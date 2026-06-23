Главное к утру 23 июня. Разрушительный смерч на Урале, рекордные долги россиян и удобрение почвы выхлопными газами
Трамп заявил о планах автоконцернов США выпускать оружие
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автопроизводители могут перепрофилировать часть заводов для выпуска вооружений. По его словам, компании с незадействованными мощностями заключают соглашения на производство ракет, включая системы Patriot и Tomahawk.
Оборонные концерны, как уточнил глава США, уже сотрудничают с General Motors и Ford.
Трамп также раскритиковал расходы США на НАТО, назвав их «безумными». По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на альянс, хотя союзники не поддержали США в конфликте с Ираном.
США выделяют на НАТО каждый год
В Кушве Свердловской области ввели режим ЧС из-за смерча
В результате смерча, который обрушился на город Кушву Свердловской области вечером 22 июня, повреждены 99 домов. По данным регионального главка МЧС, 32 здания торнадо разрушило полностью. 16 человек обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших детей нет.
Еще смерч повредил 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Идут аварийно-восстановительные работы. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток. В городе введен режим ЧС и развернут пункт временного размещения на 50 тыс. человек.
Дачников обманывают с помощью схемы с «санитарной обработкой» участков
Рост мошеннических схем с услугами по обработке частных домов, дач и садовых товариществ зафиксировали эксперты «Информзащиты».
С апреля по начало июня 2026 года число фейковых объявлений и сайтов о борьбе с клещами, комарами и другими вредителями выросло на 42% по сравнению с прошлым годом.
Злоумышленники создают сайты с привязкой к районам, копируют прайсы реальных компаний и предлагают быстрый выезд по низкой цене. Часто после получения предоплаты услуга не оказывается, а иногда мошенники имитируют обработку и требуют дополнительные деньги.
Специалисты советуют проверять исполнителей заранее и не переводить аванс на карты частных лиц.
Задолженность россиян и компаний перед государством достигла 4 трлн рублей
К апрелю 2026 года общий долг граждан и организаций перед бюджетом вырос до рекордных 4 трлн рублей — примерно на треть за год.
Около 1,7 трлн рублей приходится на неоплаченные налоги, сборы и страховые взносы, остальная часть — на штрафы, пени и проценты.
Эксперты связывают рост задолженности с:
- ухудшением финансового положения бизнеса;
- дорогими кредитами;
- усилением налогового контроля.
Отмечается, что дальнейшем ситуация может привести к увеличению числа банкротств в отдельных отраслях.
Умер автор гимна «Бессмертного полка»
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер 22 июня 2026 года на 90-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Актер известен по фильмам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение» и другим. Ножкин также был поэтом, писателем и автором популярных песен, включая «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия».
В России захотели удобрять почву выхлопными газами
Исследователи Новгородского госуниверситета разработали устройство, которое направляет выхлопные газы тракторов прямо в почву во время работы. По задумке ученых, технология помогает снизить выбросы в атмосферу и использовать углерод как ресурс для сельского хозяйства.
Охлажденные газы поступают через специальную систему в землю, где стимулируют полезные микроорганизмы и азотфиксирующие бактерии. Это должно помочь:
- повысить урожайность;
- укрепить корни растений;
- увеличить устойчивость культур к засухе.
При этом специалисты отмечают: эффективность и безопасность технологии зависят от правильной настройки оборудования и условий почвы.
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Каждому пятому россиянину для ощущения счастья нужен доход от 150 до 250 тыс. рублей в месяц. Еще 20% назвали комфортной сумму от 100 до 150 тыс. рублей.
Около 18% опрошенных считают достаточными расходы от 50 до 100 тыс. рублей, 17% хотели бы тратить от 250 до 500 тыс. рублей, а 11% — больше 500 тыс. рублей в месяц. Только 6% заявили, что им хватило бы 50 тыс. рублей. Еще около 4% выбрали вариант «сколько ни дай — все мало» и 3% затруднились ответить.
При этом почти 40% респондентов признались, что им периодически не хватает денег, а почти 15% сталкиваются с постоянной нехваткой средств.
Самой нежелательной статьей расходов россияне назвали ЖКХ.
Для финансовой безопасности большинство опрошенных хотели бы иметь накопления от 5 до 10 млн рублей.