Случившееся стало новым витком напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные провокации подтверждают, что надо продолжать борьбу с киевским режимом, добавил он.

Посол Ирана в России Казем Джалали опроверг сообщения о военном грузе на атакованном судне. Судно перевозило только гражданские грузы, подчеркнул дипломат.

Российские специалисты из Астрахани помогли быстро эвакуировать экипаж из опасного района, добавил Джалали.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия «нахлебника в Киеве» не останутся без ответа. Об этом он лично сообщил Сергею Лаврову и представителю ЕС Кае Каллас, написал Аракчи.

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил провокацию по прямому указанию Израиля, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи призвал западные страны «лучше контролировать» Зеленского. Действия украинского президента напоминают события перед Первой мировой войной, когда опасные авантюры в итоге затронули всю Европу, заявил Бакаи.

По словам дипломата, спонсоры Киева должны отвечать за непредсказуемые последствия его поступков.