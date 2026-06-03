Удар ВСУ по рейсовому автобусу, обязательные предметы для студентов и дополнительный выходной. Что нового к утру 3 июня
Атака ВСУ на рейсовый автобус и поезд в российских регионах. Что известно
В Енакиеве (ЛНР) беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». По данным главы региона Дениса Пушилина, предварительно погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данным СМИ, в Крыму атаке подвергся пассажирский поезд на станции Джанкой. Утверждается, что в результате обстрела несколько вагонов поезда получили повреждения, а среди пострадавших есть дети. Станция Джанкой временно закрыта до особого распоряжения. Часть поездов опаздывает.
В городе Мичуринске Тамбовской области в результате падения беспилотников повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Первышов.
сбила ПВО над российскими регионами в ночь на 3 июня
Бензин в Крыму пропал из свободной продажи. Ограничения на топливо появились и в ЛНР
В Севастополе до второй половины дня 3 июня бензин будут отпускать только оперативным службам. По словам губернатора Михаил Развожаев, свободная продажа топлива должна возобновиться после 14:00, когда в город доставят новые партии горючего.
В Луганской Народной Республике также ввели временные ограничения из-за повышенного спроса и проблем с логистикой. На АЗС бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускают не более 20 литров в одни руки, а продажу топлива в канистры временно запретили.
Во всех российских вузах введут четыре обязательные дисциплины
Студенты всех российских вузов, как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, независимо от специальности, формы и уровня обучения будут в обязательном порядке изучать:
- историю;
- основы российской государственности;
- философию;
- русский язык.
По его словам, единый подход поможет повысить качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин и укрепить общее образовательное пространство страны.
Фальков подчеркнул, что русский язык — это основа культуры. Он играет важную роль в объединении системы образования.
В российском регионе чиновникам запретили выезжать за пределы региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для своих заместителей, руководителей министерств и департаментов.
Запрет действует как во время отпусков, так и в нерабочее время, исключение — служебные командировки.
Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность.
По словам главы региона, решение связано с необходимостью поддерживать высокий уровень готовности системы управления. Власти рекомендуют соблюдать такие же меры главам городов и районов края.
В России захотели давать выходной родителям для посещения выпускного
С такой идеей выступили депутаты партии «Справедливая Россия». Аналогичную льготу предлагают закрепить и на 1 сентября — День знаний.
По словам депутата Сергея Миронова, родители часто переживают эти события не меньше своих детей, поэтому должны иметь возможность присутствовать на них без потери заработка.
Патриарх Кирилл призвал деятелей культуры не «работать на сатану»
Патриарх Кирилл на церемонии вручения Патриаршей литературной премии призвал писателей, режиссеров и других деятелей культуры не использовать свой талант для развращения людей.
Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим. Если кто-то вас к этому подталкивает, перекреститесь и отвернитесь от этого человека, потому что он от дьявола приходит.
По словам патриарха, искусство должно помогать человеку развиваться духовно и нравственно, а не разрушать моральные ценности.
В Москве и Нижнем Новгороде заметили опасных испанских слизней
По словам биолога Алексея Муханова, этот инвазивный вид может вырастать до 12−15 сантиметров и быстро размножается, так как у него практически нет естественных врагов.
Эксперт отметил, что слизни наносят ущерб садовым и огородным посадкам, а эффективных способов борьбы с ними пока не существует.
Лишь некоторые химические препараты позволяют частично сократить их численность.
В России появятся биоразлагаемые стаканчики из овсяных отрубей
В Новгородском государственном университете разработали установку для серийного производства биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей.
Такая посуда выдерживает высокие температуры и жиры, поэтому подходит для горячих напитков и жидкой пищи.
По словам разработчиков, стаканчики могут держать форму до 40 минут при использовании для горячих напитков. Оборудование уже внедрили на производстве, а сама технология может стать экологичной альтернативой пластику.