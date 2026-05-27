Ракетная атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и затопленные курорты. Что нового к утру 27 мая

Всю ночь в Севастополе отражали комбинированную атаку — по городу били ракеты Storm Shadow и беспилотники. По словам губернатора Михаила Развожаева, сбито более 20 БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но есть масштабные разрушения:

горит крыша Южного управления Центрального банка, а в соседних от него домах выбиты стекла в окнах;

повреждено административное здание, а из-за ударной волны и соседние от него многоквартирные дома;

также пострадал 8-этажный многоквартирный дом (фасад, окна и балконы).