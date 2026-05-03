Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая

В ночь на 1 мая Туапсе атаковали украинские беспилотники, после чего загорелся морской терминал. Это не первая атака на промышленную инфраструктуру города за последние дни — ранее после ударов БПЛА пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

Случился разлив нефти, а в небе появился черный дым. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Море, берег и другие территории специалисты до сих пор очищают от нефтепродуктов.