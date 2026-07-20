Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Испания впервые за 16 лет выиграла чемпионат мира по футболу
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира — 2026. Она получила этот титул впервые с 2010 года.
Основное время завершилось со счетом 0:0 — за 90 минут аргентинцы так и не смогли нанести ни одного удара по воротам.
Переломным моментом встречи стало удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в конце второго тайма. Он получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Победный мяч в начале второго овертайма забил Ферран Торрес.
Третье место на ЧМ-2026 заняла сборная Англии. Она обыграла сборную Франции со счетом 6:4.
К Московскому региону летело более 400 БПЛА. Подробности
Как сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин, с 20:30 вечера 19 июля до 5 утра 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников. Большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, 85 дронов сбили уже на подлете к столице.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных последствиях:
- Одинцово: повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших нет;
- Подольск: из-за падения БПЛА загорелись несколько объектов гражданской инфраструктуры, повреждения получил частный жилой дом в деревне Малое Толбино;
- Домодедово: один человек получил травмы из-за пожара в частном доме, еще один пострадавший на трассе М-4. Беспилотник упал рядом с его машиной.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах
Мошенники начали обманывать россиян с помощью QR-кодов, которые якобы дают скидки в магазинах Duty Free или позволяют получить бонусы, предупредил сенатор Артем Шейкин.
Злоумышленники просят пассажиров отсканировать код, который перенаправляет их на поддельный сайт. Там жертву убеждают ввести номер телефона, данные банковской карты, авторизоваться через банк или «Госуслуги», а также сообщить код из СМС или установить приложение, отметил Шейкин.
Россиянкам напомнили о трудовых правах во время беременности
Работодатель обязан отпускать беременных сотрудниц на обязательные медосмотры и диспансеризацию с сохранением среднего заработка, напомнил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Он объяснил, что при наличии медицинских показаний женщину должны перевести на более легкую работу с сохранением зарплаты, а если такой работы нет — освободить от обязанностей с выплатой среднего заработка.
Кроме того, беременные могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск до или сразу после декрета. Их также нельзя привлекать к сверхурочной и ночной работе, работе в выходные и праздники, а также направлять в командировки.
В Госдуме предложили включать участие в СВО в стаж госслужбы
Согласно законопроекту, время участия в специальной военной операции предлагают включать в стаж государственной гражданской и муниципальной службы.
По мнению автором инициативы главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова и депутата Дмитрия Гусева, это позволит учитывать период участия в СВО при расчете надбавок за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска и других выплат, предусмотренных для госслужащих.
Плюс участникам СВО будет проще устроиться на работу на государственную и муниципальную службу, уточнили в Госдуме.
В России захотели отменить утильсбор на автомобили до 2030 года
Приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года предложили в ЛДПР.
Сбор, введенный в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян.
В партии заявили, что стоимость автомобилей продолжает расти в том числе из-за:
- подорожания производства;
- изменений в логистике;
- колебаний курса валют;
- увеличения обязательных платежей.
По мнению авторов инициативы, она поможет сдержать рост цен и сделать машины доступнее для россиян.
Назван самый старый дуб России
Это «Старожил Древних Печор», который растет на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области. Его возраст составляет 604 года.
По данным программы «Деревья — памятники живой природы», дуб имеет диаметр ствола 1,66 метра. Согласно легендам, еще до основания монастыря под этим деревом молились охотники, приходившие в местные леса на промысел.
Ученые разработали «умный» лифт с системой контроля состояния
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали модель «умного» лифта с системой «Лифтконтроль». Она позволяет удаленно следить за состоянием оборудования, получать уведомления о неисправностях и настраивать работу лифта, в том числе скорость движения.
Систему можно интегрировать и в лифты других производителей. Она поможет владельцам контролировать обслуживание, а сервисным компаниям — быстрее выявлять и предотвращать поломки.