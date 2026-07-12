Главное за 12 июля. Массовые перебои со светом из-за ливней, рост выдачи ипотеки и скандал из-за мармеладных червяков
Десятки тысяч россиян остались без света из-за ливней. Какие еще последствия принесла непогода
В восьми регионах возникли перебои с электричеством из-за непогоды
Сильный ветер и ливни нарушили электроснабжение в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях, сообщили «Россети».
Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях, сообщили энергетики. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, из-за ливней электричество отключилось у 42,5 тыс. человек. К полудню 12 июля примерно половине из них свет вернули.
Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома.
Непогода сорвала автомобильный фестиваль под Питером и повалила вековые дубы
Мероприятие Tsunami picnic проходило в Туутари-парке в 20 км от Санкт-Петербурга. Когда начался ливень, посетителям пришлось держать палатки, чтобы их не сносило ветром.
В музее-заповеднике «Павловск» ветер повалил вековые дубы и липы. Деревья выкорчевало почти на каждой аллее парка, рассказали в его администрации.
В Центральной России за день выпала месячная норма осадков
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столичном регионе самым «переувлажненным» после ливней 11 июля оказался юг Подмосковья.
Например, в подмосковном Михневе выпал 41 мм осадков. Это четыре ведра дождевой воды на квадратный метр.
Еще больше осадков выпало в поселке Воейково в Ленобласти — 55 мм. В Санкт-Петербурге выпало 35 мм, в Туле — 34 мм, а в Москве всего 8 мм осадков.
Российские аэропорты корректируют рейсы
задержаны или отменены в столичных аэропортах из-за грозового фронта
В АТОР посоветовали туристам проверять статус рейса и, если он отменен, не приезжать в аэропорт.
Минобороны РФ отчиталось о поражении военных объектов на Украине. Что известно
Российские военные в ночь на 12 июля ударили по энергетическим объектам в зоне СВО, которые использовали бойцы ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Цели в 158 районах Украины удалось поразить благодаря работе авиации, операторов БПЛА, артиллерии и ракетных войск. Помимо этого, повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры.
Высокоточное российское оружие и беспилотники поразили украинские порты, добавили в оборонном ведомстве.
Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
Уточняется, что в порту Черноморска повреждения получили морской паром и сухогруз, которые перевозили грузы для ВСУ, а также прикрывавший их патрульный катер.
Кроме того, под удар попало бывшее рыболовное судно, которое ВСУ переоборудовали для запуска безэкипажных катеров. Минобороны поделилось видео с поражением цели.
Что еще важно: рост выдачи ипотеки в регионах, поставки американской одежды в Россию и кандидаты на выборы в Госдуму
На Украине сменилось правительство. Президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Она занимала этот пост чуть меньше года — с 17 июля 2025 года. Следом Зеленский собирается сменить ряд министров. Возможными кандидатами на пост главы украинского правительства называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, министра обороны Михаила Федорова, экс-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре. Украинский дрон атаковал автобусную остановку в Запорожской области 12 июля. В тот момент там были люди. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая тип и модель беспилотника, который использовали украинские военные, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ЦИК завершила прием документов от партий для участия в выборах в Госдуму. Бороться за места в нижней палате парламента собираются 11 партий — все пять парламентских («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия») и шесть непарламентских (Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые»). Также ЦИК приняла документы от 80 самовыдвиженцев. Выборы пройдут 20 сентября.
В 13 регионах России выросли выдачи ипотеки. Сильнее всего — в Ингушетии, там объем выдачи таких кредитов подскочил в мае в 1,5 раза. В первой пятерке по росту — Смоленская (10,3%), Мурманская (9,2%), Томская области (7,5%) и Карелия (7,8%). При этом в целом по стране объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%, следует из данных Банка России. Самое сильное снижение в Бурятии — в 1,7 раза.
Россия вдвое нарастила импорт одежды из США. С января по май Штаты поставили в РФ в 2,4 раза больше одежды, чем за такой же период в 2025 году.
одежды на такую сумму экспортировали США в Россию за первые пять месяцев года
Сильнее всего вырос экспорт женской одежды — платьев, костюмов, юбок и брюк.
Что еще интересно: неожиданный плюс очередей на АЗС, Минпросвещения против мармелада и облысение из-за тренировок
Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что такие инциденты следует считать форс-мажором и заранее сообщать о них начальству. В случае претензии с его стороны в ФНПР посоветовали обращаться в профсоюз.
В Минпросвещения РФ назвали неадекватным желание ребенка есть мармелад в виде червей и какашек. Ведомство считает, что эти образы навязаны зарубежными видео и негативно влияют на пищевой выбор. Это удивило депутата Госдумы Виталия Милонова.
Ну вот уж совсем неправильно трогать детей с их предпочтениями. В виде фекалий, я честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого.
Чрезмерные нагрузки при занятиях спортом вместе с другими факторами могут привести к раннему облысению, рассказала трихолог Мария Халдина. Поредение волос также могут спровоцировать:
- сильный стресс;
- плохой сон;
- проблемы с питанием;
- курение и употребление алкоголя;
- постоянное нахождение на солнце и т. д.
Сильное влияние оказывает и генетика.