Главное к утру 23 июня. Разрушительный смерч на Урале, рекордные долги россиян и удобрение почвы выхлопными газами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автопроизводители могут перепрофилировать часть заводов для выпуска вооружений. По его словам, компании с незадействованными мощностями заключают соглашения на производство ракет, включая системы Patriot и Tomahawk.

Оборонные концерны, как уточнил глава США, уже сотрудничают с General Motors и Ford.

Трамп также раскритиковал расходы США на НАТО, назвав их «безумными». По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на альянс, хотя союзники не поддержали США в конфликте с Ираном.