07:11, 24 мая 2026

Французский оперный певец захотел жить в России

Марина Совина (ночной редактор)
Йоаким Коффинье-Барри . Фото: Joachim Coffinier-Barry / «ВКонтакте»

Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри заявил ТАСС о желании жить в России.

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — рассказал артист.

Он добавил, что любит Россию и чувствует себя счастливым в этой стране.

Коффинье-Барри стал победителем VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту».

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадий Овечко заявил, что украинцы, которые отправились жить на Запад в свете боевых действий, после знакомства с действительностью западного мира начали больше интересоваться переездом в Россию.

