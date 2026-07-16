Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция

Что произошло

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе по служебному автомобилю станции, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он назвал случившееся терактом. Вместе с Яковлевым не стало и водителя автомобиля Дмитрия Филиппова.

Как отреагировали в МИД РФ

В ведомстве отметили, что убийство Александра Яковлева — попытка создать угрозу безопасной работе станции. При этом Россия продолжит принимать меры для защиты ЗАЭС от нападений и обеспечения ее безопасности. Также в МИД заявили, что считают действия Киева попыткой оказать давление на Москву.

Реакция МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало убийство неприемлемым нападением на станцию и ее руководство. Глава организации Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и их персонал.