний, а затем переводят общение в мессенджеры.
В одной из схем аферисты просят соискателей отправить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты или коды из СМС якобы для оформления на работу. В других схемах жертв заставляют заранее платить за медкнижку, форму, обучение или доступ к сменам.
В России предложили досрочно завершить учебный год
С такой идеей выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Причина — аномальная жара.
Он объяснил, что во многих учебных заведениях температура воздуха достигает 35 градусов. Это может негативно сказаться на самочувствии учеников и учителей. Кондиционеров в школах нет, уточнил Гриб.
По словам общественника, до конца учебного года осталось всего несколько дней, поэтому досрочное завершение занятий не повлияет серьезно на образовательный процесс, но поможет избежать рисков для здоровья.
Десятки россиян пострадали от укусов змей с начала 2026 года
Речь идет как минимум о 30 случаях.
Случаи зарегистрировали в Ленинградской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской, Костромской и Оренбургской областях, а также в Карелии, Кузбассе, Адыгее, Краснодарском крае и Чувашии.
Больше всего пострадавших оказалось в Ленинградской области — с начала мая там зафиксировали девять укусов. Один человек скончался в больнице.
По данным скорой помощи региона, людей кусали змеи во время отдыха у озер, на дачных участках и в лесу. Чаще всего укусы приходились на ноги и пальцы рук.
В Ивановской области пострадали шесть человек, в Саратовской — четверо, в Карелии — трое, в Краснодарском крае — двое. В Москве укусов диких змей не фиксировали уже три года.