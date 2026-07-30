Главное за 30 июля. Дуров* в списке террористов, налоговая против безработных владельцев люкса и нашествие диких мошек

Россияне массово жалуются на нашествие мошек . Причем насекомые атакуют людей не только на природе, но и в городах. Их укусы провоцируют сильный зуд, отеки и жжение, которые иногда не проходят несколько дней. Все потому, что эти насекомые буквально «выгрызают» крошечный участок кожи и выделяют в ранку вещества, которые препятствуют сворачиванию кожи. Особенно страдают от аллергики и дети, у которых на этом фоне может даже подняться температура.

В России стало больше безработных зумеров . Общий уровень безработицы в стране в мае достиг исторического минимума — 2,1%. При этом доля безработных молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет увеличилась с 17,3% до 22%. Аналитики связывают это со структурным парадоксом рынка труда. Зумеры чаще ищут «престижную» работу, хотят трудиться в офисе или по гибкому графику. А работодателям остро не хватает других кадров — технарей с практическими навыками и готовностью работать в более жестких условиях.