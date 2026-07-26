Главное к утру 26 июля. Кремль — о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей

По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростовской области из-за сильного шторма с ливнями и грозами без электроснабжения остались 15 городов и районов . Есть также сбои в подаче воды. В Ростове-на-Дону зафиксировали 18 отключений линий электропередачи, а по всему региону ураган повалил сотни деревьев. Аварийные службы продолжают восстановительные работы.

По данным Северо-Кавказской железной дороги на 23:49 25 июля, из-за непогоды с опозданием следуют 27 пассажирских поездов, задержка составляет от 30 минут до четырех часов.

Тем временем в Сочи объявили штормовое предупреждение до 27 июля . Синоптики прогнозируют сильные дожди, подъем уровня рек, усиление ветра и высокие волны на Черном море. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.