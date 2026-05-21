Ядерные учения РФ и Белоруссии, полный запрет вейпов и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Россия и Белоруссия провели совместные ядерные учения. Что Лукашенко сказал об участии в СВО
Где, когда и с кем прошли учения
21 мая 2026 года прошла первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли в ней участие по видеосвязи.
Какие пуски прошли
По данным Минобороны России, во время тренировки российские и белорусские войска запустили:
- с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке — межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс»;
- из акватории Баренцева моря с фрегата по полигону «Чижа» — крылатую ракету «Циркон», с атомного подводного крейсера — баллистическую ракету «Синева»;
- с полигона Капустин Яр белорусские войска — баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»;
- самолет дальней авиации МиГ-31И — гиперзвуковой комплекс «Кинжал»;
- самолет дальней авиации Ту-95МС — гиперзвуковые крылатые ракеты.
Войска во время тренировки выполнили все запланированные задачи, ракеты достигли целей.
Что сказал Путин
Во время учений Путин отметил, что Россия в гонке вооружений участвовать не планирует, а ядерная триада будет оставаться «на уровне необходимой достаточности». Российская ядерная программа идет по плану, который составили еще десятилетия назад.
Использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
Что сказал Лукашенко
Глава Белоруссии во время учений отметил, что «тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит», однако страна занимается законным делом и будет и дальше защищать жизнь своих людей.
Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, Вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться.
Прокомментировал белорусский лидер и заявления украинской стороны о том, что Россия воспользуется территорией соседнего государства, чтобы наносить удары по Украине. Лукашенко заявил, что Белоруссия будет втянута в конфликт, только если на нее пойдут с агрессией.
Мы втягиваться в конфликт в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
Нефтяной кризис грядет из-за блокады Ормуза, а ЕС может вернуться к газу из России: последнее из мира энергетики
Мировой рынок нефти может оказаться в глубоком кризисе из-за истощения запасов и увеличенного спроса в разгар туристического сезона, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Поправить ситуацию еще можно, но только если разблокировать Ормузский пролив и восстановить его работу в полной мере. Если этого не сделать, то нефтяной рынок отправится в красную зону уже в июле или августе 2026 года.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, но с конца февраля они прекратились.
После завершения конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам российского газа, считает премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Причина проста — российский газ обходится дешевле, в том числе из-за конкурентоспособности и географии.
Мадьяр отметил, что Венгрия планирует разделить источники поставок энергии, но приходится учитывать стоимость топлива. По его словам, сжиженный природный газ, который идет через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже газа из России, Румынии и Австрии.
Что еще важно: введение платы за VPN отложили, в одном регионе полностью запретили вейпы и другие новости
Плату для россиян за VPN-трафик в мобильных сетях решили не вводить раньше осени, сообщил «Коммерсант». По сведениям издания, сейчас нет ни одного официального документа с точными сроками запуска этой меры.
Да и технически это сделать трудно: многие российские сайты работают на зарубежных серверах, поэтому отделить их трафик от VPN очень сложно.
Ранее в Госдуме идею брать деньги за трафик для обхода блокировок назвали перебором.
К 2028 году все электросамокаты поставят на государственный учет и выдадут им госномера. Правительство приняло план безопасности дорожного движения до 2030 года. МВД и Минтранс обяжут вешать номера на все средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Росстандарт уже утвердил ГОСТ: номера для самокатов будут металлическими, в две строки — с тремя буквами, двумя цифрами и кодом региона.
Новые правила затронут около 1,7 млн самокатов по всей стране. Сейчас номера есть только у прокатных сервисов, а 1,2 млн частных устройств никак не контролируются.
Теперь владельцам придется вносить свои самокаты в единый электронный реестр и платить госпошлину.
В Пермском крае полностью запретят продавать, хранить и дарить вейпы. Закон заработает осенью 2026 года. Под запрет попадет хранение электронных сигарет на складах, сдача их в аренду или дарение. За нарушение будут штрафовать на сумму от 15 до 100 тысяч рублей.
Так власти региона рассчитывают закрыть лазейки, через которые вейпы раньше продавали подросткам «из-под полы».
Центробанк рекомендовал банкам жестче контролировать крупные взносы наличных на счета. Регулятор попросил банки каждый день отслеживать сомнительные переводы, чтобы бороться с теневыми доходами.
Обычных россиян начнут проверять, если они положат на счет от 5 млн рублей наличными за месяц. Компании попадут под проверку при взносе от 30 млн рублей, если эта сумма не совпадает с их обычной выручкой.
Что еще интересно: россиянин покорил Эверест на одних руках, а Москва обновила рекорд жары
Уфимский блогер стал первым человеком в истории, который взобрался на Эверест на одних руках. Россиянин, который лишился ног после обрушения в казарме, сообщил о восхождении на высоту 8848 метров. На это у него ушла ровно неделя. Перед вылетом в Непал блогер составил завещание и полностью погасил платежи по строящемуся дому, чтобы обезопасить семью. За 5 лет он на руках покорил уже десять вершин, включая Эльбрус, Килиманджаро и Манаслу.
Пока в вас теплится жизнь — боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит.
Москва 21 мая повторила температурный рекорд — воздух раскалился до 32,3 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к 14 часам базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,2 градуса — ровно столько же было в 2014 году, когда жара установила рекорд. На Балчуге же столбик термометра подскочил еще выше — до 32,3 градуса.
Впрочем, уже в выходные температура в столице опустится до 20–25, а на смену аномальному зною придут дожди с грозами.