Отказ от ИИ, отсрочка по накладным и пересчет налогов на недвижимость. Главное про бизнес за неделю

В России уже разработали закон, который позволит заказчикам легально отказываться от услуг, выполненных с помощью ИИ. Новые правила заработают осенью 2027 года, но бизнес страхуется уже сейчас. Компании массово вносят в договоры пункт о запрете искусственного интеллекта. Все потому, что нейросети часто выдают неверную информацию и мыслят шаблонами.

Ограничения вводят в первую очередь в консалтинге, юриспруденции и дизайне.