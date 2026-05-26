Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что поправки затронут тех, кто уехал из страны, критикует ее, но продолжает зарабатывать на аренде своего российского жилья или вести здесь бизнес.

Под арест попадут и счета тех, кто не оплатил вовремя штрафы за эти нарушения. Стоимость арестованного имущества при этом никак не будет привязана к размеру штрафа — арестовать дорогую квартиру смогут даже из-за небольшого взыскания.

Если закон одобрит Совфед и подпишет президент, поправки заработают 1 сентября 2026 года.

Как будет работать арест имущества — объяснение юриста

Арест жилья или счетов — это временная мера для гарантии уплаты долга, а не конфискация имущества навсегда, объясняет юрист Алексей Горелов.