Что такое программа «Молодая семья» и до какого года она действует

«Молодая семья» — это помощь молодым семьям в виде денег от государства. Потратить выплату можно только на покупку или строительство жилья.

Полностью ее, как правило, не хватает, чтобы обзавестись домом или квартирой, поэтому приходится доплачивать еще из своих.

Изначально программу рассчитывали до 2025 года, но потом продлили до 2030-го.