Главное к утру 1 июля. Новый школьный предмет, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
В школах появится новый предмет, а правила целевого приема изменятся
Минпросвещения РФ планирует поэтапно запустить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изучение дисциплины начнется со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах — на программу отведут 17 часов. Для нового курса также готовят учебники.
Как рассказал министр, цель предмета — знакомство школьников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Ученики будут изучать биографии и взгляды известных государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, включая участников СВО.
С этого года заключить договор о целевом обучении в российских вузах смогут только граждане России. За отказ от выполнения условий договора студенту могут назначить компенсацию за обучение. Для медицинских и фармацевтических специальностей дополнительно предусмотрен штраф в двукратном размере компенсации.
При расторжении договора студента отчисляют или при наличии мест переводят на платное обучение. Ранее отчисление применялось только до первой промежуточной аттестации. Для ординаторов вводится обязанность заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации.
В Госдуме захотели добавлять пенсионные баллы за волонтерство
Работающим волонтерам могут начать начислять дополнительные пенсионные баллы за добровольческую деятельность. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.
По его словам, поддержку добровольцев стоит расширять не только моральными поощрениями, но и материальными мерами. Среди возможных вариантов депутат назвал пенсионные бонусы и социальные карты на проезд для тех, кто отработал определенное количество волонтерских часов.
Новичков отметил, что такие меры могли бы привлечь к добровольчеству больше людей среднего и старшего возраста.
Сейчас дополнительные преимущества в основном получают школьники и молодежь, например через учет волонтерства при поступлении или другие программы поддержки.
Россиянам напомнили о допотпуске для «Матерей-героинь»
Женщины, у которых есть звание «Мать-героиня», могут оформить дополнительный отпуск сроком до трех недель в год в удобное для них время, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в комплекс социальных гарантий для многодетных матерей также входят право на:
- ежегодные выплаты;
- санаторно-курортное лечение раз в год;
- внеочередную медицинскую помощь, а также ряд других льгот.
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам — гражданкам России, которые родили и воспитали 10 и более детей.
С февраля размер ежемесячной денежной выплаты для обладательниц звания составляет 76 458 рублей.
Автомобилистам рассказали, как вернуть деньги за ремонт из-за плохого топлива
Водители могут потребовать компенсацию расходов на ремонт автомобиля, если поломка произошла из-за некачественного топлива, заявил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
По его словам, если из-за суррогатного бензина или дизеля машина вышла из строя, продавец топлива обязан возместить ущерб. Это касается и случаев покупки топлива у частных продавцов.
Эксперт также призвал сообщать в полицию о сомнительных объявлениях с продажей бензина от перекупщиков.
Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью.
Машаров отметил, что дефицита топлива в стране нет, но нужно время на восстановление логистики.
Россия вошла в топ самых быстро богатеющих стран мира
Россия заняла второе место среди стран с самым быстрым ростом благосостояния населения в 2020—2025 годах, следует из исследовательского отчета UBS «О мировом богатстве».
Под благосостоянием в исследовании понимается стоимость всех финансовых и реальных активов граждан за вычетом долгов с учетом инфляции. За пять лет показатель в России вырос на 37%.
Больше всего выросло богатство жителей Южной Кореи — на 55%. На третьем месте оказалась Хорватия с ростом на 29%.
При этом в Великобритании благосостояние граждан снизилось на 23,2%, в Нидерландах — на 14,4%, во Франции — на 4,5%. Италия стала единственной страной, где показатель почти не изменился.
На Солнце произошла вспышка высшего класса
На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X — самого высокого уровня по шкале солнечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Вспышка произошла около полуночи. Ученые отмечают, что такие события могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Последние могут вызвать на Земле магнитные бури.
Солнечные вспышки разделяют на пять классов — A, B, C, M и X. При переходе к следующему классу мощность излучения увеличивается в десять раз. Чем выше класс, тем сильнее возможное влияние на космическую погоду.