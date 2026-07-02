Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
МО РФ нанесло удар возмездия по Украине. Что известно
Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.
По данным ведомства, атаку провели высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Поражены были также объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, уточнили в Минобороны
Россияне смогут получить налоговый вычет за долгосрочные сбережения
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый налоговый вычет для граждан, которые делают долгосрочные накопления через договоры добровольного страхования жизни, сообщили в Минфине. Размер вычета будет зависеть от суммы внесенных средств и ставки налога.
Также увеличится максимальный вычет для родителей, оформляющих долгосрочные договоры в пользу детей: лимит вырастет с 400 до 500 тысяч рублей.
В Минфине отметили, что мера направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений среди россиян.
В России расширили бесплатную диспансеризацию
Теперь гражданам доступна проверка липидного профиля и уровня липопротеина А — это помогает выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
Для женщин в рамках программы проверки репродуктивного здоровья добавили анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование для более точной диагностики онкологических заболеваний.
Также в программу включили неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно позволяет выявлять возможные хромосомные аномалии у плода без вмешательства в организм.
В Минтруде объяснили, будут ли сокращать новогодние праздники из-за майских
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что менять законодательство ради увеличения майских выходных за счет новогодних праздников не требуется.
По его словам, перенос выходных уже регулируется Трудовым кодексом: нерабочие дни распределяют в течение года, чтобы сбалансировать время отдыха и работы. Проект календаря выходных на 2027 год уже подготовлен и проходит согласование.
Согласно документу, новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, а майские праздники — 6 дней.
В России открыли визовые центры Черногории в восьми городах
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), оформить все основные виды виз можно в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.
При этом россиянам для туристических поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется.
Консульский сбор составляет 35 евро. Основными заявителями стали граждане стран с визовым режимом с Черногорией, а также путешественники, которым требуется более длительное пребывание или многократная виза.
Россиянам спрогнозировали рост цен на красную икру из-за снижения вылова
2026 год может стать одним из самых неудачных за последние два десятилетия по добыче красной икры в России. По прогнозам Росрыболовства, вылов лососевых может составить около 227 тыс. тонн — это ниже показателя 2024 года, который считался худшим за 20 лет.
Специалисты связывают снижение добычи с климатическими изменениями и нестабильными условиями в океане. Рыбопромышленники также ожидают дальнейшего роста цен на икру из-за:
- сокращения вылова;
- увеличения расходов на производство, логистику, налоги и маркировку.
При этом спрос на традиционный деликатес остается высоким — россияне пока не спешат заменять красную икру более дешевыми видами, такими как щучья, минтайная или тресковая.
Работникам напомнили, когда из-за жары отпускают пораньше домой
Если температура в помещении без кондиционера поднимается до критических значений, работодатель обязан сократить рабочее время или прекратить работу, рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
Согласно санитарным нормам, при температуре:
- около +28,5 °C рабочий день сокращается на час;
- при +29 °C — на два часа;
- при +30,5 °C — на четыре часа.
Если в помещении становится +32,5 °C и выше, работу необходимо прекратить.
При этом сотрудник не может просто уйти домой без уведомления работодателя. Чтобы отсутствие не считалось прогулом, нужно заранее оформить письменное уведомление.
Работодатель также обязан обеспечивать нормальные условия труда:
- установить кондиционеры или вентиляторы;
- обеспечить доступ к питьевой воде;
- снизить воздействие жары.