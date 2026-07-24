Сюрприз от ЦБ по ставке, 1,5 млн пустых квартир и легализация крипты. Главные финансовые новости недели

Чуть лучше дела в Сибири, на Урале и в Ростовской области — там пустует около 70% квартир. Самая здоровая ситуация в Калмыкии, Бурятии и Забайкальском крае: покупателей находят 46–50% квартир.

Отдельная история — Москва и Петербург. В Петербурге весной пустовало около 60% новостроек. В Москве реализована почти половина строящегося жилья, но зависли в основном бизнес- и премиум-класс. А вот дешевое жилье разбирают мгновенно: в марте на первичном рынке столицы осталось всего 3% квартир дешевле 10 млн рублей — год назад таких было 22%.

Испортится ли квартира, пока стоит пустой

Тут мнения экспертов расходятся. Гендиректор компании «Строим онлайн» Денис Сташин считает, что пустующее жилье стареет раньше срока: летом в квартирах жарко, зимой промерзают стены, появляется конденсат и плесень, а трубы без циркуляции воды быстрее ржавеют.

Другие специалисты спокойны. В современных домах есть системы вентиляции, воздух циркулирует даже в нежилых помещениях. А из сантехники в новостройке — только перекрытые краны, так что прорывы и ржавчина исключены. Отопление в пустые квартиры подается так же, как в заселенные.

Подешевеют ли новостройки

Плохая новость: несмотря на избыток квартир, цены продолжают расти. За год квадратный метр в городах-миллионниках подорожал на 12%, а в Москве — сразу на 23%.

Почему застройщики не сбрасывают цены? Им это невыгодно. Себестоимость стройки растет (в Московском регионе — на 15% за год), а сверху давят ставки по проектному финансированию — 16–18%.

Но выход застройщики ищут — через скидки и акции.