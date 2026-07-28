Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля — 2026» из России
Песков рассказал про идеальный для России кризис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис помог российскому обществу стать более сплоченным и укрепил суверенитет страны.
Выступая на форуме «Территория смыслов», он отметил, что сложные обстоятельства ускорили развитие технологической и информационной независимости. По словам Пескова, кризис стал фактором, который объединил людей вокруг страны и сделал общество сильнее.
Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией.
Атака БПЛА на Подмосковье. Что известно
Силы ПВО ночью и утром отразили атаку беспилотников на Московский регион. Несколько БПЛА уничтожили над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
В Чехове один из дронов попал в многоквартирный дом, информация о возможных пострадавших уточняется. Также зафиксированы возгорания после падения обломков: загорелись шины на открытой площадке и частный дом в СНТ «Дубрава». В СНТ «Ромашкино» беспилотник повредил дачный дом, пострадавших нет.
На местах работают экстренные службы.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 до 06:30 в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большинство уничтожили на дальних подступах, 81 — на подлете к Москве.
Ozon в разы повысил тарифы на страхование товаров
Маркетплейс Ozon в 3,3 раза увеличил тарифы на страхование товаров, объяснив это ростом рисков атак беспилотников и терактов.
С 28 июля для новых клиентов действует тариф 0,0115% от стоимости товаров в день. Для действующих пользователей прежняя ставка сохранится до 26 августа.
В компании уточнили, что условия страхового покрытия и порядок выплат не изменятся. Полис по-прежнему будет защищать товары от повреждения или утраты, в том числе при происшествиях, связанных с атаками БПЛА, если они будут признаны диверсией или терактом.
В Госдуме захотели обязать частные клиники бесплатно лечить по ОМС
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать частные медицинские организации, работающие в системе ОМС, бесплатно оказывать помощь в рамках территориальных программ страхования.
По его словам, в некоторых регионах не хватает государственных больниц и поликлиник, особенно тех, где оказывают специализированную помощь. Депутат считает, что власти должны иметь возможность привлекать частные клиники для лечения пациентов по ОМС там, где это необходимо.
Также предлагается запретить частным клиникам брать дополнительную плату за услуги, которые уже оплачиваются по программе ОМС.
Это особенно важно для малых городов, где каждый работающий кабинет, аппарат и специалист могут сократить очередь и помочь человеку получить лечение рядом с домом.
Мошенники придумали схему с «полиграфом» после взлома «Госуслуг»
Аферисты запустили новую схему обмана: они заявляют россиянам, что их аккаунт на «Госуслугах» взломали, а через него якобы перевели деньги человеку, который проходит по делу об экстремизме.
Чтобы «доказать невиновность», аферисты предлагают пройти проверку на полиграфе. По данным МВД, такая уловка используется для того, чтобы вызвать страх и заставить людей выполнять требования мошенников, сообщать личные данные или другую конфиденциальную информацию.
Спрос на кузнецов в России вырос более чем в два раза
В России резко вырос спрос на кузнецов: за первое полугодие 2026 года число вакансий для специалистов увеличилось на 141% по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики «Авито Работы».
Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составляет около 131 тысячи рублей в месяц. Эксперты связывают рост спроса с развитием машиностроения, строительства и интересом к производству уникальных металлических изделий.
Россиянка с четырьмя детьми стала победительницей конкурса «Миссис Земля 2026»
39-летняя жительница Подмосковья Людмила Секрий победила в международном конкурсе «Миссис Земля — 2026». Многодетная мама и основатель строительной компании обошла 40 участниц из разных стран.
Финал конкурса среди замужних женщин прошел в Куала-Лумпуре. Свою победу Секрий посвятила матерям и призвала женщин не отказываться от собственных мечт.
У победительницы четверо детей. После конкурса она планирует создать проект поддержки женщин, которым сложно совмещать семью и личные цели.