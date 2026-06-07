«Маски-шоу» на выборах в Армении, коллапс в аэропорту российского курорта и нашествие ядовитых гусениц в Европе. Главное за 7 июня
В Армении проходят парламентские выборы. В офис пророссийской оппозиции ворвались неизвестные в масках
7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание республики. Это голосование должно решить судьбу действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Он руководит страной с 2018 года.
По местным законам главу правительства выдвигает парламентское большинство.
Кто участвует в выборах
На парламентские мандаты претендуют 16 партий и два блока. В их числе партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян.
Среди оппозиционных блоков — «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном (занимал пост в 1998–2008 годах) и «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян.
Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать не менее 4% голосов, блок из двух партий — не менее 8%, из трех и более — 10%.
Если ни одна из партий не наберет 50% голосов и не сможет создать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.
Во второй тур проходят две политические силы, которые наберут наибольшее количество голосов в первом туре.
Победитель второго тура автоматически получает 54% мандатов в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство.
За три часа до закрытия участков явка на выборы в Армении приблизилась к 50%.
Скандалы на выборах в Армении: в офис оппозиции пришли неизвестные в масках
Кочарян в день выборов пожаловался, что власти Армении «подключили весь репрессивный механизм» и пытаются изолировать оппозицию от голосования.
Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян тоже заявил о репрессиях и «нарушениях электрорального кодекса». Например, есть случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35.
Представительница альянса Гоар Мелоян рассказала, что в день выборов в офис блока в городе Гюмри ворвались неизвестные и задержали всех, кто был внутри. Несколько часов к ним не пускали адвокатов.
Почему итоги выборов в Армении важны для Москвы
Выборы в Армении проходят на фоне смены внешнеполитического курса Еревана. Правительство Пашиняна продвигает прозападный курс и нацелено на то, чтобы республика со временем стала членом Евросоюза.
При этом политик признавал, что пока страна к этому не готова и ей нужны реформы. Он подчеркивал, что напряженность в отношениях республики с Россией — искусственная.
«Сильная Армения» занимает пророссийскую позицию. Карапетян заявил, что Армения не должна делать выбор между Россией и Западом, а должна иметь хорошие отношения со всеми странами, которые для нее важны.
Мы не можем сказать, что у нас будут только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой. Баланс однозначно будет.
Транспортные коллапсы: аэропорт Сочи переполнен, в Ленобласти перекрыли трассу, а на границе РФ и Казахстана пробка
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак БПЛА. Авиагавань третий день периодически закрывают в целях безопасности. Из-за этого рейсы задерживают.
Пассажиры жалуются, что свободных стульев не хватает и людям приходится сидеть и лежать на полу на своих ковриках и полотенцах.
Однако представители авиагавани уверяют, что обстановка там спокойная, регистрация и посадка на рейсы идут в штатном режиме, а перевозчики предоставляют пассажирам задержанных рейсов необходимые услуги.
В Ленобласти перекрыли дорогу для разминирования после атаки дронов. Саперы работают на участке трассы 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Пока они не завершат работу, ездить по этой дороге небезопасно. Власти открыли объездные маршруты и пустили по ним автобусы.
При этом проехать в близлежащие населенные пункты можно.
В субботу, 6 июня, в регионе сбили 144 беспилотника. Местные власти назвали эту атаку «беспрецедентной». При налете дронов на Петербург пострадали три человека. Они получили легкие травмы.
В Ломоносовском районе начался пожар. Более 600 человек, которые проживают неподалеку, эвакуировали.
На границе России и Казахстана застряли сотни машин. Проблема возникла из-за усиления таможенного контроля на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом с казахстанской стороны.
Строже всего проверяют фуры из Киргизии и Узбекистана — они задерживаются дольше всего. Машины с российскими номерами едут по отдельной полосе.
Водители жалуются, что из-за пробки на границе задержаться в пути можно на два-три дня, но, если заплатить 10 тысяч рублей, стоять в ней не придется.
Что еще важно: ответ Тайваня Китаю, атака ВСУ на Энергодар и кодекс школьников
Власти Тайваня привлекли береговую охрану в ответ на действия Китая. Накануне Пекин объявил о проведении специальной морской операции в водах к востоку от острова. Представители береговой охраны Тайваня объявили, что следят за китайскими кораблями, и развернули необходимые силы для реагирования. Они привлекли пять кораблей.
Как пояснил Пекин, морская спецоперация стала ответом на действия Японии и Филиппин, которые начали переговоры по «разграничению морских акваторий» к востоку от Тайваня. Китайская сторона считает это нарушением своего территориального суверенитета и морских прав.
Три человека пострадали во время атаки на Энергодар. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС в ночь на 7 июля. По данным местных властей, атаке подверглись жилая и гражданская инфраструктура. Пострадали многоквартирный дом (там полностью сгорела квартира) и два отделения банка. Двоих пострадавших госпитализировали.
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