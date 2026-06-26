Отказ от ИИ, отсрочка по накладным и пересчет налогов на недвижимость. Главное про бизнес за неделю
Почему бизнес начал запрещать нейросети в контрактах и сколько готов тратить на внедрение ИИ
В России уже разработали закон, который позволит заказчикам легально отказываться от услуг, выполненных с помощью ИИ. Новые правила заработают осенью 2027 года, но бизнес страхуется уже сейчас. Компании массово вносят в договоры пункт о запрете искусственного интеллекта. Все потому, что нейросети часто выдают неверную информацию и мыслят шаблонами.
Ограничения вводят в первую очередь в консалтинге, юриспруденции и дизайне.
Цена доверия к роботу
В мае арбитражный суд оштрафовал российскую компанию на 50 000 рублей за то, что юристы вставили в жалобу выдуманные нейросетью судебные акты. Похожий случай произошел в США: там адвокаты поплатились за фейковые дела от ChatGPT штрафом в $31 тысячу.
Другая проблема — юридическая уязвимость. Нейросети не защищены от утечек, а права на сгенерированный контент почти всегда принадлежат самим сервисам. Это делает передачу интеллектуальной собственности заказчику невероятно сложной или невозможной.
Несмотря на трудности, проникновение ИИ в корпоративный сектор неизбежно. По данным Минфина, технологии искусственного интеллекта в разном виде применяют почти 70% отечественных компаний.
Центробанк в своих оценках осторожнее: глубоко интегрировали ИИ около 14% предприятий, в основном в сфере услуг, добыче и торговле. Эффект от внедрения вполне реален — производительность труда растет в среднем на 15%.
Предприниматели согласны платить за автоматизацию, если она приносит дополнительные деньги или экономит время.
Пока главной преградой на пути инноваций выглядит кадровый дефицит. Почти 40% работников заявляют, что умеют обращаться с нейросетями. Но специалистов, которые могут руководить роботами, писать грамотные запросы и проводить фактчекинг, на рынке почти нет.
Психологи предупреждают: привычка перекладывать сложные задачи на ИИ ослабляет критическое мышление. Работник получает красивый, но непонятный ему текст, пугается и не хочет в нем разбираться. В итоге он просто передает этот результат дальше. Возникает профессиональная деградация кадров и мощная психологическая зависимость от алгоритмов.
Эксперты сходятся в одном: выиграют те компании, которые перестанут слепо запрещать алгоритмы и начнут обучать сотрудников правильно ими управлять.
Как перейти на электронные транспортные накладные без штрафов
С 1 сентября 2026 года цифровые транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными для автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок. Однако власти пошли навстречу бизнесу: до 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Нарушители отделаются устным предупреждением, пока настраивают новые процессы в компаниях.
Отложить полный переход на ЭТрН просили производители пищевой продукции. Аграрии жаловались на нестабильный интернет на трассах и боялись, что из-за сбоев связи фуры со скоропортящимся хлебом или молоком застрянут в пути. В ответ правительство утвердило полугодовой нештрафуемый период, чтобы компании успели адаптироваться и протестировать технологии на практике.
Бумага спасет при перевозке грузов для Минобороны, транспортировке драгоценных металлов и камней, а также при рейсах для личных нужд.
Классические накладные разрешат использовать в зонах, где интернет отключен по соображениям безопасности, и в моменты официальных кибератак на государственные системы.
Следить за актуальным списком исключений можно на сайте Минтранса.
Чтобы продолжить легально возить грузы, компаниям нужно заранее перестроить логистику. Для этого потребуется получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для руководителя, оформить машиночитаемые доверенности на сотрудников и подключиться к аккредитованному оператору.
Не стоит ждать окончания льготного периода. Эксперты рекомендуют тестировать платформы уже сейчас, чтобы ошибки первых рейсов не обернулись реальными убытками и штрафами в будущем.
Как поправки Росреестра увеличат налоги для владельцев бизнес-центров и складов
Росреестр подготовил масштабные поправки в закон «Об оценочной деятельности». Одно из главных нововведений коснется частоты пересмотра кадастровой стоимости. С 2028 года переоценивать земельные участки, а с 2029-го — здания и сооружения будут каждые два года на всей территории России (сегодня так строго следят только за объектами в Москве и Петербурге).
Но главное — в другом. Государство придумало, как бороться с заниженной кадастровой стоимостью недвижимости, от которой зависят налоги на имущество. Ведомство предлагает обязать всех оценщиков вносить результаты своей работы в специальную информационную систему пространственных данных (ФГИС ЕЦП НСПД).
ВАЖНО
Раньше власти считали кадастровую стоимость массовым методом, по единой формуле для всех. Реальные рыночные оценки раскрывать было не обязательно. Теперь же чиновники получат доступ к колоссальному массиву данных и смогут опираться на конкретные цифры из заключений экспертов.
Собственники заказывают оценку недвижимости по разным причинам: при оформлении кредита под залог, при разделе имущества или продаже здания. Часто бывает так, что один и тот же бизнес-центр или цех для налоговой оценивают по низу рынка (чтобы сэкономить), а для потенциального покупателя или банка — максимально дорого. Единая база исключит такие манипуляции.
Когда все отчеты станут публичными, собственникам будет крайне сложно доказать в суде, что государство завысило кадастровую стоимость, считают юристы.
ФАКТ
Еще недавно собственники могли через суд снизить кадастровую стоимость (а значит, и налог) на 50-70%. Сейчас суды разрешают дисконт не более 20-30%. С введением единой базы оспорить расчет налоговиков станет еще сложнее.
Несостыковки в оценке могут напугать банки. Если кредитор увидит в базе свежий отчет стороннего оценщика, где залоговый склад стоит гораздо дешевле, чем заявлял заемщик при выдаче кредита, он вправе ужесточить условия: потребовать дополнительные залоги или поднять ставку.
Кроме того, эксперты опасаются, что сравнить разные виды недвижимости корректно не удастся. Для торгового центра применяют сравнительный метод (сколько стоят конкуренты рядом), а для завода — затратный (сколько стоит построить такой же). Если эти данные смешать в одной системе, могут возникнуть путаница и новые суды.
Теперь все отчеты оценщиков обяжут загружать в единую государственную базу. Занижать цену для суда и одновременно завышать ее для продажи станет почти невозможно, а расходы бизнесменов на налоги только вырастут.
Роспотребнадзор хочет взять под контроль производителей готовой еды
Власти планируют обязать всех без исключения производителей продуктов питания сообщать о начале своей работы. Так на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту товаров решили расширить контроль за пищевыми производствами. Разработать новые правила обещают до конца 2026 года.
Сегодня предупреждать Роспотребнадзор о старте бизнеса должны не все. Такое требование действует только для тех, кто делает хлеб, сахар, молоко, масло и соки. Те, кто лепит сэндвичи, варит борщи на доставку или делает детское питание, государству ничего не докладывают. В ведомстве жалуются, что из-за этого банально не могут вовремя прийти с проверками в цеха.
ФАКТ
По данным Роспотребнадзора, в 64% исследованных порций готовой еды выявили нарушения санитарных норм и состава. А в 19 образцах нашли опасные бактерии.
Для бизнеса процедура не станет бюрократическим кошмаром. Информирование Роспотребнадзора — это просто уведомление. Компании нужно будет подать базовые данные: официальный адрес производства и вид деятельности. За отказ от такого уведомления грозит штраф до 60 000 рублей.
Как новые правила банкротства помогут сохранить бизнес и рабочие места
Весной в России изменили закон о банкротстве, однако участники рынка пока недооценивают новые возможности, полагают в «Сбере».
Теперь имущество, лицензии и сотрудников компании с долгами можно оперативно перевести в новое чистое ООО, а кредиты оставить на прежнем юрлице. Затем очищенную компанию продают инвесторам: бизнес продолжает работать, а люди не теряют места.
Раньше этот механизм спасения бизнеса (юристы называют его замещением активов) почти не работал. Государство разрешало переводить активы только в акционерные общества. Этот процесс требовал значительных денег и месяцев бумажной волокиты.
ФАКТ
Всего 8 процедур замещения активов в год проводили в стране до изменения закона. При этом в год банкротятся до 6,5 тысячи компаний.
Начальник управления принудительного взыскания «Сбера» Евгений Акимов отметил, что регистрация ООО занимает всего несколько дней. Это снимает основные барьеры.
Инвестор выкупает не ржавые станки с молотка, а готовое предприятие с налаженными процессами. При этом залоговые банки свои гарантии не теряют: их обеспечение справедливо переносится на доли в новом обществе.
Исторически при банкротстве заводы или муниципальные котельные часто распродавали по крупицам на открытых торгах. Имущество уходило в чужие руки за 20–30% от реальной стоимости. Перевод активов в чистое ООО позволяет сохранить такие предприятия как единый комплекс.
Склады вместо торговых центров и трудности с переводами за рубеж: что еще важно
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У предпринимателей возникли большие проблемы с заграничными переводами: лишь 12% опрошенных компаний сейчас довольны процессом трансграничных расчетов. Платежи часто зависают на несколько дней, а комиссии банков остаются высокими и непонятными. Обычными внутренними платежами довольны почти половина бизнесменов.
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Российский бизнес стал реже жить в долг. Впервые за три года кредитная зависимость крупных и средних предприятий снизилась — с 52 до 50,7%. Из-за высокой ключевой ставки компании отказываются от дорогих займов и развития новых проектов, опираясь исключительно на собственные резервы. Самыми закредитованными остались строители.
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В 2025 году количество россиян, которых оштрафовали за экономические нарушения, увеличилось в 2 раза и превысило полмиллиона человек. Особенно сильно (в 2,3 раза) выросло число нарушителей среди индивидуальных предпринимателей и тех, кто ведет бизнес без оформления юрлица. Общая сумма штрафов достигла 13,5 млрд рублей.
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В российских городах логистические центры и склады хранения начали массово занимать места бывших торговых площадей. Электронная торговля так стремительно выросла, что девелоперам пришлось срочно переделывать здания бизнес-центров и развлекательных комплексов под нужды складов. Сильнее всего такой сдвиг заметен в городах с населением от 300 тысяч до миллиона человек.
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Статус малой технологической компании скоро будет действовать не три, а пять лет. Минэкономразвития решило дать инновационному бизнесу больше времени на использование льгот и господдержки, чтобы предприниматели успевали масштабировать свои технологии. Сейчас в реестре числится около 7000 таких организаций.
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Только 12% потребителей остаются верными одному бренду в любой ситуации. По данным опроса, большинство россиян легко откажутся от услуг любимой компании и уйдут к конкурентам, если заметят резкий рост цен (74%) или падение качества продукции (58%). Треть клиентов готовы уйти из-за слабого сервиса или грубости сотрудников поддержки.