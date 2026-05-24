Меморандум США и Ирана, возросшее число жертв в ЛНР и отключение России от интернета: главное к утру 24 мая

Ее устроил рецидивист с психическими отклонениями, передают западные медиа.

Вечером 23 мая 21-летний мужчина подошел к одному из КПП Белого дома и открыл огонь по охране. Та начала стрелять в ответ и смертельно ранила нападавшего. Во время перестрелки также пострадал прохожий.

Сам президент США Дональд Трамп не пострадал — он в это время находился в здании. Позднее выяснилось, что устроивший стрельбу мужчина имел проблемы с ментальным здоровьем и уже не раз попадал в поле зрения Секретной службы за угрозы и даже проникновение в запретную зону.