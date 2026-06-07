«Маски-шоу» на выборах в Армении, коллапс в аэропорту российского курорта и нашествие ядовитых гусениц в Европе. Главное за 7 июня

За три часа до закрытия участков явка на выборы в Армении приблизилась к 50%.

Скандалы на выборах в Армении: в офис оппозиции пришли неизвестные в масках

Кочарян в день выборов пожаловался, что власти Армении «подключили весь репрессивный механизм» и пытаются изолировать оппозицию от голосования.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян тоже заявил о репрессиях и «нарушениях электрорального кодекса». Например, есть случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35.

Представительница альянса Гоар Мелоян рассказала, что в день выборов в офис блока в городе Гюмри ворвались неизвестные и задержали всех, кто был внутри. Несколько часов к ним не пускали адвокатов.

Почему итоги выборов в Армении важны для Москвы

Выборы в Армении проходят на фоне смены внешнеполитического курса Еревана. Правительство Пашиняна продвигает прозападный курс и нацелено на то, чтобы республика со временем стала членом Евросоюза.

При этом политик признавал, что пока страна к этому не готова и ей нужны реформы. Он подчеркивал, что напряженность в отношениях республики с Россией — искусственная.

«Сильная Армения» занимает пророссийскую позицию. Карапетян заявил, что Армения не должна делать выбор между Россией и Западом, а должна иметь хорошие отношения со всеми странами, которые для нее важны.