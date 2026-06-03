Удар ВСУ по рейсовому автобусу, обязательные предметы для студентов и дополнительный выходной. Что нового к утру 3 июня

В Енакиеве (ЛНР) беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». По данным главы региона Дениса Пушилина, предварительно погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным СМИ, в Крыму атаке подвергся пассажирский поезд на станции Джанкой . Утверждается, что в результате обстрела несколько вагонов поезда получили повреждения, а среди пострадавших есть дети. Станция Джанкой временно закрыта до особого распоряжения. Часть поездов опаздывает.