Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля — 2026» из России

Силы ПВО ночью и утром отразили атаку беспилотников на Московский регион. Несколько БПЛА уничтожили над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Чехове один из дронов попал в многоквартирный дом, информация о возможных пострадавших уточняется. Также зафиксированы возгорания после падения обломков: загорелись шины на открытой площадке и частный дом в СНТ «Дубрава». В СНТ «Ромашкино» беспилотник повредил дачный дом, пострадавших нет.

На местах работают экстренные службы.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 до 06:30 в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большинство уничтожили на дальних подступах, 81 — на подлете к Москве.