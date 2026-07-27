Главное за 27 июля. Заявления Путина о бюджете и экономике, отмена безвиза с Черногорией и увольнение из-за DeepSeek
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Заявления Путина о бюджете России, конфликте на Украине, санкциях и экономике. Что сказал президент на встрече с депутатами
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы восьмого созыва и сделал ряд важных заявлений.
О приоритетах в распределении бюджета страны на трехлетку
Владимир Путин заявил, что приоритетами бюджета на следующие три года станут:
- укрепление обороны;
- решение социальных задач;
- поддержка экономики: ключевые отрасли, крупные компании, малый и средний бизнес.
Особое внимание уделят рынку труда. Уровень безработицы, по словам президента, снизился до исторического минимума.
Путин подчеркнул, что власть не забывает о благосостоянии россиян.
Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровней бедности. И здесь у нас есть чем гордиться.
Об экономике и финансах
- Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности и первое в Европе.
- По темпам роста экономика опережает Евросоюз.
- Устойчивость российской финансовой системы позволяет развивать промышленность и решать социальные вопросы.
Вот это самое главное — устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
О конфликте на Украине
- Россия добьется поставленных целей и сделает все для победы.
- Все российское общество сплотилось вокруг участников СВО.
- На поле боя Россия будут действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно.
И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать, аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
Об отношении Запада к России
- Противники России, не добившись успехов на поле боя, перешли к террористическим методам.
- «Народ России никому и никогда не сломить», — заявил президент.
- Запад запустил «русофобскую машину на полный ход», а санкции «бьют рекорды» по бесполезности и ущербу для самих авторов.
О решающем этапе для России
Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для страны. Россия способна дать отпор любым враждебным действиям и готова защищаться вместе с обществом.
Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам.
Кремль заявил о расширении конфликта после атаки Украины на иранское судно. Тегеран пригрозил Киеву ответом
В Кремле назвали действия Киева в Каспийском море чрезвычайно опасными и указали на расширение географии конфликта с Украиной.
Утром в субботу, 25 июля, украинские беспилотники атаковали иранское торговое судно. При взрыве погиб один иранский моряк, еще одного ранило.
МИД Ирана назвал атаку актом агрессии и прямым нарушением Устава ООН.
Случившееся стало новым витком напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные провокации подтверждают, что надо продолжать борьбу с киевским режимом, добавил он.
Посол Ирана в России Казем Джалали опроверг сообщения о военном грузе на атакованном судне. Судно перевозило только гражданские грузы, подчеркнул дипломат.
Российские специалисты из Астрахани помогли быстро эвакуировать экипаж из опасного района, добавил Джалали.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия «нахлебника в Киеве» не останутся без ответа. Об этом он лично сообщил Сергею Лаврову и представителю ЕС Кае Каллас, написал Аракчи.
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил провокацию по прямому указанию Израиля, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи призвал западные страны «лучше контролировать» Зеленского. Действия украинского президента напоминают события перед Первой мировой войной, когда опасные авантюры в итоге затронули всю Европу, заявил Бакаи.
По словам дипломата, спонсоры Киева должны отвечать за непредсказуемые последствия его поступков.
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