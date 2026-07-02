Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый налоговый вычет для граждан, которые делают долгосрочные накопления через договоры добровольного страхования жизни, сообщили в Минфине. Размер вычета будет зависеть от суммы внесенных средств и ставки налога.

Также увеличится максимальный вычет для родителей, оформляющих долгосрочные договоры в пользу детей: лимит вырастет с 400 до 500 тысяч рублей.