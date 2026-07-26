Главное к утру 26 июля. Кремль — о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ВПК Украины в Киеве
Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, рассказали в Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражены предприятия, которые занимались производством, сборкой и хранением беспилотников, а также комплектующих к ним. В операции использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
В Кремле заявили о невозможности заморозки конфликта на Украине
Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить боевые действия и вернуться к договоренностям, достигнутым в Стамбуле в 2022 году.
Песков отметил, что главным условием для России остается достижение поставленных целей. По его словам, ранее Москва уже обозначила условия прекращения боевых действий, и они остаются неизменными.
Альпинисты погибли при спуске с Эльбруса
Группа из семи туристов запросила помощь на высоте около 5,1 тыс. м. Один турист самостоятельно спустился с горы и сообщил о ЧП, второго нашли спасатели. Оба выживших госпитализированы. По данным СМИ, погибли пять человек.
По предварительным данным, все участники восхождения — граждане Боснии и Герцеговины, а сама группа не была профессиональной. По словам местных гидов, во время восхождения ветер усилился с 45 до 70 км/ч, что считается критическим для штурма вершины.
Пожар в частном доме и режим ЧС: что известно об атаках БПЛА и их последствиях
В станице Раевской под Новороссийском после падения обломков беспилотника произошел пожар в частном доме. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, повреждения получили кровля и стены здания. Пожар оперативно потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне продолжающихся атак ВСУ и длительных перебоев с электроснабжением, передала глава городской администрации Галина Огнева. По ее словам, в МЧС и минтруд Крыма уже передали сведения о жителях, которые остаются без электричества более двух суток.
Ураган в Ростовской области, шторм в Сочи и ливни в Москве: новости погоды
По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростовской области из-за сильного шторма с ливнями и грозами без электроснабжения остались 15 городов и районов. Есть также сбои в подаче воды. В Ростове-на-Дону зафиксировали 18 отключений линий электропередачи, а по всему региону ураган повалил сотни деревьев. Аварийные службы продолжают восстановительные работы.
По данным Северо-Кавказской железной дороги на 23:49 25 июля, из-за непогоды с опозданием следуют 27 пассажирских поездов, задержка составляет от 30 минут до четырех часов.
Тем временем в Сочи объявили штормовое предупреждение до 27 июля. Синоптики прогнозируют сильные дожди, подъем уровня рек, усиление ветра и высокие волны на Черном море. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
А в Москву снова пришли ливни. Неустойчивая погода сохранится в столице и Подмосковье до конца следующей рабочей недели. Регион ждут кратковременные дожди и температура немного ниже климатической нормы. По словам синоптика Марины Макаровой, в середине недели осадки могут усилиться из-за активного циклона с северо-запада. Днем воздух будет прогреваться до 20–25 градусов.
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
С 1 августа Социальный фонд России автоматически пересчитает страховую часть пенсии работающим пенсионерам. Подавать заявление для этого не нужно, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента, даже если за год пенсионер заработал больше баллов.
Перерасчет коснется пенсионеров, которые продолжают работать по трудовому или гражданско-правовому договору, а также индивидуальных предпринимателей при условии уплаты страховых взносов.
Для самозанятых стаж учитывается только при добровольной уплате взносов в Социальный фонд.
Некоторым россиянам предложили дать еще один выходной
Сделать День знаний выходным для родителей первоклассников предложил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, это позволит мамам и папам проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке.
Схема с «забытой» картой и заказами на маркетплейсах: что нового придумали мошенники
В России мошенники начали использовать новую схему с «забытой» банковской картой у банкомата. Как передали в МВД, злоумышленник специально оставляет карту, рассчитывая, что ее подберет случайный прохожий. После этого появляется человек, представляющийся владельцем карты, иногда вместе со «свидетелями». Он обвиняет нашедшего карту в краже и требует «решить вопрос на месте», предлагая заплатить деньги.
А еще аферисты обманывают россиян под видом сотрудников маркетплейсов: звонят и говорят, что срок бесплатного хранения заказа якобы истекает. Под предлогом отмены отправления или предотвращения списания платы за хранение они просят назвать код из СМС. Как предупредил депутат Госдумы Антон Немкин, на самом деле этот код может использоваться для входа в личный кабинет, изменения данных или других действий в интересах злоумышленников.
В России зарегистрируют новый аппарат для лечения опухолей без операций
В России до конца 2026 года планируют зарегистрировать отечественный аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы. Регистрационное досье уже подано в Росздравнадзор.
Разработка использует технологию высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU), которая позволяет разрушать опухолевые клетки без хирургического вмешательства и повреждения кожи или окружающих тканей. В точке воздействия температура за секунду достигает около 90 градусов, что приводит к гибели клеток новообразования.
В ФМБА отметили, что аппарат более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих.