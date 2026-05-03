03 мая 2026, 07:01

Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая

Минувшей ночью над российскими регионами сбили больше 330 украинских дронов. Одной из целей был торговый порт в Ленобласти — там начался пожар. В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы. В него включили электриков, настройщиков пианино и еще почти 100 специальностей. А в Госдуме предложили новую льготу для женщин — бесплатную реабилитацию после родов. Об этих и других важных событиях к утру 3 мая читайте в дайджесте.

ВСУ попытались атаковать торговый порт в Ленобласти

Больше 60 беспилотников уничтожили над Ленинградской областью в ночь на 3 мая.

Целью атаки был торговый порт Приморск, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Там начался пожар, но его потушили.

«Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — сообщил Дрозденко.

334 дрона ВСУ

сбили в ночь на 3 мая над 16 российскими регионами

Над какими регионами сбили украинские БПЛА в ночь на 3 мая
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Воронежская область;
  • Калужская область;
  • Курская область;
  • Ленинградская область;
  • Нижегородская область;
  • Новгородская область;
  • Орловская область;
  • Псковская область;
  • Рязанская область;
  • Смоленская область;
  • Тверская область;
  • Тульская область;
  • Московский регион;
  • Республика Крым.

В Подмосковье при атаке дрона погиб пенсионер — 77-летний житель деревни Чернево Волоколамского округа.

Глава региона Андрей Воробьев пообещал помочь родным и близким мужчины.

В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд добавил в перечень такие специальности, как травматолог-ортопед, электрик, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и другие. Всего около 100 профессий.

363 специальности

можно выбрать для службы на «гражданке» в России

При этом кардинально список не изменился. Многие профессии были в нем и раньше, только в общих формулировках.

Российских дачников попросили остерегаться грызунов

Грызуны переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает почки, кровеносные сосуды, легкие и другие органы, напомнил Роспотребнадзор.

Основной источник вируса — рыжие полевки.

Вакцины от этого заболевания нет. Важно соблюдать правила гигиены и бороться с грызунами, отметили в ведомстве.

Как защититься:

  • хорошо проветрить помещения;
  • просушить матрасы, одеяла, подушки и другие вещи;
  • уборку делать в маске и перчатках.
Все государственные вузы перешли на электронные студенческие

Каждый университет обязан передавать сведения об учащихся в государственную информационную систему, напомнил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

5 млн

цифровых студенческих сформировано на «Госуслугах»

Сейчас студенты по желанию могут оформить и бумажный студенческий. Но за три-четыре года все поймут, что электронный формат «удобнее, практичнее и эффективнее», считает замминистра.

Пляж в Туапсе очистят от нефти к началу лета

Власти Туапсе планируют привести в порядок местный пляж к 1 июня, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Территорию уже активно очищают от нефтепродуктов.

У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться.

Сергей Бойко

Он добавил, что после разлива нефти не было аномального всплеска обращений к врачам.

Что случилось в Туапсе

В ночь на 1 мая Туапсе атаковали украинские беспилотники, после чего загорелся морской терминал. Это не первая атака на промышленную инфраструктуру города за последние дни — ранее после ударов БПЛА пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

Случился разлив нефти, а в небе появился черный дым. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Море, берег и другие территории специалисты до сих пор очищают от нефтепродуктов.

Реабилитацию после родов могут включить в систему ОМС

Послеродовое восстановление может стать частью системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Инициативу предложил депутат Госдумы Сергей Леонов.

По его словам, на реабилитации россиянки смогут отдохнуть, поправить здоровье и устранить последствия беременности, которые им не нравятся.

Соответствующий законопроект на рассмотрение Думы пока не вносили.

Россиян ждут рекордно длинные новогодние каникулы через шесть лет

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году — 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе», — сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Календарь декабря 2031 — января 2032 года совпадает с зимой 2025/26, когда 31-е число выпало на среду, а 11 января — на воскресенье.

При этом в 2027 году каникулы будут на день короче.

