Ракетная атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и затопленные курорты. Что нового к утру 27 мая
Мощная атака на Севастополь и удар по Таганрогу: что произошло за ночь
Всю ночь в Севастополе отражали комбинированную атаку — по городу били ракеты Storm Shadow и беспилотники. По словам губернатора Михаила Развожаева, сбито более 20 БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но есть масштабные разрушения:
- горит крыша Южного управления Центрального банка, а в соседних от него домах выбиты стекла в окнах;
- повреждено административное здание, а из-за ударной волны и соседние от него многоквартирные дома;
- также пострадал 8-этажный многоквартирный дом (фасад, окна и балконы).
В результате ракетного удара по Таганрогу пострадали две женщины. По словам губернатора Ростовской области, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Ливни затопили курорты Краснодарского края: подробности
Сильные ливни подтопили несколько курортов Краснодарского края. По данным СМИ, из-за осадков река Тешебс вышла из берегов. В Архипо-Осиповке вода затопила трансформаторную подстанцию, автомобили на парковках и два жилых дома. Там ввели локальный режим ЧС.
В Джубге обрушилась часть набережной, а в бухте Инал ураганный ветер повредил торговые павильоны и пляжную инфраструктуру. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.
Путин написал статью перед визитом в Казахстан. О чем она
Президент России Владимир Путин 27 мая отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В аэропорту его встретит президент страны Касым-Жомарт Токаев. В первый день лидеры проведут встречу «тет-а-тет», а 28 мая состоятся официальные переговоры и совместные мероприятия.
В преддверии визита президент России написал статью, в которой заявил, что Россия намерена и дальше укреплять союзнические отношения с Казахстаном. Российские инвестиции в страну составляют почти $ 30 млрд, а с участием российских компаний реализуется около 70 крупных проектов, уточнил Путин.
Президент также подчеркнул важность сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.
В России обновили список товаров для параллельного импорта
Вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Из списка исключили часть брендов ноутбуков, компьютеров, серверов, а также некоторые парфюмерные марки и товары для творчества.
Механизм параллельного импорта действует с 2022 года и позволяет ввозить товары без разрешения правообладателя.
Российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, пишут СМИ.
По их данным, нефтяным компаниям уже рекомендовали сдерживать экспорт нефтепродуктов. Уточняется, что запрет на экспорт авиакеросина могут ввести на 1−2 месяца, но когда — неизвестно. Ограничения на вывоз дизеля пока считаются менее вероятными.
Туристам на юге России хотят точнее сообщать об угрозах атак и ЧС
В Госдуме заявили, что систему оповещения туристов на российских курортах нужно доработать. По словам депутата Натальи Костенко, сейчас сообщения о ракетной и беспилотной опасности часто рассылаются сразу на весь регион, из-за чего люди пугаются и не понимают, есть ли угроза именно для них.
Парламентарий предложила сделать оповещения более точными — например, с привязкой к конкретным районам. Для этого хотят использовать возможности ГЛОНАСС и разработать приложение для туристов с информацией об угрозах и ближайших укрытиях.
По словам Костенко, такие меры нужны не только из-за атак, но и во время природных ЧС — наводнений, штормов и других опасных ситуаций.
В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для ученых
Речь идет о кандидатах и докторах наук, работающих в сферах, важных для технологического суверенитета России. С таким предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы Александр Аксененко.
Предлагается оформить программу по аналогии с IT-ипотекой — со ставкой до 6% годовых.
Льготой смогут воспользоваться ученые, работающие в вузах, научных организациях и высокотехнологичных компаниях. При этом сохранить низкую ставку можно будет только при продолжении работы в научной или образовательной сфере.
По мнению автора инициативы, такая мера поможет удержать специалистов в науке и сделать научную карьеру более привлекательной для молодежи.