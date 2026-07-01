Главное за 1 июля. Возможное повышение ключевой ставки, аномальная жара и уход из жизни актера «Бригады»
Верховный суд принял единые правила по жилищным спорам со «схемой Долиной». Что нужно знать
Верховный суд России утвердил единые правила для рассмотрения дел, в которых оспариваются сделки с жильем. Для этого три коллегии ВС (по гражданским, административным и экономическим спорам) собрали 20 ключевых правовых позиций за 2022–2025 годы. Вот главные выводы, которыми теперь смогут руководствоваться все суды страны.
Можно ли оспорить продажу квартиры под влиянием мошенников
Типичная ситуация: телефонные мошенники обманом заставили жертву продать квартиру, и та пытается вернуть недвижимость через суд. Яркий пример такой сделки — резонансное дело Долиной, когда популярная певица попала на удочку аферистов.
В 2024 году Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках, а вырученные деньги (около 112 млн рублей) перевела мошенникам. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее, что так можно «обезопасить» средства.
Позже Долина заявила, что стала жертвой обмана, и через суд вернула жилье себе. Покупательница Полина Лурье в первых инстанциях осталась и без квартиры, и без денег. Вернуть себе купленное жилье она смогла только после того, как в дело вмешался Верховный суд.
На фоне резонансной истории в публичном поле закрепился термин «схема Долиной». Она выглядит так: продавец (часто пожилой человек, но не обязательно) выставляет квартиру. Покупатель проверяет документы, осматривает жилье, подписывает договор, оплачивает и регистрирует право собственности в Росреестре. Спустя время продавец обращается в полицию и в суд. Он утверждает, что на него повлияли третьи лица (мошенники) либо в момент сделки он не осознавал своих действий.
Если суд верит этим доводам, он возвращает квартиру продавцу. Покупатель в такой ситуации рискует остаться и без жилья, и без денег: средства к моменту суда часто уже ушли мошенникам, и взыскать их с продавца обычно не получается.
Может ли такая сделка быть отменена? ВС говорит: да, но с важными оговорками.
Одного факта, что продавец не догадывался, что его обманывают, недостаточно, чтобы суд встал на его сторону. Суд должен учитывать и добросовестность второй стороны, то есть покупателя.
Сделку могут признать недействительной по иску продавца, если покупатель знал или хотя бы мог догадаться об обмане.
При этом обе стороны оспариваемой сделки должны получить равный объем защиты от суда, настаивает ВС.
Если продавец говорит, что не осознавал свои действия, ему придется доказывать, что в момент подписания договора он правда находился в состоянии невменяемости и не мог руководить собой.
Уклонение от исследования его психического состояния в момент совершения сделки может являться основанием для отказа в удовлетворении его иска.
Если сделку отменили
Если продавец уже передал квартиру, а покупатель отдал ему деньги, но сделку признали недействительной, применяется двусторонняя реституция — обе стороны должны вернуть друг другу все, что получили по ней. То есть квартира возвращается продавцу, а уплаченные за нее деньги — покупателю. Если пострадавший, как часто бывает, к моменту суда уже отдал все деньги мошенникам, он может остаться с долгом.
Важно согласие другого собственника
Сделку могут оспорить, если квартиру продали без нотариального согласия бывшего супруга, хотя оно требовалось. Но ВС добавляет нюанс: суду обязательно нужно выяснить, знал ли покупатель о том, что у продавца нет полномочий на единоличную продажу.
Когда признают недействительным договор дарения
Если окажется, что так даритель пытается спрятать жилье от кредиторов. ВС подтвердил, что договор дарения квартиры легко может быть признан недействительным по закону о банкротстве. Если должник дарит жилье родственнику, чтобы на него не обратили взыскание, — это подозрительная сделка с целью причинить вред кредиторам, и суды будут ее отменять.
ЦБ допустил рост ключевой ставки. Ранее ее снижали 9 месяцев подряд
ЦБ допустил повышение траектории ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Регулятор опубликовал резюме обсуждения денежно-кредитной политики (ДКП).
В документе говорится, что, если расходы бюджета продолжат расти, а топливо на заправках — дорожать, ЦБ придется ужесточить ДКП. Обычно это может означать повышение ставки.
Другие тезисы из резюме:
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Показатели устойчивой инфляции немного снизились, но все еще находятся в диапазоне 4–5%.
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Экономика возвращается к росту после слабого начала года, но темпы восстановления остаются умеренными.
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Признаков переохлаждения или перегрева в экономике регулятор сейчас не видит.
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Расходы бюджета выросли сильнее прогнозов — это ограничивает возможности для дальнейшего снижения ставки.
Центробанк не пытается искусственно удерживать ставки на высоком уровне. Эльвира Набиуллина заявила на финансовом конгрессе, что регулятор тоже заинтересован в доступных кредитах для бизнеса и населения.
Но их реальная стоимость зависит от уровня инфляции в стране, а не от решений ЦБ. Также глава регулятора призвала отказаться от термина «переохлаждение экономики», назвав его ненаучным.
Попытки искусственно снизить ключевую ставку опасны для финансовой стабильности, считает Набиуллина. Она предупредила: если начать дешево раздавать кредиты административными мерами, это приведет к резкому скачку цен и стагфляции.
Опыт других стран показывает, что такие эксперименты обычно заканчиваются кризисом, отметила она.
Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога.
По словам Набиуллиной, развитию бизнеса и росту производительности мешают три фактора:
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нежелание компаний увольнять людей из сокращающихся отраслей;
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административные запреты на увольнения;
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постоянная господдержка убыточных предприятий.
Глава ЦБ подчеркнула, что временные льготы для бизнеса часто становятся безвременными и мешают оздоровлению рынка.
Что еще важно: налет на Пензу, аномальная жара и отказ от дипломных из-за ИИ
ВСУ атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Пензе. В результате налета пострадали два человека: один мужчина получил тяжелое осколочное ранение и сейчас находится в реанимации. Взрывная волна также выбила стекла в двух многоквартирных домах.
Города Армянск и Феодосия в Крыму полностью остались без электричества после атаки ВСУ на магистральные сети. В Симферополе, Евпатории, Ялте и большинстве районов полуострова ввели графики отключения света «три часа через три». Специалисты «Крымэнерго» сейчас экстренно стабилизируют энергосистему региона.
Раскаленный воздух из Европы принесет на юг России аномальную жару до 37 градусов. Синоптик Александр Ильин предупредил, что субтропический гребень, из-за которого в европейских странах от зноя погибли более 1,3 тыс. человек, постепенно смещается в районы Причерноморья. В Москве в ближайшие дни температура поднимется до 32 градусов.
Сочинский филиал РУДН первым в России отменил написание дипломных работ для бакалавров-юристов. Директор института Александр Петенко заявил, что традиционная выпускная работа утратила свою ценность, так как современные нейросети генерируют сложные юридические тексты за считаные минуты.
Теперь оценивать знания выпускников будут с помощью практических кейсов и устных экзаменов.
Что еще интересно: кокаин в тунце, а рэпер Гуф — в думской партии
В Россию ввезли 500 кило кокаина в замороженном тунце. Партия наркотика прибыла в петербургский порт из Эквадора. ФСБ уже задержала подозреваемого в контрабанде запрещенных веществ. У него дома нашли крипты на $613 тыс. (около 48 млн рублей), 13 премиальных наручных часов и пять элитных авто общей стоимостью не меньше 130 млн рублей. Его арестовали.
Рэпер Гуф вступил в партию «Новые люди». Там пояснили, что Алексей Долматов (настоящее имя музыканта) не понаслышке знает, как работает в стране система рехабов, так как сам неоднократно лечился там от наркозависимости. Сейчас он рассказывает взрослым и детям, как вовремя заметить такие проблемы у близкого и помочь ему.
У него миллионы слушателей по всей стране, и эти люди доверяют ему больше, чем чиновникам.
При этом он не будет претендовать на место в Госдуме от партии на предстоящих выборах.
Алексей Долматов был одним из основателей и участников группы Centr, которая стала культовой в российском хип‑хопе. Хит «Город дорог» — одна из самых узнаваемых песен коллектива. Выпустил ряд сольных альбомов (например, «Дома», «Сам и…»). Работал с Бастой, Тимати и другими артистами.
Актер Александр Высоковский стал известен после роли Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Его герой — бывший спецназовец, которого по сюжету внедрили в окружение Белого. Также он появился в фильме «Бумер» в образе полицейского. Снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина», Next и «Петр Первый».
Помимо актерской карьеры, пробовал себя в режиссуре, написании сценариев и продюсировании. Его последняя работа — мини‑сериал «Я найду тебя через три года».