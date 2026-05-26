Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян. За какие нарушения?
Госдума приняла закон, который разрешает арестовывать имущество уехавших из страны россиян За это проголосовали 384 депутата. Закон коснется релокантов, на которых завели административку за действия против интересов России.
Речь идет о таких нарушениях, как:
- дискредитация армии,
- призывы к санкциям против России,
- пропаганда нацистской символики
- распространение экстремистских материалов,
- нарушение порядка деятельности иноагента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что поправки затронут тех, кто уехал из страны, критикует ее, но продолжает зарабатывать на аренде своего российского жилья или вести здесь бизнес.
Под арест попадут и счета тех, кто не оплатил вовремя штрафы за эти нарушения. Стоимость арестованного имущества при этом никак не будет привязана к размеру штрафа — арестовать дорогую квартиру смогут даже из-за небольшого взыскания.
Если закон одобрит Совфед и подпишет президент, поправки заработают 1 сентября 2026 года.
Как будет работать арест имущества — объяснение юриста
Арест жилья или счетов — это временная мера для гарантии уплаты долга, а не конфискация имущества навсегда, объясняет юрист Алексей Горелов.
Арест имущества не означает его принципиальное изъятие. То есть арест имущества здесь применяется как мера, которая позволит в дальнейшем обратить взыскание на это имущество, если, допустим, релокант оштрафован судом на какую-то сумму, но релокант, соответственно, его не платит. Чтобы этот штраф был оплачен, вот можно набрать то имущество, которое у него есть…
Юрист добавил, что под раздачу не попадут те, кто уехал и ничего не нарушал. Если же человеку выписали штраф, но он его вовремя оплатил или доказал свою невиновность в суде, все ограничения со счетов и квартир снимут за пять дней.
В Госдуме готовят законопроект, который закроет доступ к консульским услугам для уехавших нарушителей и тех, на кого завели уголовные дела.
Им не будут оформлять новые загранпаспорта, регистрировать браки и заверять доверенности у нотариусов. Эти же ограничения коснутся иноагентов, которые нарушают правила работы в России.
«Снизить уровень жизни россиян». В Евросоюзе раскрыли цель новых санкций против России
Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничения будут нацелены якобы на «снижение уровня жизни рядовых россиян».
По информации Politico, под санкции в конце июня или начале июля могут попасть российские банки, оборонные предприятия и даже представители РПЦ во главе с патриархом Кириллом.
Ранее эти меры блокировала Венгрия.
Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию во вторжении украинских беспилотников в Прибалтику. Она назвала падение сбившихся с курса дронов ВСУ «намеренной стратегией Москвы» по дестабилизации Европы. Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо считает, что глава ЕК просто пытается посеять панику в Европе.
Ранее из-за угрозы дронов работу временно приостанавливал аэропорт Вильнюса. Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что прибалтийские страны не сбили ни одного украинского дрона, когда те летели через их территорию для атак на Россию.
Вариант первый: либо у вас (у прибалтийских стран. — Прим. «ТВЗ») полное отсутствие системы противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники. Выбор за ними.
Служба внешней разведки РФ также узнала, что Киев направил в Латвию специалистов по БПЛА. Оттуда они собираются устраивать атаки на Россию.
Евросоюз интегрирует национальные системы ПВО со своими гражданскими спутниками для противодействия России. Брюссель намерен подключить радары мониторинга беспилотников к космическим группировкам Copernicus и Galileo.
Как заявила фон дер Ляйен, это решение значительно повысить ситуационную осведомленность военных в Европе. Кроме того, она призвала ускорить интеграцию Украины в военно-промышленную систему ЕС.
Митрополита Илариона освободили в Чехии после скандала с наркотиками. Что известно
Чешская полиция освободила из-под стражи митрополита РПЦ Илариона (Алфеева) и его водителя без предъявления обвинений. Священнослужителя отпустили без залога, подписки о невыезде или других ограничений.
Илариона задержали в Карловых Варах 24 мая после анонимного сообщения в полицию: силовики остановили его машину на шоссе и нашли в багажнике белый порошок, который экспертиза признала наркотиком. Митрополит категорически отверг связь с запрещенными веществами, а его защита назвала досмотр незаконным.
С 2009 по 2022 год Иларион возглавлял Отдел внешних церковных связей РПЦ, после чего управлял Будапештско-Венгерской епархией.
В декабре 2024 года Синод отправил его на покой в Карловы Вары, указав на «несоответствие его быта образу монаха». Этому предшествовал громкий скандал: протодиакон Георгий Сузуки публично обвинил митрополита в сексуальных домогательствах.
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку и выразил ему решительный протест. Российские дипломаты потребовали от Праги прекратить гонения на представителей Русской православной церкви.
В ведомстве подчеркнули, что проведение спланированной полицейской операции на шоссе на основании обычного анонимного звонка доказывает провокационный характер задержания.
Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла и МИД РФ за помощь в освобождении. Священнослужитель выразил особую признательность официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и российским дипломатам, которые не остались безучастными в этой ситуации. Он пообещал позже раскрыть все детали произошедшего.
Защита митрополита намерена добиваться полной проверки действий чешской полиции, которая обыскала автомобиль без камер и свидетелей.
Что еще важно: перехват 500 украинских бомб и отсрочка от армии для новой категории россиян
ФСБ совместно с КГБ Белоруссии перехватила более 500 украинских взрывных устройств. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев собирался использовать эти бомбы для терактов в России. По его словам, украинские спецслужбы активно используют территории приграничных государств для заброски диверсантов. А вербуют террористов с прибыли от торговли наркотиками.
Госдума освободила от призыва в армию выпускников образовательных учреждений МВД. Депутаты в окончательном третьем чтении приняли закон, который дает им отсрочку на все время службы в полиции. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что поправки инициировали по решению Владимира Путина для борьбы с острым кадровым дефицитом в органах внутренних дел.
Минцифры отказалось от идеи взимать плату за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. Сама база при этом появится: ее планируют использовать для борьбы с мошенниками. Например, власти хотят привязать каждую SIM-карту к конкретному телефону, чтобы преступники не могли вставить её в беспилотник.
Но мобильные операторы предупреждают: если незарегистрированные («серые») телефоны начнут полностью блокировать в сетях связи, компаниям придется масштабно обновлять свое оборудование и системы расчетов.
Это уникальный 15-значный номер, который присваивают каждому телефону, планшету или умным часам еще на заводе. По сути, это серийный номер или «цифровой паспорт» устройства — как VIN-код у автомобиля.
По этому номеру оператор связи видит, какой именно аппарат выходит в сеть. Если телефон украдут, по IMEI его можно полностью заблокировать: гаджет не сможет звонить или выходить в интернет, даже если в него вставят новую сим-карту. Узнать свой IMEI можно на коробке от смартфона или в настройках.
Что еще интересно: аномальное нашествие комаров и дембель звезды «Вампиров средней полосы»
В Подмосковье и других регионах России началось аномальное нашествие комаров. Насекомые появились почти на месяц раньше обычного из-за снежной зимы и ранней теплой весны.
По словам биолога Константина Китаева, обильные снегопады защитили личинки от холодов, а талый снег создал для них идеальные инкубаторы. Комаров станет меньше только после наступления жары и пробуждения стрекоз с лягушками, которые питаются этими кровососами.
Актер Глеб Калюжный демобилизовался после года срочной службы в армии. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходила службу в элитном Семеновском полку и назвала этот опыт вдохновляющим. Ранее украинский сайт «Миротворец» внес артиста в свою базу данных за участие в съемках фильма «Малыш» об СВО.