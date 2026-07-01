Главное за 1 июля. Возможное повышение ключевой ставки, аномальная жара и уход из жизни актера «Бригады»

В 2024 году Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках, а вырученные деньги (около 112 млн рублей) перевела мошенникам. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее, что так можно «обезопасить» средства.

Позже Долина заявила, что стала жертвой обмана, и через суд вернула жилье себе. Покупательница Полина Лурье в первых инстанциях осталась и без квартиры, и без денег. Вернуть себе купленное жилье она смогла только после того, как в дело вмешался Верховный суд.

На фоне резонансной истории в публичном поле закрепился термин «схема Долиной». Она выглядит так: продавец (часто пожилой человек, но не обязательно) выставляет квартиру. Покупатель проверяет документы, осматривает жилье, подписывает договор, оплачивает и регистрирует право собственности в Росреестре. Спустя время продавец обращается в полицию и в суд. Он утверждает, что на него повлияли третьи лица (мошенники) либо в момент сделки он не осознавал своих действий.

Если суд верит этим доводам, он возвращает квартиру продавцу. Покупатель в такой ситуации рискует остаться и без жилья, и без денег: средства к моменту суда часто уже ушли мошенникам, и взыскать их с продавца обычно не получается.