Сюрприз от ЦБ по ставке, 1,5 млн пустых квартир и легализация крипты. Главные финансовые новости недели

Сюрприз от ЦБ по ставке, 1,5 млн пустых квартир и легализация крипты. Главные финансовые новости недели18–24 июля
Почему Центробанк снизил ставку до 14%
На заседании 24 июля Банк России преподнес сюрприз. Большинство аналитиков ожидали, что ставку оставят в покое, но ЦБ опустил ее на 0,25 процентного пункта. Это уже десятое смягчение подряд.
Любопытно, что из официального заявления ЦБ пропал обнадеживающий сигнал о готовности снижать ставку на ближайших заседаниях. Теперь формулировка сухая: будущие решения зависят от инфляции. Регулятор перешел в режим жесткой осторожности — и даже ужесточил прогноз по ставке.
- 2026 год: 14,5–14,6%
- 2027 год: 10,5–12,5%
- 2028 год: 8–9%
- 2029 год: 7,5–8,5%
Главная проблема для Банка России — рост цен. Летом инфляция снова разогналась. Эксперты «СберИнвестиций» обращают внимание, что виной всему топливный рынок. Бензин дорожает, а бизнес закладывает расходы на логистику в стоимость товаров. Из-за этого ЦБ пришлось поднять прогноз инфляции на этот год до 6–7% (весной надеялись удержать ее на уровне 5%).
В Центробанке заметили, что люди стали меньше копить сбережения и активнее брать потребительские кредиты. А экономика за этим спросом просто не успевает, утверждает регулятор.
Для фондового рынка снижение ставки стало позитивным сигналом, но эксперты советуют инвесторам не расслабляться.
Неожиданно мягкое решение позитивно для фондового и долгового рынков. Однако новый макропрогноз предполагает более долгий путь к низким ставкам в этом и следующем году. Регулятор не исключает, что перейдет к жестким мерам, если осенний план бюджета покажет высокий дефицит.
Обновленный прогноз не предполагает повышения ключевой ставки. В худшем базовом сценарии она останется неизменной до конца 2026 года. В лучшем — опустится до 13,25%. Если структурный дефицит бюджета не превысит плана, у Банка России появится больше пространства для снижения ставки в 2027 году.
Как теперь легально купить криптовалюту и почему ей нельзя расплачиваться
Госдума окончательно приняла многострадальный закон о регулировании криптовалют. Теперь биткоин и другие цифровые монеты — это ваше законное имущество наравне с квартирой или машиной. Вы можете легально их покупать, копить и продавать. Но платить ими за товары внутри страны по-прежнему строго запрещено: за хлеб или авто крипту не отдашь.
Исключение сделали только для бизнеса, который работает с иностранными партнерами. Ему разрешили проводить зарубежные сделки в цифре, чтобы обойти проблемы с международными переводами.
Раньше покупка крипты напоминала лотерею: повезет найти честный обменник в сети или нет. Скоро правила изменятся. Покупать и продавать монеты можно будет только через лицензированные компании — официальные биржи, брокеров и обменники, за которыми будет следить Центробанк.
Для обычных инвесторов (неквалифицированных) введут ограничения. Сначала придется пройти небольшой тест, а затем вы сможете купить проверенных Банком России монет на сумму не больше 300 000 рублей в год. Чтобы покупать без лимитов, нужен статус квалифицированного инвестора.
Платить налоги тоже придется: с прибыли от продажи крипты нужно отчислить НДФЛ. Если за год вы перевели на криптосчета свыше 600 000 рублей, об этом нужно самостоятельно отчитаться в налоговую.
Зато закон защитит импульсивных новичков: если вы решите перевести виртуальную валюту на сумму от 100 000 рублей на свой внешний кошелек, операцию заморозят на 48 часов. Это «период охлаждения» — время одуматься, если вас обманули телефонные аферисты.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но его ключевые ограничительные нормы начнут действовать не сразу.
Что будет за переводы криптоменялам на карту
Привычная многим схема P2P скоро станет крайне опасной. Это когда вы просто кидаете рубли на банковскую карту совершенно незнакомому человеку в интернете, а он присылает вам криптовалюту. С первого взгляда все просто, но механизм начнут перекрывать.
До 1 июля 2027 года рынок будет жить в режиме переходного периода. Но после этой даты за организацию серых неофициальных обменников начнут привлекать к уголовной ответственности.
Досталось и майнерам. Добывать монеты дома на компьютере не запрещают, но правительство скоро установит жесткий лимит на потребление электроэнергии для квартир. Тратите слишком много света — придется оформлять ИП, отчитываться перед ФНС и платить по другим тарифам.
Пока Россия строит свой крипторынок, в Америке тоже взялись за наведение порядка. Сенаторы разработали свой свод правил — CLARITY Act. Там хотят заставить криптобиржи вычислять сомнительные операции так же строго, как это делают классические банки, чтобы бороться с отмыванием денег. Однако закон буксует из-за политики. Демократы требуют жестко запретить высшим чиновникам, включая президента, выпускать свои криптовалюты и спонсировать токены. Они опасаются, что Дональд Трамп сможет использовать свое влияние на крипторынок ради личной выгоды.
Электронные кошельки застрахуют, а подросткам их могут запретить
Хорошая новость для тех, кто хранит деньги в электронных кошельках: теперь эти средства защитят так же, как обычные вклады. 21 июля Госдума приняла соответствующий законопроект. Если с кошельком что-то случится, вам вернут до 1,4 млн рублей — по стандартному лимиту системы страхования.
Правда, есть одно условие: защита распространяется только на те кошельки, владельцы которых прошли идентификацию или упрощенную идентификацию.
Это электронное средство платежа, которое не привязано к банковскому счету. С его помощью можно оплачивать покупки в интернете и переводить деньги другим людям. У кошелька есть максимальный лимит остатка — он зависит от оператора и от того, прошел ли владелец идентификацию. Работу таких кошельков регулирует закон о национальной платежной системе.
По оценке Банка России, сейчас на идентифицированных электронных кошельках хранится около 50 млрд рублей.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Защита будет действовать только для тех страховых случаев, которые произойдут после этой даты.
Почему подросткам хотят закрыть доступ к кошелькам
Центробанк прорабатывает запрет на самостоятельную регистрацию электронных кошельков для подростков от 14 до 18 лет. Инициатива вошла в третий антимошеннический пакет «Антифрод 3.0», а Минцифры уже направило документ на межведомственное согласование.
Причина проста: через кошельки мошенники втягивают подростков в дропперские схемы (когда чужие карты и счета используют для обналичивания краденых денег).
выросло за три года число случаев, когда подростков вовлекали в такие схемы.
По сути, ЦБ хочет распространить на кошельки правило, которое уже работает для банковских счетов. С августа 2025 года несовершеннолетний может открыть счет и получить карту только с письменного согласия родителей или опекунов. А вот кошельки под это требование не попадали — потому что не привязаны к счету. Именно этот пробел и использовали мошенники.
Под ограничения могут попасть не только классические кошельки и предоплаченные карты, но и встроенные платежные функции маркетплейсов, игровых платформ и мессенджеров, отмечают эксперты.
Почему в России пустует 1,5 млн новых квартир
Рынок новостроек переживает не лучшие времена. Сейчас в стране пустует около 1,5 млн квартир — это самый высокий уровень затоваренности с начала десятилетия, подсчитали в компании «Этажи». Строят много, а покупают все меньше: за последние два года спрос на первичное жилье упал на 15%.
— столько в деньгах стоят все зависшие в продаже новостройки. Это 80 с лишним миллионов квадратных метров при средней цене квадрата в 215 733 рубля.
Почему квартиры перестали покупать
Причин несколько. Главная — сегодняшние объемы стройки закладывали еще в начале 2020-х, на пике ажиотажного спроса. Цикл строительства дома с учетом всех подготовительных этапов доходит до 4–6 лет. Дома достроили — а спрос за это время рухнул.
Вторая причина — у людей стало меньше денег. Инфляция, ставки по рыночной ипотеке в 19–20% годовых, отмена массовой льготной ипотеки в 2024 году и ужесточение семейной ипотеки сделали покупку квартиры неподъемной для большинства. Многие решили отложить покупку и переждать, а деньги — держать на вкладах.
Где новостройки продаются хуже всего
Проблема есть почти во всех регионах. В антилидерах — Саратовская, Калужская, Воронежская области и Краснодарский край: там не выкуплено 80% и больше жилья. В Краснодарском крае застройщикам понадобится 5,5 года, чтобы распродать все накопленные квадраты.
Чуть лучше дела в Сибири, на Урале и в Ростовской области — там пустует около 70% квартир. Самая здоровая ситуация в Калмыкии, Бурятии и Забайкальском крае: покупателей находят 46–50% квартир.
Отдельная история — Москва и Петербург. В Петербурге весной пустовало около 60% новостроек. В Москве реализована почти половина строящегося жилья, но зависли в основном бизнес- и премиум-класс. А вот дешевое жилье разбирают мгновенно: в марте на первичном рынке столицы осталось всего 3% квартир дешевле 10 млн рублей — год назад таких было 22%.
Испортится ли квартира, пока стоит пустой
Тут мнения экспертов расходятся. Гендиректор компании «Строим онлайн» Денис Сташин считает, что пустующее жилье стареет раньше срока: летом в квартирах жарко, зимой промерзают стены, появляется конденсат и плесень, а трубы без циркуляции воды быстрее ржавеют.
Другие специалисты спокойны. В современных домах есть системы вентиляции, воздух циркулирует даже в нежилых помещениях. А из сантехники в новостройке — только перекрытые краны, так что прорывы и ржавчина исключены. Отопление в пустые квартиры подается так же, как в заселенные.
Подешевеют ли новостройки
Плохая новость: несмотря на избыток квартир, цены продолжают расти. За год квадратный метр в городах-миллионниках подорожал на 12%, а в Москве — сразу на 23%.
Почему застройщики не сбрасывают цены? Им это невыгодно. Себестоимость стройки растет (в Московском регионе — на 15% за год), а сверху давят ставки по проектному финансированию — 16–18%.
Но выход застройщики ищут — через скидки и акции.
Застройщики стали более гибкими в отношении конечной цены продажи, порой скидки доходят до 15%.
А самый большой дисконт — до 35% — получают те, кто готов заплатить за квартиру наличными в полном объеме.
- Субсидирование ставки. Снижают процент по ипотеке на весь срок кредита.
- Рассрочка или минимальный первый взнос. Правда, популярность рассрочек падает из-за ограничений властей — за год число таких сделок снизилось почти на 13%.
- Трейд-ин. Берут на себя продажу вашей старой квартиры и фиксируют цену на новую.
- Подарки. Иногда за покупку дарят кладовую или машино-место.
Грозит ли рынку крах
К концу 2026 года доля непроданных квартир в готовых новостройках может вырасти до 35–40%, а объем замороженных денег — увеличиться на 2,5–3 трлн рублей. Части застройщиков придется тяжело: от переноса сроков сдачи до банкротства. Еще в 2025 году вице-премьер Марат Хуснуллин предупреждал, что риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков. Тяжелее всего — малому и среднему бизнесу в массовом сегменте.
Впрочем, в Минстрое считают, что дефолт рынку пока не грозит. Оживления продаж застройщики ждут не раньше 2027 года — когда ключевая ставка, по прогнозам ЦБ, опустится до 8–9%.
Как только ипотечная ставка опустится до 14% и ниже, на рынок выйдет отложенный спрос — люди, которые сейчас ждут лучших времен. Так считает директор департамента аналитики ФСК Ксения Цаплина.
- Определитесь с бюджетом и характеристиками квартиры. Отделите то, что принципиально важно, от того, чем можно пожертвовать ради цены.
- Изучите рынок и торгуйтесь. Сейчас рынок покупателя, поэтому торговаться не просто можно, а нужно.
- Трезво оценивайте рассрочки и субсидированные ставки. Сравните итоговую цену с рыночной стоимостью квартиры без этих опций.
- Смотрите на готовые или почти сданные дома — там застройщики активнее распродают остатки.
- Следите за динамикой продаж в конкретном ЖК. Легкое замедление спроса — повод ждать скидок. А вот резкое падение может говорить о проблемах застройщика, тогда покупать стоит осторожно.
Россияне снова активно берут кредиты. За год спрос вырос на 60%
Рынок кредитов оживает. Во втором квартале 2026 года россияне стали чаще подавать заявки на ипотеку, автокредиты и займы наличными — все из-за снижения ключевой ставки. Спрос на кредиты наличными вырос на 17% с начала года и сразу на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса «Банки.ру» (исследование есть в распоряжении редакции).
Причина проста: вслед за ключевой ставкой банки снижают проценты по кредитам. Еще одна возможная причина роста — люди рефинансируют старые дорогие долги, в том числе займы в микрофинансовых организациях.
Сильнее всего вырос спрос на кредиты под залог. Заявок на автокредиты стало на 24% больше, чем в предыдущем квартале, и втрое больше, чем год назад. Интерес к ипотеке вырос на 21% за квартал — тут сыграла адаптация рынка к новым правилам семейной ипотеки и низкая база прошлого года.
- Теперь на семью выдают только один льготный кредит.
- Супруги обязаны быть созаемщиками.
А вот спрос на микрозаймы, наоборот, за квартал снизился на 16%. Правда, он все еще на 160% выше прошлогоднего. Похоже, это откат после рекордного спроса в начале года, а не смена тренда.
Ставки падают, но кредит одобрят не всем
Ставки по кредитам во втором квартале продолжили снижаться. Но радоваться рано: круг клиентов, которым банки готовы дать денег, расширяется куда медленнее. Все потому, что ЦБ ужесточает требования к долговой нагрузке заемщиков и ограничивает самые рискованные виды кредитов.
Как снизились ставки за квартал:
- Ипотека — до 18,3% (–1 процентный пункт).
- Автокредиты — до 23,6% (–0,9 п. п.).
- Кредиты наличными — до 27,5% (–0,7 п. п.).
- Кредиты под залог недвижимости — до 23% (–0,9 п. п.).
Что еще важно: налог для богатых, криптокошелек в Telegram и обмен валюты в банкоматах
- Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях. Отсрочка по платежам действует с начала участия в операции, а в случае гибели военнослужащего долги полностью спишут. Кроме того, для участников КТО и их детей ввели льготы: они смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте или без вступительных экзаменов.
- Платежная система «Золотая корона» резко сократила список стран для денежных переводов из России. Из-за новых санкций Евросоюза против оператора системы вы больше не сможете отправить деньги в популярные Грузию, Беларусь и Казахстан. Сейчас переводы доступны только по четырем направлениям: в Узбекистан, Турцию, Кыргызстан и Азербайджан.
- Государство получило рекордные 763 млрд рублей от повышенного налога для богатых россиян — это вдвое больше, чем год назад. Секрет такого роста прост: более половины суммы принес налог на доходы по банковским вкладам. Из-за высокой ключевой ставки люди активно несли деньги в банки, и в итоге около 5 млн человек заплатили налог со своих процентов.
- Павел Дуров анонсировал появление встроенного криптокошелька Gram прямо в мессенджере Telegram. Этим летом технологию обещают внедрить для всех пользователей, что позволит более чем миллиарду человек мгновенно и без комиссий переводить друг другу криптовалюту.
- Минфин предложил россиянам новый способ копить деньги — «Золотой сертификат». Он позволяет инвестировать в золото на срок от 3 месяцев до 1 года с гарантированной защитой от падения цены металла. В основе сертификата лежит вексель, который фиксирует цену слитка на момент покупки. Если к концу срока золото подешевеет, вы ничего не потеряете, а если подорожает — заберете металл физически или получите деньги с прибылью.
- «Сбер» запустил обмен наличной валюты прямо в банкоматах. Теперь доллары, евро, дирхамы и юани можно купить или продать за рубли без банковской карты в торговых центрах и аэропортах 30 городов России (лимит — 40 тысяч рублей за одну операцию).
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