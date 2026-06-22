Главное к утру 22 июня. Потоп в Оренбурге, выплаты «детям войны» и ГОСТ на женские каблуки

В Севастополе временно приостановили продажу топлива 22 и 23 июня — заправляться смогут только машины специальных служб.

Общественный транспорт перейдет на сокращенный график работы, с 05:30 до 21:00, а паромное сообщение временно остановят. Курсировать будут только пассажирские катера.

Торговые центры и крупные магазины будут работать с 07:00 до 20:00, кафе и общепит — с 08:00 до 20:00. Уличное освещение временно отключат, также возможны перебои с электричеством из-за нагрузки на сети.