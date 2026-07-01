Главное к утру 1 июля. Новый школьный предмет, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце

Минпросвещения РФ планирует поэтапно запустить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изучение дисциплины начнется со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах — на программу отведут 17 часов. Для нового курса также готовят учебники.

Как рассказал министр, цель предмета — знакомство школьников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Ученики будут изучать биографии и взгляды известных государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, включая участников СВО.

С этого года заключить договор о целевом обучении в российских вузах смогут только граждане России . За отказ от выполнения условий договора студенту могут назначить компенсацию за обучение. Для медицинских и фармацевтических специальностей дополнительно предусмотрен штраф в двукратном размере компенсации.

При расторжении договора студента отчисляют или при наличии мест переводят на платное обучение. Ранее отчисление применялось только до первой промежуточной аттестации. Для ординаторов вводится обязанность заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации.