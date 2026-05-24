Запад осудил удар «Орешником», больные Эболой сбежали из медцентра, а Трамп «переодел» Обаму. Главное за 24 мая
На Западе осудили удар «Орешником» по Киеву. Что ответили в Москве?
Западные политики начали высказываться по поводу удара возмездия «Орешником» и другими ракетами, который ВС РФ нанесли по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ на российские гражданские объекты.
В ночь на 24 мая российская армия атаковала военные объекты на территории Украины при помощи ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и других снарядов, а также беспилотников.
По данным Минобороны РФ, среди пораженных целей были объекты военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала произошедшее «бряцанием ядерным оружием» и заявила, что на следующей неделе главы МИД стран ЕС обсудят, как усилить давление на РФ. А президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что решимость Европы поддерживать Украину «только укрепляется».
На реплику Макрона ответили в МИД РФ.
Пусть [Макрон] попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также связал удар ВС РФ с террористической атакой ВСУ на колледж в ЛНР. Он призвал усилить атаки на столичные военные объекты на Украине.
А депутат Госдумы Андрей Колесник подчеркнул, что «вся цепочка» террористов, которая несет ответственность за удар по Старобельску, будет наказана.
Он добавил, что Россия всегда наносит удары возмездия по военной инфраструктуре, но не всегда с применением «Орешника».
Первые похороны, визит иностранных журналистов и речь Путина: что произошло после трагедии в Старобельске
В ЛНР хоронят жертв атаки на колледж
В Белокуракино прошли первые похороны жертв атаки на общежитие Старобельского профессионального колледжа. Сегодня, 24 мая, похоронили 20-летнюю студентку учебного заведения. На церемонию прощания с девушкой пришли несколько десятков человек — родственники, одноклассники и соседи.
В ночь на 22 мая украинские дроны напали на учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. В здании находилось 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек и более 65 получили ранения различной степени тяжести.
Последствия трагедии
Транспортировкой тел и организацией похорон занялись власти ЛНР.
Мы организовали доставку (тел) в муниципалитеты, в которых были прописаны и зарегистрированы дети. Все, что связано с захоронением, мы организуем, ни с какими трудностями не столкнутся близкие и родители детей.
По словам уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях.
Президент России Владимир Путин написал от руки обращение по поводу трагедии. Он назвал случившееся террористическим актом и заявил о готовящемся ответе.
Раскрылись подробности теракта
Никаких военных объектов в районе педагогического колледжа нет, а украинские военные наносили удары по общежитию целенаправленно, заявила Лантратова.
16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова.
После атаки дети действительно спасались в тяжелых условиях — об этом рассказал один из спасателей.
Были люди, которые выбегали. Они даже босиком бежали по стеклам, по всему. У них были уже ранения, потому что разлетались осколки, были стекла в руках. Девочка одна, ее лицо было поражено стеклом. Но они могли передвигаться, поэтому мы их просто спускали вниз, чтобы они убегали в укрытие.
Визит иностранных журналистов
На место трагедии прибыли около 50 иностранных журналистов из 19 стран. Им показали последствия атаки: разрушенные здания колледжа и общежития, фрагменты использованных беспилотников с маркировками на английском и украинском языках.
А представители Следственного комитета РФ подробно рассказали представителям иностранных медиа о хронологии трагедии, спасательных работах и расследовании.
«Время работает на нас». Трамп приказал не торопиться с иранской сделкой и «одел» Обаму в тюремную робу
Президент США Дональд Трамп будет строго следить за переговорами с Ираном — для этого он приказал своим представителям действовать максимально осторожно и ответственно при подготовке соглашения.
Ошибок быть не может! Мы должны сделать все правильно.
По словам американского лидера, пока переговоры между странами проходят продуктивно, но торопиться с заключением нет смысла.
Переговоры идут в упорядоченном и конструктивном ключе, и я сказал своим представителям не спешить со сделкой. Время работает на нас.
Трамп также подчеркнул, что готовящееся соглашение будет заметно отличаться от предыдущей сделки, которой занималась администрация Барака Обамы. Новый договор, по его словам, будет иметь совершенно иную структуру и содержание.
После этого президент США выложил в своей социальной сети пост с мемом, на котором бывшие высокопоставленные чиновники администрации Обамы были «переодеты» в тюремную робу с помощью нейросети. Среди них — экс-президент Барак Обама, его советник по национальной безопасности Бен Родс, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и другие видные политики.
Это плохая группа людей, она очень разрушительна для нашей великой нации.
Трамп добавил, что эти политики нанесли серьезный ущерб стране и превратили все в инструмент политического давления.
Что еще важно: удар ВСУ по ж/д под Курском, новые выплаты семьям и побег больных вирусом Эбола
Беспилотник ВСУ атаковал ж/д пути в Курской области. В результате удара загорелся вагон с топливом, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, никто не пострадал. При этом власти решили временно отселить 76 человек из ближайшего населенного пункта — пока не ликвидируют последствия удара.
Мошенники стали чаще использовать схему с «кражей» голосовых подтверждениий. Сначала аферисты звонят россиянам, представляются страховщиками или сотрудниками поликлиники и просят произнести определенную фразу. Например, согласие на замену полиса или подтверждение личности.
После этого уже другой преступник в следующем звонке убеждает жертву, что с помощью записи голоса кто-то взломал ее аккаунт или оформил доверенность, и нужно срочно назвать код из СМС.
В МВД напомнили, что с помощью таких фраз нельзя попасть на «Госуслуги» или получить доступ к биометрии.
В Госдуме предложили выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми 1 июня и 1 сентября. Затем выплаты можно сделать ежемесячными, добавил автор инициативы депутат Николай Новичков. Он уточнил, что платить надо всем семьям, вне зависимости от того, входит ли они в категорию нуждающихся. Но пока это лишь идея — соответствующий законопроект парламентарии пока не разработали.
18 человек с подозрением на вирус Эбола сбежали из палаточного лагеря медиков в Африке. Это произошло в провинции Монгбвалу Демократической Республики Конго (ДРК), которая стала эпицентром вспышки болезни. Местные жители подожгли палаточный лагерь, где лечили больных лихорадкой. После этого пациенты убежали. Предполагается, что они находятся в ближайшем городе.
Что еще интересно: «закат» Дим в России, кладбище во дворе и идеальное мороженое
Имя Дима стремительно теряет популярность у российских родителей. За 2025 год оно опустилось на две строчки в рейтинге мужских имен и сейчас находится на 11‑м месте. И это притом что в 70‑е и 90‑е годы имя Дмитрий было на втором месте.
Во время благоустройства двора в московском Чертанове жителям привезли землю с кладбища. В грунте, который высыпали во дворе одного из домов на улице Красного Маяка, жильцы обнаружили осколки памятников, облицовочную плитку, погнутый крест и даже куски истлевшей одежды.
После жалоб местных жителей «Жилищник» оперативно вывез грунт, а подрядчику предъявили претензии.
Сливочный пломбир и фруктовый сорбет на природных загустителях назвали самыми полезными видами мороженого. По словам главврача московской городской поликлиники № 220 Анны Косенковой, классический пломбир содержит натуральный жир и белок, а сахара в нем меньше, чем во фруктовом льде. А сорбет на пектине или агар‑агаре подойдет тем, кто не переносит лактозу.
Не следует покупать десерт, если он содержит растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), в таком случае это будет уже не мороженое, а молочный продукт с заменителем молочного жира. Также недопустимы в составе длинный список Е‑добавок, стабилизаторы, глюкозно‑фруктозный сироп, искусственные красители.
Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети/whitehouse.gov.