Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России

Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира — 2026. Она получила этот титул впервые с 2010 года.

Основное время завершилось со счетом 0:0 — за 90 минут аргентинцы так и не смогли нанести ни одного удара по воротам.

Переломным моментом встречи стало удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в конце второго тайма. Он получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Победный мяч в начале второго овертайма забил Ферран Торрес.

Третье место на ЧМ-2026 заняла сборная Англии. Она обыграла сборную Франции со счетом 6:4.