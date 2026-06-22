Главное к утру 22 июня. Потоп в Оренбурге, выплаты «детям войны» и ГОСТ на женские каблуки
СМИ: Оренбург затопило после сильной грозы — машины ушли под воду
После мощной грозы в Оренбурге и близлежащих поселках произошли серьезные подтопления, сообщают СМИ. Вода затопила улицы, набережную и частные территории.
Самая сложная ситуация сложилась в поселке Пригородный и районе ЖК «Крона» — десятки автомобилей почти полностью затопило.
Очевидцы сообщают, что уровень воды оказался выше, чем во время паводка 2024 года.
Подтопления также есть на Салмышской и Пролетарской улицах, Беляевском шоссе, а также на подъездах к нескольким поселкам Сакмарского района.
В Севастополе ввели временные ограничения. Что изменится
В Севастополе временно приостановили продажу топлива 22 и 23 июня — заправляться смогут только машины специальных служб.
Общественный транспорт перейдет на сокращенный график работы, с 05:30 до 21:00, а паромное сообщение временно остановят. Курсировать будут только пассажирские катера.
Торговые центры и крупные магазины будут работать с 07:00 до 20:00, кафе и общепит — с 08:00 до 20:00. Уличное освещение временно отключат, также возможны перебои с электричеством из-за нагрузки на сети.
Кроме того, с 22 июня отменяются все массовые уличные мероприятия до особого распоряжения.
Россия не будет запрещать иностранные нейросети до 2032 года
Власти России отказались от полного запрета иностранных нейросетей в государственных и критически важных сферах.
Согласно финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, уже внедренные зарубежные ИИ-системы смогут работать до 2032 года при условии хранения и обработки данных внутри страны.
Ограничения будут касаться только крупных ИИ-моделей и чувствительных отраслей. Бизнес и частные компании смогут самостоятельно выбирать используемые технологии.
Из документа также убрали требование обучать российские языковые модели исключительно на отечественных данных.
В Госдуме предложили ввести выплаты для «детей войны»
Официально признать категорию «дети войны» и назначить им дополнительные выплаты к пенсии предложили в ЛДПР. Речь идет о гражданах, родившихся с 22 июня 1927 года по 9 мая 1945 года, которые пережили военное время.
Согласно инициативе, надбавка должна составить не менее половины прожиточного минимума пенсионера по России. В 2026 году это около 8,1 тыс. рублей.
Выплаты предлагают назначать в упрощенном порядке — без сбора большого количества документов.
В России введут ГОСТ на женские каблуки
С 2 ноября 2026 года в России начнет действовать ГОСТ, который установит правила проверки прочности каблуков в женской обуви. Испытания будут проводить на специальном оборудовании с постепенным увеличением нагрузки.
Во время проверки каблук сначала испытывают нагрузкой до 200 ньютонов, затем увеличивают ее до 400 ньютонов и фиксируют возможные деформации. В финале обувь проверяют до разрушения, чтобы определить максимальную прочность крепления и характер повреждений.
Россиян предупредили о штрафах за сбор растений на Шри-Ланке
В посольстве РФ предупредили, что ловить животных или собирать растения на Шри-Ланке не стоит — это может привести к серьезным последствиям.
Например, можно случайно навредить редким эндемичным видам. А за подобные нарушения в стране предусмотрены крупные штрафы, которые могут достигать десятков тысяч долларов, а также длительные судебные разбирательства и даже тюремное заключение.
виды растений или животных, которые обитают только в одном конкретном регионе и больше нигде в мире не встречаются.
Фильм о Майкле Джексоне вернулся на первое место российского проката
Биографическая лента «Майкл» снова возглавила российский кинопрокат, собрав за выходные 188,4 млн рублей. Картина уже была лидером проката с 28 по 31 мая.
Второе место заняла третья часть франшизы «Холоп» — фильм заработал 170,5 млн рублей. На третьей строчке оказался хоррор «Закулисье реальности» с результатом 82 млн рублей.
В топ-5 также вошли:
- мультфильм «История игрушек — 5» (51 млн рублей);
- семейная комедия «Робоняня» (40 млн рублей).