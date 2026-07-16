Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция
При ударе по автомобилю погиб главный инженер ЗАЭС
Что произошло
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе по служебному автомобилю станции, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он назвал случившееся терактом. Вместе с Яковлевым не стало и водителя автомобиля Дмитрия Филиппова.
Как отреагировали в МИД РФ
В ведомстве отметили, что убийство Александра Яковлева — попытка создать угрозу безопасной работе станции. При этом Россия продолжит принимать меры для защиты ЗАЭС от нападений и обеспечения ее безопасности. Также в МИД заявили, что считают действия Киева попыткой оказать давление на Москву.
Реакция МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало убийство неприемлемым нападением на станцию и ее руководство. Глава организации Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и их персонал.
СМИ: Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС против России
Греция не поддержала 21-й пакет санкций Евросоюза против России, поскольку он предусматривал запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ.
Афины выступили против, чтобы защитить интересы греческой судоходной компании Dynagas, принадлежащей магнату Георгию Прокопиу. По данным прессы, власти страны заявили, что новые ограничения могут серьезно ударить по ее работе.
В проект 21-го пакета санкций также входит механизм снижения потолка цен на российскую нефть.
Глава российского региона сообщил о повреждениях после атаки ВСУ
В Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, передал губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет.
Новые уловки мошенников: гарантированное одобрение кредита и быстрая замена счетчиков
Мошенники стали выдавать себя за «кредитных брокеров» и «финансовых консультантов», обещая россиянам гарантированное одобрение кредита, предупредили в платформе «Мошеловка». Они требуют предоплату за оформление документов, «резервирование лимита» или просят предоставить данные банковских карт и доступ к личным кабинетам. В «Мошеловке» напомнили, что гарантировать одобрение кредита никто не может, а требование заплатить за такую услугу — один из главных признаков мошенничества.
Аферисты начали обманывать дачников под предлогом ускоренной поверки счетчиков, объяснили в МВД. Они представляются сотрудниками энергосбытовых компаний и предлагают оформить заявку онлайн, если человек находится за городом. Во время разговора они выманивают код из СМС, после чего по классической схеме звонят уже якобы от имени Росфинмониторинга и ФСБ и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».
В Госдуме предложили разрешить продавать урожай возле магазинов
Разрешить продавать излишки овощей, фруктов и другой сельхозпродукции рядом с крупными магазинами и гипермаркетами предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, фактически торговать можно только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках, но это неудобно для обычных дачников. Депутат считает, что домашний урожай следует разрешить продавать в местах с высокой проходимостью покупателей.
В Роспотребнадзоре предупредили об опасной инфекции в дачный сезон
Дачники могут столкнуться с туляремией — природно-очаговой инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомство порекомендовало:
- не оставлять продукты в местах, доступных для грызунов, и защищать от них дома, дачи и погреба;
- использовать средства от насекомых и надевать закрытую одежду при выездах на природу;
- каждые 1,5−2 часа осматривать себя на наличие клещей;
- при проживании в природных очагах инфекции пройти вакцинацию, которая формирует иммунитет на пять лет.
Туляремия может передаваться через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через загрязненную воду и пищу.
Среди симптомов — увеличение лимфоузлов, язвы в месте укуса или контакта, кашель, одышка, сильная боль в животе и рвота.
Россиянам рассказали о трех редких астрономических явлениях августа
12 августа станет главным астрономическим днем месяца, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
В этот день можно будет наблюдать:
- Парад шести планет — Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре из них будут видны без специальных приборов.
- Полное солнечное затмение — в России полную фазу увидят только на Таймыре, в остальных регионах будут видны частные фазы.
- Пик метеорного потока Персеиды — благодаря новолунию можно будет увидеть до 100−120 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — перед рассветом.