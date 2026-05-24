Меморандум США и Ирана, возросшее число жертв в ЛНР и отключение России от интернета: главное к утру 24 мая
Количество жертв после удара по колледжу в ЛНР превысило 20
Спасатели завершили поисковые работы в Старобельске, где после атаки ВСУ в ночь на 22 мая рухнуло общежитие педагогического колледжа. В результате атаки четырьмя дронами погиб 21 человек и еще 42 пострадало. Среди погибших и пострадавших — подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
В регионе уже объявили дни траура.
В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая дни траура.
США и Иран подготовили двусторонний меморандум о взаимопонимании
В этом договоре стороны прописали условия, на которых они будут согласны заключить мир. Среди них:
- прекращение огня на 60 дней;
- запрет для Ирана на создание ядерного оружия и обогащение урана;
- вывоз высокообогащенного урана;
- снятие блокады с портов Ирана и ослабление санкций;
- полное возобновление судоходства по Ормузскому проливу;
- обязанность Ирана расчистить пролив от мин;
- право Ирана свободно торговать нефтью;
- сохранение военного присутствия вокруг Ирана до окончательного мирного договора.
У Белого дома произошла стрельба
Ее устроил рецидивист с психическими отклонениями, передают западные медиа.
Вечером 23 мая 21-летний мужчина подошел к одному из КПП Белого дома и открыл огонь по охране. Та начала стрелять в ответ и смертельно ранила нападавшего. Во время перестрелки также пострадал прохожий.
Сам президент США Дональд Трамп не пострадал — он в это время находился в здании. Позднее выяснилось, что устроивший стрельбу мужчина имел проблемы с ментальным здоровьем и уже не раз попадал в поле зрения Секретной службы за угрозы и даже проникновение в запретную зону.
Над Россией ночью и утром сбили 33 украинских дрона
С 20:00 мск 23 мая до 7:00 24 мая российские системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над 12 регионами РФ, сообщило Минобороны. Дроны сбивали в:
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Вологодской области;
- Калужской области;
- Курской области;
- Орловской области;
- Рязанской области;
- Смоленской области;
- Тверской области;
- Крыму;
- Краснодарском крае;
- Московском регионе.
Всего за это время российские военные перехватили 33 БПЛА.
При этом только Белгородскую область за сутки атаковали 65 раз, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Погиб житель Грайворонского округа. Еще шесть человек получили ранения, одного из них увезли в больницу.
Помимо прочего, беспилотники ВСУ ударили по инфраструктуре Камешковского округа во Владимирской области. Произошел пожар, площадь которого достигла 800 кв. м, рассказал глава региона Александр Авдеев. По его словам, никто не пострадал.
Чешский президент предложил отключить Россию от интернета
Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО нужно ввести «асимметричные меры» против России.
«Например, отключение интернета или спутников или исключение российских банков из финансовой системы», — уточнил чешский лидер.
Он считает, что так Североатлантический альянс покажет Москве «свою решительность».
В Совфеде в ответ заявили, что Павел и другие лидеры европейских стран, которые резко высказываются против России, потеряли разум.
В России предложили сделать 1 сентября выходным днем
День знаний 1 сентября следует сделать выходным, заявила представитель Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова. По ее словам, так родители смогут спокойно проводить ребенка в школу, не отпрашиваясь с работы.
В то же время 1 мая нужно сделать рабочим днем, потому что это День Труда, добавила Голышенкова.
Французский артист Коффинье-Барри заявил, что хочет жить в России
Оперный певец из Франции Йоаким Коффинье-Барри сообщил, что планирует остаться жить в РФ и завести семью. По его словам, в России он чувствует себя счастливым и мечтает жениться на русской девушке.
Коффинье-Барри — победитель VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту».