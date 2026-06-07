Что происходит
07 июня 2026, 12:34

Принцип «одного Китая». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «консенсус 1992 года»

Объясняем за 60 секунд
Китай 7 июня начал морскую спецоперацию возле Тайваня — острова, с которым конфликтует больше полувека. В попытках решить, кто кем руководит, стороны прошли большой путь от вооруженных конфликтов до баталий на дипломатическом уровне. Итогом стал принцип «одного Китая», который официально поддерживает почти весь мир. Объясняем за 60 секунд, как принцип «одного Китая» должен был «объединить» КНР и Тайвань, но пока не смог и что о нем думают в России.
Принцип «одного Китая». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «консенсус 1992 года»

© Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как разошлись Китай и Тайвань

В первой половине XX века Китай был охвачен гражданской войной. Она шла с перерывами с 1927 по 1950 год.

В это время единственной правящей партией в Китае был консервативный Гоминьдан. Однако постепенно он терял контроль, и 1 октября 1949 года председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун объявил об основании Китайской Народной Республики (КНР).

После поражения от коммунистов консерваторы во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. И оставили себе прежнее название — Китайская Республика.

1,2 млн человек

переебрались с материка на Тайвань после поражения от коммунистов

Так появились два правительства, и оба считали себя единственным законным представительством всего Китая.

Как появился «один Китай»

В октябре 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2758 «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций».

Место в Совбезе ООН перешло от Тайваня к КНР.

Хотя в самой резолюции напрямую не была указана территориальная принадлежность Тайваня, Пекин трактует документ в свою пользу. Попытки оспорить позицию ООН он называет «провокацией против суверенитета и территориальной целостности Китая».

При этом стороны не оставляли попыток договориться.

В 1980-х годах Пекин представил формулу «одна страна — две системы». Изначально формула задумывалась именно для Тайваня: острову обещали широкую автономию и сохранение собственной экономической и общественной системы после объединения.

Однако на практике ее впервые применили не к Тайваню, а к Гонконгу, а затем к Макао.

Как Китай взаимодействует с Гонконгом и Макао

Пекин предоставил Гонконгу и Макао автономию в управлении внутренними делами, включая законодательство, денежную и правоохранительную системы, а также иммиграционную политику. Однако вопросы внешней политики и обороны остаются в ведении центрального правительства КНР.

Гонконг остается важным финансовым центром и связующим звеном между Китаем и мировым рынком. Макао выступает платформой для сотрудничества с португалоязычными странами.

Больше полезных знаний
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылки из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Кровавый инсайд. Семью Трампа обвиняют в заработке на войне с Ираном и манипуляциях рынком
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников

Что такое «консенсус-1992»

Ближе всего позиции Пекина и Тайбэя были в начале 1990-х.

Представители материкового Китая и Тайваня приняли «консенсус-1992». Этот документ подразумевал, что обе стороны признают принцип «одного Китая», хотя сам термин «единый Китай» интерпретируют по-разному.

Для Китая все однозначно: Тайвань — это часть КНР. Внутри Тайваня есть расхождения: часть местных политиков считает, что остров де-факто уже самостоятельное государство, другие выступают за тесные связи с Пекином.

В 2016 году Пекин приостановил коммуникации с Тайбэем из-за того, что тот не признает «консенсус-1992». Однако власти КНР не оставляют надежду мирного воссоединения с островом.

В апреле 2026 года впервые за 10 лет материковый Китай посетила делегация Гоминьдана. Ее принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Стороны договорились, что Пекин упростит ввоз продукции из Тайваня и восстановит прямое авиасообщение с островом.

Больше полезных знаний
Тяжело идет. Как российским производителям конкурировать с китайским импортом в 2026 году?
До «маленького шага» был тихий маленький подпрыг. Как робот предрешил исход лунной гонки СССР и США
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США

Политика «одного Китая»: как спор КНР и Тайваня видят другие страны

Если принцип «одного Китая» — это позиция Пекина, то политика «одного Китая» — то, как этот принцип воспринимает остальной мир. А делает он это по-разному.

>170 стран

официально считают Тайвань частью Китая

США и «единый Китай»

Через несколько месяцев после резолюции ООН Вашингтон и Пекин выступили с совместным заявлением, в котором американская сторона подчеркнула, что Тайвань — это часть Китая.

Тогда Штаты вывели с острова свои базы, но продолжили поставлять Тайваню оружие. По данным Совета по международным отношениям США, с 1950 по 2022 год остров был четвертым в списке крупнейших покупателей американского оружия.

В январе 2025 года тайваньская делегация приезжала на инаугурацию вновь избранного президента Дональда Трампа. А в феврале 2026 года США заключили соглашение о взаимной торговле с Тайванем.

Китай призывает США к осторожности в тайваньском вопросе.

Позиция России по «одному Китаю»

Москва поддерживает политику «одного Китая». Об этом говорится в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который страны заключили четверть века назад.

Свою позицию российская сторона еще раз озвучила после визита президента Владимира Путина в Пекин в мае 2026 года.

Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Сколько стран признают Тайвань

Дипломатические отношения с КНР, как правило, обусловлены принятием политики «одного Китая», поэтому официально Тайвань как государство признает немного стран.

12 стран

официально считают Тайвань отдельным государством

Кто признает независимость Тайваня и поддерживает с ним дипломатические отношения:

  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Сент-Люсия;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Гаити;
  • Гватемала;
  • Белиз;
  • Тувалу;
  • Палау;
  • Маршалловы Острова;
  • Парагвай;
  • Эсватини;
  • Ватикан.
Больше полезных знаний
Жуткие коридоры и бесконечные желтые комнаты. Почему лиминальные пространства вызывают тревогу и страх
Понты действительно дороже денег. 5 главных парадоксов экономики
Одно из первых резюме в истории написал Леонардо да Винчи — и приврал, как айтишник в 2026-м