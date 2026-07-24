Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулирование» трудового стажа и срок, когда ИИ станет умнее человека

Верховный суд признал незаконным учет доходов мужа или жены, полученных до регистрации брака, при назначении единого пособия. Из-за прежнего подхода семьи могли получать отказ в выплатах, хотя фактически имели право на поддержку.

При расчете нуждаемости Соцфонд учитывает доходы всех членов семьи за 12 месяцев. Однако, как указал ВС, супруг становится членом семьи только после официального заключения брака, поэтому его заработки до этой даты учитывать нельзя.

Решение суда касается семей, которым отказали в пособии из-за доходов будущего супруга. Предполагается, что изменения могут затронуть порядка 50−100 тысяч семей в год.