Главное за 30 июля. Дуров* в списке террористов, налоговая против безработных владельцев люкса и нашествие диких мошек
Павла Дурова* объявили террористом. Чем это грозит пользователям Telegram
Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в список террористов и экстремистов. Накануне ФСБ сообщила, что бизнесмена объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинения по террористической статье.
Причина: администрация мессенджера не удаляет запрещенную информацию, а также каналы, чаты и боты, которыми пользуются украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации, чтобы совершать диверсии, массовые убийства и мошенничества.
С июля 2025 года в разных регионах России задержали 46 молодых людей в возрасте от 12 до 22 лет, которые по заданию украинских кураторов нападали на сотрудников правоохранительных органов, совершали поджоги и участвовали в мошеннических схемах.
По сведениям ФСБ, их вербовали через чат-бот «Дайвинчик» (внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора). Сотрудники спецслужб Украины знакомились с ними под видом девушек, вынуждали оплатить билеты в кино или другие подарки по фишинговым ссылкам, а потом шантажом заставляли идти на преступления.
По статье о содействии террористической деятельности Дурову может грозить пожизненное лишение свободы. Однако обвинению придется доказывать, что Telegram не удалял каналы, чаты и боты умышленно, а не просто не исполнял требования российских властей.
Для Дурова попадание в список террористов в первую очередь обернется экономическими последствиями: ему заблокируют все счета и финансовые операции на территории России, заявил юрист Александр Хаминский.
Это может осложнить Дурову любую экономическую деятельность, связанную с Россией, а его паспорта Франции и ОАЭ вряд ли помогут избежать правовых последствий при задержании за рубежом.
Кроме того, бизнесмену теперь нельзя взаимодействовать со СМИ, публиковать материалы в интернете, проводить мероприятия и участвовать в выборах.
Что теперь будет с Telegram
Пользоваться Telegram в России можно: никакой ответственности для пользователей включение Дурова в список террористов не несет. Правовые последствия касаются только основателя мессенджера как физического лица, объяснили в Госдуме.
Речь идет о физическом лице – Дурове. Переводы Дурову лично – финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле.
Сам мессенджер теоретически тоже могут признать экстремистской платформой. Депутат Андрей Свинцов заявил, что он может повторить судьбу Instagram (запрещен в РФ, компания-владелец Meta — запрещенная в РФ экстремистская организация) и Facebook (запрещен в РФ, компания-владелец Meta — запрещенная в РФ экстремистская организация)/
Судя по всему, мы с вами видим закат этого сервиса. Как бы нам это печально ни было, но закон есть закон, и закон выше любых коммерческих интересов любого цифрового пирата, которым является Павел Дуров.
Если мессенджер все-таки попадет в список экстремистских организаций, зона риска существенно расширится, заявила адвокат Анна Сунгурова. Тогда любые платежи в адрес Telegram, в том числе оплата подписки и покупка «звезд», потенциально могут квалифицировать как финансирование экстремистской деятельности.
Однако в Госдуме говорят, что пока не обсуждают включение Telegram в список экстремистских организаций.
Вопрос о законодательном запрете Telegram в Думе не обсуждался и не обсуждается на данный момент.
На Telegram подали в суд в Австрии
Поводом стали видео терактов и массовых расстрелов. Например, ролики о стрельба в мечети в 2019 году и расстрел в Буффало в 2022 году. По данным местного регулятора, Telegram три недели не удалял материалы и не закрывал каналы, в которых они распространялись.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов
Россия нанесла массированный удар по военной инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в семи областях Украины, сообщило Минобороны. Они располагаются в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры, которые украинская армия задействует для производства, хранения и доставки ракетного оружия и беспилотников, а также для обеспечения работы системы контроля воздушной обстановки. В частности, поражено промышленное предприятие Калуш, которое участвует в производстве крылатых ракет «Фламинго», и Электротехнический завод в Киеве, где выпускают разведывательные и ударные беспилотники.
Кроме того, поражены три сухогруза, которые доставляли ВСУ вооружение и военное имущество. Одно судно порежно в порту «Южный», два – восточнее и южнее Одессы. Они доставляли вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».
Ситуация с топливом в России: запрет на экспорт бензина, особый порядок для аграриев и смягчение ограничений в регионах
Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина. Он будет действовать еще полгода — до 31 января 2027 года. В кабмине пояснили, что приняли такое решение «в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Но с 1 сентября экспорт дизельного, судового топлива и газойлей разрешат непосредственным производителям.
Для аграриев ввели особый порядок снабжения топливом. Он будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей.
Как пояснили в правительстве, с помощью таких соглашений аграриям обеспечат регулярные поставки топлива в период сезонных полевых работ.
Глава Кубани заявил о стабилизации ситуации с топливом в регионе. По словам Вениамина Кондратьева, некоторые заправки уже сняли лимиты на отпуск топлива, число закрытых АЗС тоже снижается. Он отметил, что стабилизировать ситуацию получилось благодаря увеличению поставок топлива. Сейчас регион снабжают им в штатном режиме.
В Кировской области смягчат ограничения при продаже топлива. На заправках в регионе больше нет очередей, сообщил губернатор региона Александр Соколов. С 3 августа на кировских АЗС отменят отпуск топлива по номерам машин.
Что еще важно: задержание за госизмену, регистрация на зарубежных сайтах по телефону и проверки налоговой
ФСБ задержала 35-летнего москвича по подозрению в госизмене за перевод криптовалюты на кошелек СБУ. Мужчина связался в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации и перевел ему деньги, сообщила спецслужба.
Суд арестовал подозреваемого. Ранее журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по такому же делу о переводе денег на Украину.
Зарубежные сайты и приложения могут обязать регистрировать российских пользователей только по номеру телефона. Такое требование вошло в проект антимошеннических мер «Антифрод 3.0», сообщили СМИ.
Владельцев иностранных ресурсов также могут обязать три года хранить сведения о входах в аккаунты и их удалении, чтобы передавать данные спецслужбам. Законопроект пока обсуждают, уточнили в Минцифры.
Налоговая проверяет неработающих москвичей, которые покупают дорогие машины. ФНС заинтересовалась россиянами без официального дохода, у которых есть суперкары, яхты и элитная недвижимость. Инспекторы требуют письменные объяснения и документы, подтверждающие законное происхождение денег. При подтверждений ФНС [может применить](https://www.gazeta.ru/auto/ отсутствии news/2026/07/30/29004571.shtml) штрафные санкции.
Что еще интересно: безработица среди зумеров и нашествие мошек на Россию
Россияне массово жалуются на нашествие мошек. Причем насекомые атакуют людей не только на природе, но и в городах. Их укусы провоцируют сильный зуд, отеки и жжение, которые иногда не проходят несколько дней. Все потому, что эти насекомые буквально «выгрызают» крошечный участок кожи и выделяют в ранку вещества, которые препятствуют сворачиванию кожи. Особенно страдают от аллергики и дети, у которых на этом фоне может даже подняться температура.
В России стало больше безработных зумеров. Общий уровень безработицы в стране в мае достиг исторического минимума — 2,1%. При этом доля безработных молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет увеличилась с 17,3% до 22%. Аналитики связывают это со структурным парадоксом рынка труда. Зумеры чаще ищут «престижную» работу, хотят трудиться в офисе или по гибкому графику. А работодателям остро не хватает других кадров — технарей с практическими навыками и готовностью работать в более жестких условиях.