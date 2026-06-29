Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
США и Иран договорились прекратить взаимные удары
США и Иран договорились остановить взаимные атаки, сообщают СМИ.
Помимо прекращения огня, стороны запланировали консультации по урегулированию разногласий вокруг Ормузского пролива. Переговоры пройдут 30 июня в Дохе.
Изначально встречу хотели провести в Швейцарии, однако из-за обострения ситуации место и повестку переговоров изменили.
Путин рассказал о ситуации с топливом и об ответе ВСУ. Главное из интервью
Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Собрали главное из его слов.
- О ситуации с топливом. Дефицит топлива есть, но он не критичен, заявил Путин. По его словам, поставки в Крым будут наращивать и по земле, и по морю. Сейчас на полуострове есть запас энергоресурсов на несколько дней, потребности будут обеспечены.
- Об атаках ВСУ. Ущерб не носит критического характера. Все поврежденные объекты оперативно восстанавливаются, все функционирует «стабильно и с большим запасом прочности», уточнил глава государства.
- О предложении Украины ограничить территорию боевых действий Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Путин заявил, что такие идеи Киева связаны с нехваткой личного состава, а спасение киевского режима не входит в планы России.
- Об ответных ударах вглубь территории Украины. Они гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные, пояснил Путин.
- О переговорах. Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага, заявил президент. В Анкоридже никаких договоренностей не было, стороны обсуждали только возможности для урегулирования. Путин усомнился в том, что европейские лидеры могли повлиять на позицию Трампа после переговоров на Аляске. По его словам, президент Соединенных Штатов — это зрелый и опытный политик.
Мошенники придумали новые схемы с билетами и арендой жилья
В сезон отпусков аферисты рассылают сообщения якобы от авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по выгодной цене, «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета», сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Машаров. После перехода по ссылке жертву могут привести на поддельный сайт, где выманивают данные банковских карт или доступ к аккаунтам.
Также злоумышленники используют фейковые объявления о сдаче квартир и домов.
Они размещают привлекательные фотографии и заниженные цены, чтобы получить предоплату от тех, кто боится остаться без жилья в сезон отпусков.
Машаров призвал бронировать жилье и покупать билеты только через проверенные сервисы, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять отзывы, дату создания объявления и данные владельца.
Россиянам рассказали, когда можно не платить налог с продажи урожая
Россияне могут продавать урожай с личных участков без уплаты НДФЛ, если соблюдаются определенные условия, сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Освобождение от налога действует, если продукцию вырастили без наемных работников, а площадь используемой земли не больше установленного лимита. Обычно он составляет до 0,5 га, но регионы могут увеличить его максимум до 2,5 га.
При этом продавать излишки урожая можно без оформления ИП.
Однако регулярную торговлю в больших объемах могут признать предпринимательством — тогда потребуется регистрация и уплата налогов.
Подтвердить право на льготу можно справкой от местной администрации или правления СНТ.
В Госдуме предложили изменить расчет пенсионных баллов при работе по совместительству
Изменить порядок расчета пенсионных баллов для граждан, которые официально работают сразу в нескольких местах, предложил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Сейчас при расчете учитывается общий лимит — максимум 10 пенсионных баллов в год, даже если страховые взносы поступают от нескольких работодателей. Нилов считает, что такой подход несправедливым и предлагает учитывать баллы, заработанные у каждого работодателя отдельно.
Ученый объяснил, почему комары кусают одних людей чаще других
Комары выбирают жертв по запаху, теплу тела и углекислому газу. Как рассказал специалист по биотехнологиям Николай Дурманов, насекомых привлекают вещества, которые выделяются кожей при взаимодействии пота и микробиома.
Также комары чаще реагируют на движущихся людей в темной одежде. Алкоголь может повысить привлекательность для насекомых из-за усиления потоотделения и теплоотдачи.
Эксперт отметил, что народные методы вроде чеснока и ультразвуковых отпугивателей почти не работают. Лучше использовать проверенные репелленты и защищать помещение москитными сетками.
Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым биографическим фильмом в истории
Фильм «Майкл» о жизни легендарного певца Майкл Джексон установил новый рекорд мирового проката. Картина собрала $ 977 млн и обошла предыдущего лидера — фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, заработавшего $ 975 млн.
Мировая премьера байопика режиссера Антуана Фукуа состоялась 10 апреля в Берлине. Лента рассказывает о карьере Джексона, которого называют «королем поп-музыки». За свою карьеру певец получил 15 премий «Грэмми», а продажи его записей превысили миллиард копий. Его творчество оказало большое влияние на музыку, танцы и индустрию развлечений.