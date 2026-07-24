Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулирование» трудового стажа и срок, когда ИИ станет умнее человека
Пентагон включил 33 российские организации в список «угрожающих» США
Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень учреждений, которые, по версии ведомства, могут представлять угрозу национальной безопасности США.
Всего в список вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана. Среди российских учреждений оказались, в частности:
- МГУ имени М. В. Ломоносова;
- Высшая школа экономики;
- МГТУ имени Н. Э Баумана.
В американском ведомстве заявили, что рекомендуют ученым и компаниям проявлять осторожность при сотрудничестве с организациями из списка.
Над Ленинградской областью сбили почти 60 БПЛА. Что известно о последствиях
В Санкт-Петербурге в результате атаки беспилотников повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, идет ликвидация последствий.
Губернатор Ленинградской области также передал, что из-за ударов дронов начался пожар на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека.
Еще обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Обошлось без пострадавших.
Всего над регионом сбили за ночь 59 беспилотников.
ВС запретил учитывать доходы супруга до свадьбы при назначении единого пособия
Верховный суд признал незаконным учет доходов мужа или жены, полученных до регистрации брака, при назначении единого пособия. Из-за прежнего подхода семьи могли получать отказ в выплатах, хотя фактически имели право на поддержку.
При расчете нуждаемости Соцфонд учитывает доходы всех членов семьи за 12 месяцев. Однако, как указал ВС, супруг становится членом семьи только после официального заключения брака, поэтому его заработки до этой даты учитывать нельзя.
Решение суда касается семей, которым отказали в пособии из-за доходов будущего супруга. Предполагается, что изменения могут затронуть порядка 50−100 тысяч семей в год.
Число фальшивых иностранных купюр в России достигло минимума
В России зафиксировали исторический минимум по числу поддельных иностранных банкнот. Во втором квартале 2026 года Банк России выявил 81 фальшивую купюру — в четыре раза меньше, чем годом ранее.
Большая часть подделок пришлась на доллары США — 73 банкноты. Также обнаружили фальшивые евро, китайские юани и британский фунт стерлингов.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «аннулированием» трудового стажа
Аферисты запугивают россиян якобы «аннулированным» трудовым стажем, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах», рассказали в «Мошеловке» Народного фронта.
Злоумышленники звонят или пишут от имени сотрудников Социального фонда России или ФНС и утверждают, что из-за технического сбоя человек может лишиться пенсии или пособий. Затем они предлагают «исправить ошибку» или оформить компенсацию, выманивая коды из СМС, данные банковских карт или доступ к личному кабинету.
В «Мошеловке» напомнили, что госорганы не аннулируют трудовой стаж по телефону и не оформляют компенсации таким способом. Проверить сведения о стаже можно самостоятельно через «Госуслуги».
Россиянам напомнили, кто может оформить больничный по уходу за ребенком
Больничный по уходу за заболевшим ребенком может оформить не только один из родителей, но и другие близкие родственники, напомнил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
По его словам, листок нетрудоспособности могут оформить:
- родители;
- бабушка или дедушка;
- работающие брат или сестра;
- опекун или попечитель, если именно они ухаживают за ребенком.
При этом получатель пособия должен быть официально застрахован по обязательному социальному страхованию. Больничный оформляется в электронном виде и оплачивается с первого дня за счет средств Социального фонда.
Количество оплачиваемых дней зависит от возраста ребенка:
- до 7 лет — до 60 дней в год (до 90 дней при тяжелых заболеваниях);
- от 7 до 15 лет — до 45 дней в год;
- от 15 до 18 лет — до 30 дней в год;
- ребенок-инвалид до 18 лет — до 120 дней в год;
- дети с ВИЧ-инфекцией или онкологическими заболеваниями — без ограничений по оплачиваемым дням.
Размер выплаты также зависит от возраста ребенка и страхового стажа. Если ребенку меньше 8 лет, больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. Для детей от 8 лет выплата составляет:
- до 5 лет стажа — 60% среднего заработка;
- от 5 до 8 лет — 80%;
- более 8 лет — 100%.
На Земле зафиксировали вторую за июль магнитную бурю
В четверг, 23 июля, на Земле зафиксировали магнитную бурю минимального уровня (G1). Это уже вторая подобная геомагнитная активность за июль, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, буря не относится к числу сильных и, предположительно, сохранится до середины пятницы по московскому времени.
С учетом нынешнего события за первые два летних месяца специалисты зарегистрировали пять магнитных бурь. При этом осенью, по их прогнозам, геомагнитная активность может усилиться.
Маск назвал сроки, когда ИИ станет умнее человечества
Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества уже примерно через пять лет, считает американский предприниматель Илон Маск.
По его оценке, после этого ИИ сможет выполнять практически любые задачи лучше человека. Единственным исключением, по словам Маска, может остаться «способность быть человеком».