Ядерные учения РФ и Белоруссии, полный запрет вейпов и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая

Где, когда и с кем прошли учения

21 мая 2026 года прошла первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли в ней участие по видеосвязи.

Какие пуски прошли

По данным Минобороны России, во время тренировки российские и белорусские войска запустили:

с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке — межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс»;

из акватории Баренцева моря с фрегата по полигону «Чижа» — крылатую ракету «Циркон», с атомного подводного крейсера — баллистическую ракету «Синева»;

с полигона Капустин Яр белорусские войска — баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»;

самолет дальней авиации МиГ-31И — гиперзвуковой комплекс «Кинжал»;

самолет дальней авиации Ту-95МС — гиперзвуковые крылатые ракеты.

Войска во время тренировки выполнили все запланированные задачи, ракеты достигли целей.