Главное за 12 июля. Массовые перебои со светом из-за ливней, рост выдачи ипотеки и скандал из-за мармеладных червяков

На Украине сменилось правительство . Президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Она занимала этот пост чуть меньше года — с 17 июля 2025 года. Следом Зеленский собирается сменить ряд министров. Возможными кандидатами на пост главы украинского правительства называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, министра обороны Михаила Федорова, экс-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре . Украинский дрон атаковал автобусную остановку в Запорожской области 12 июля. В тот момент там были люди. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая тип и модель беспилотника, который использовали украинские военные, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ЦИК завершила прием документов от партий для участия в выборах в Госдуму . Бороться за места в нижней палате парламента собираются 11 партий — все пять парламентских («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия») и шесть непарламентских (Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые»). Также ЦИК приняла документы от 80 самовыдвиженцев. Выборы пройдут 20 сентября.

В 13 регионах России выросли выдачи ипотеки . Сильнее всего — в Ингушетии, там объем выдачи таких кредитов подскочил в мае в 1,5 раза. В первой пятерке по росту — Смоленская (10,3%), Мурманская (9,2%), Томская области (7,5%) и Карелия (7,8%). При этом в целом по стране объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%, следует из данных Банка России. Самое сильное снижение в Бурятии — в 1,7 раза.