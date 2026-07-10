Далее несколько комментариев по каждому эмитенту

На чем зарабатывает МБЭС и в чем риски

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) — это финансовая организация, которая помогает странам-участницам вести торговлю друг с другом. Банк выдает кредиты бизнесу и проводит международные расчеты.

У банка наивысший рейтинг AAA(RU), много собственных средств и высокая ликвидность (способность быстро превращать активы в деньги).

Главный риск заключается в том, что кредиты выдают небольшому числу крупных клиентов из ограниченного списка стран. Если у них начнутся проблемы, это отразится на банке.

Что производит Акрон и как он себя чувствует в 2026 году

«Акрон» выпускает минеральные удобрения для сельского хозяйства. Компании принадлежат собственные химические заводы и рудники.

Предприятие держит долги на безопасном уровне. Финансовые результаты в начале 2026 года немного снизились, но это не мешает компании стабильно выплачивать кредиты.

Как работает Новабев Групп

«Новабев Групп» производит крепкий алкоголь и управляет розничной сетью магазинов «ВинЛаб». Раньше вы могли знать их под именем Beluga Group.

По итогам 2025 года доходы предприятия выросли. Объем долгов остается умеренным, бизнесу хватает денег на выплату процентов. Выпуск коротких бумаг БО-П07 также привязан к ключевой ставке и меняет доход вслед за ней.

Чем занимается Группа Черкизово

Группа «Черкизово» выращивает птицу, индейку и выпускает мясную продукцию. В 2025 году компания увеличила рентабельность, а в начале 2026 года сохранила небольшую долговую нагрузку и показала рост прибыли.

Надбавка к ключевой ставке по выпуску БО-001Р-07 здесь ниже, чем у похожих компаний, однако вы компенсируете этот недостаток высокой устойчивостью самого бизнеса.

Чем известна «Медси»

«Медси» — это федеральная сеть частных медицинских учреждений. Клиники входят в крупную корпорацию АФК «Система» (владеет долями в MTC, OZON и других компаниях), что дает им дополнительную финансовую поддержку.

У предприятия практически нет долгов. За 2025 год клиники заметно увеличили выручку и операционную прибыль.

Что продает «ЭкоНива» и в чем риски ее бумаг

«ЭкоНива» производит сырое молоко и готовые молочные продукты. В 2025 году компания увеличила выручку и чистую прибыль. Показатель долгов снизился: теперь он превышает прибыль в 2,6 раза.

Слабым местом предприятия остается сильная зависимость от банковских кредитов и низкая способность оплачивать проценты.

Облигации 001Р-03 дают доходность около 17%. Эту премию начисляют инвесторам именно за риск, так как компания уступает конкурентам в надежности.

За счет чего живет «Первая Грузовая Компания» и что учесть при покупке 003P-01

«Первая Грузовая Компания» (ПГК) работает оператором железнодорожных перевозок. Предприятие предоставляет заказчикам крытые вагоны и цистерны для транспортировки угля, нефти, металла и других грузов.

Бизнес строится на долгосрочных контрактах и высокой эффективности использования парка. Однако в 2025 году финансовые показатели ПГК упали. Причиной стали слабый рынок перевозок, падение цен на аренду вагонов и дорогие ремонты. Из-за этого долг превысил прибыль в 2,5 раза.

Облигации 003P-01 интересны инвесторам доходностью около 16,4% до 2028 года. Но ваша прибыль здесь напрямую зависит от того, наладится ли ситуация в транспортной отрасли.

Почему упал рейтинг холдинга «Новотранс»

«Новотранс» управляет транспортными активами. Компания сдает в аренду собственные вагоны, ремонтирует поезда и развивает морской порт в Усть-Луге.

После публикации слабых финансовых результатов за 2025 год оценка надежности компании снизилась. Размер чистого долга превысил прибыль почти в пять раз, из-за чего эксперты понизили рейтинг холдинга.

Бумаги 001P-06 привлекают купоном 18,75%. И это уже рискованная сделка. Вы покупаете облигации в расчете на то, что предприятие восстановит доходы благодаря работе нового морского порта.

Кто покупает продукцию ГК Азот и почему выпуск 001Р-02 столько приносит

ГК «Азот» производит химическую продукцию и азотные удобрения для сельского хозяйства и промышленности.

Бумаги 001Р-02 предусматривают досрочное погашение в 2028 году и дают доходность 17%. Высокий процент объясняется тем, что компания сильно зависит от цен на удобрения и стоимости новых займов.

В 2025 году предприятие накопило долги и стало хуже справляться с выплатой процентов. Сейчас долг превышает прибыль в 2,6 раза. Но для бизнеса такого размера показатель пока не вызывает опасений.

Что делает компания «Р-Вижн» и на что обратить внимание в выпуске 001P-02

«Р-Вижн» разрабатывает программное обеспечение. Предприятие создает программы для защиты российского бизнеса от хакерских атак и утечек информации. У проекта высокая рентабельность бизнеса и практически отсутствуют долги.

В 2025 году разработчик продолжил наращивать выручку. Прибыль при этом упала: компания потратила много денег на создание новых продуктов.

Обратите внимание на скромные масштабы бизнеса и право компании досрочно погасить бумаги по своей инициативе в 2027 году. Инвестировать в такие облигации опаснее, чем покупать долги крупных заводов.