Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»

В сезон отпусков аферисты рассылают сообщения якобы от авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по выгодной цене, «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета», сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Машаров. После перехода по ссылке жертву могут привести на поддельный сайт, где выманивают данные банковских карт или доступ к аккаунтам.

Также злоумышленники используют фейковые объявления о сдаче квартир и домов.