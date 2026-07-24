Главное за 24 июля. Снижение ключевой ставки, новый дорожный знак и бойкот Грузии российскими туристами
Центробанк в десятый раз подряд снизил ставку, но ухудшил прогноз по инфляции. Что происходит с экономикой
ЦБ снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Регулятор продолжил осторожно смягчать денежно-кредитную политику. ЦБ пытается одновременно поддержать замедляющуюся экономику и сдержать рост цен, отмечают аналитики.
Главные тезисы с заседания совета директоров ЦБ:
- Инфляция на 20 июля составила 5,9%, а прогноз на весь 2026 год ухудшился — раньше ЦБ прогнозировал 6%, теперь — 7%. Сказался рост цен на топливо.
- Ожидания бизнеса по спросу и объемам производства в июле заметно снизились.
- Прогноз роста ВВП России на 2026 год ЦБ понизил до 0,0−1,5% в годовом выражении с предыдущих 1,0−2,0%.
- Кредитование в июне замедлилось в основном из-за сокращения займов для компаний.
- Предприятия постепенно решают кадровые проблемы, а безработица остается на историческом минимуме.
Главные заявления Эльвиры Набиуллиной
Днем 24 июля прошла пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по ключевой ставке и другим важным вопросам.
Ситуация с топливом
Рост цен на бензин и дизель уже влияет на стоимость многих товаров и услуг, сообщила глава Центробанка. Регулятор считает сложности с топливом «шоком предложения». При этом во многих регионах ситуация уже стабилизируется, добавила Набиуллина.
Ипотека
Объем выдачи рыночной ипотеки растет на фоне медленного снижения ставок, отметила она.
Кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными также способствуют тому, что рыночная ипотека становится более доступной.
Банки
Серьезных проблем в банковском секторе из-за санкций Запада нет: у финансовых организаций есть запас капитала и прочности на 10 триллионов рублей.
Термин «стагфляция» (когда рост экономики замедляется, цены повышаются, безработица усиливается) не следует использовать без разбора и пугать им людей, добавила Набиуллина.
Про знаменитые брошки
Также Эльвира Набиуллина высказалась о своих брошках, по которым журналисты и эксперты часто пытаются «расшифровать» позицию ЦБ по ситуации в экономике.
Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом.
Чего ждать от ключевой ставки дальше
На следующем заседании 11 сентября ЦБ, скорее всего, возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 14%, прогнозируют эксперты Совкомбанка и других финансовых организаций.
Снижение может возобновиться ближе к декабрю.
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5−14,6% в 2026 году и постепенное сокращение дефицита бюджета до нуля к 2029 году.
Российские туристы не хотят ехать в Грузию, а торговлю с Арменией вновь ограничили. Что происходит в отношениях с «соседями»
Россияне отказываются от поездок в Грузию после нападения на русскую туристку
После инцидента в пятизвездочном отеле Кахетии россияне начали отказываться от поездок в Грузию. Конфликт между местными и российскими туристами произошел 19 июля.
Россиянка отмечала день рождения с друзьями, а в это же время в гостинице праздновали грузинскую свадьбу. Когда девушки открывали шампанское на балконе, снизу закричали, что они испортили аппаратуру диджея. Позже в номер к путешественницам поднялся местный житель Гиорги Чигладзе и ударил россиянку, сломав ей нос.
После этого случая некоторые россияне стали делиться похожими историями, с которыми сталкивались в Грузии раньше. По их словам, неприятности происходили не только с россиянами, но и с русскоговорящими туристами из других стран.
Туроператоры уже начали реагировать на эту тенденцию. Некоторые турагентства перестали принимать заявки на поездки в Грузию, пишет Baza. Вместо этого клиентам предлагают Армению или отдых внутри России. Сотни самостоятельных россиян-путешественников тоже меняют свои маршруты.
Россия ввела новое ограничение на ввоз молочной продукции из Армении
Россия ограничила поставки молочной продукции из Армении с 27 июля после проверки Россельхознадзора. Выяснилось, что в производстве используют молоко от больных животных и сырье из других стран. Такие же нарушения находили еще в 2023–2024 годах, но тогда ограничений не вводили.
В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года.
Кроме того, с мая в Россию из Армении временно перестали поставлять помидоры, огурцы, перец, клубнику, минеральную воду, рыбу, виноград, сухофрукты и другие продукты.
Что еще важно: рекорд безработицы в России, новый дорожный знак и открытие пляжей в Анапе
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкой отметки. По данным Росстата, показатель составляет всего 2,1%, хотя в апреле было 2,2%, сообщил министр труда Антон Котяков. Правда, рассчитан этот показатель без исключения сезонного фактора.
В Ленинградской области создали плавучую платформу для защиты портов и военных баз от дронов. Разработку назвали «Плот-40», сообщил губернатор Александр Дрозденко. Проект родился после анализа атак БПЛА.
Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА.
В России появится новый знак для парковки машин многодетных семей. По информации Минтранса РФ, им будут обозначать бесплатные места у школ, детсадов, поликлиник и магазинов. Семь вариантов знака уже опубликовали в мессенджере «Макс». Любой желающий может до 14 августа проголосовать за лучший из предложенных. Тот, что наберет больше голосов, может появиться на дорогах страны.
В Анапе разрешили открыть после очистки от нефтепродуктов 97 пляжей, еще семь пока на проверке, сообщили в кабмине РФ. Последствия крушения танкеров в Керченском проливе до сих пор устраняют. На пострадавших участках отсыпали новый слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли больше 446 тысяч кубометров песка.
Роспотребнадзор следит за ситуацией. Мониторинг акватории Черного моря и побережья тоже идет. За последнее время новых выбросов нефтепродуктов не было.
Что еще интересно: Россия в топ-10 по долларовым миллионерам и китаец с тысячами паразитов в глазах
Россия вошла в топ-10 по приросту долларовых миллионеров. За прошлый год их число выросло на 22 тысячи человек. А больше всего новых миллионеров появилось в США — около 441 тысячи. В тройке аутсайдеров оказались Венгрия, Латвия и Литва.
Всего в мире за год почти миллион человек перешагнули отметку в миллион долларов.
В веках мужчины нашли больше тысячи клещей. Китаец полгода мучился от сухости и зуда глаз. Он постоянно тер веки и закапывал капли, но становилось только хуже. В итоге зрение начало падать. Врачи выяснили, что в каждом волосяном фолликуле его ресниц жило по 8–9 микроскопических клещей, а всего в глазах мужчины обитало больше тысячи паразитов. Это случилось из-за привычки тереть глаза и редкой смены постельного белья (раз в три месяца).