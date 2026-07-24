Главное за 24 июля. Снижение ключевой ставки, новый дорожный знак и бойкот Грузии российскими туристами

Россияне отказываются от поездок в Грузию после нападения на русскую туристку

После инцидента в пятизвездочном отеле Кахетии россияне начали отказываться от поездок в Грузию. Конфликт между местными и российскими туристами произошел 19 июля.

Россиянка отмечала день рождения с друзьями, а в это же время в гостинице праздновали грузинскую свадьбу. Когда девушки открывали шампанское на балконе, снизу закричали, что они испортили аппаратуру диджея. Позже в номер к путешественницам поднялся местный житель Гиорги Чигладзе и ударил россиянку, сломав ей нос.

После этого случая некоторые россияне стали делиться похожими историями, с которыми сталкивались в Грузии раньше. По их словам, неприятности происходили не только с россиянами, но и с русскоговорящими туристами из других стран.

Туроператоры уже начали реагировать на эту тенденцию. Некоторые турагентства перестали принимать заявки на поездки в Грузию, пишет Baza. Вместо этого клиентам предлагают Армению или отдых внутри России. Сотни самостоятельных россиян-путешественников тоже меняют свои маршруты.

Россия ввела новое ограничение на ввоз молочной продукции из Армении

Россия ограничила поставки молочной продукции из Армении с 27 июля после проверки Россельхознадзора. Выяснилось, что в производстве используют молоко от больных животных и сырье из других стран. Такие же нарушения находили еще в 2023–2024 годах, но тогда ограничений не вводили.