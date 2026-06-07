Принцип «одного Китая». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «консенсус 1992 года»Объясняем за 60 секунд
Как разошлись Китай и Тайвань
В первой половине XX века Китай был охвачен гражданской войной. Она шла с перерывами с 1927 по 1950 год.
В это время единственной правящей партией в Китае был консервативный Гоминьдан. Однако постепенно он терял контроль, и 1 октября 1949 года председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун объявил об основании Китайской Народной Республики (КНР).
После поражения от коммунистов консерваторы во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. И оставили себе прежнее название — Китайская Республика.
переебрались с материка на Тайвань после поражения от коммунистов
Так появились два правительства, и оба считали себя единственным законным представительством всего Китая.
Как появился «один Китай»
В октябре 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2758 «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций».
Место в Совбезе ООН перешло от Тайваня к КНР.
Хотя в самой резолюции напрямую не была указана территориальная принадлежность Тайваня, Пекин трактует документ в свою пользу. Попытки оспорить позицию ООН он называет «провокацией против суверенитета и территориальной целостности Китая».
При этом стороны не оставляли попыток договориться.
В 1980-х годах Пекин представил формулу «одна страна — две системы». Изначально формула задумывалась именно для Тайваня: острову обещали широкую автономию и сохранение собственной экономической и общественной системы после объединения.
Однако на практике ее впервые применили не к Тайваню, а к Гонконгу, а затем к Макао.
Пекин предоставил Гонконгу и Макао автономию в управлении внутренними делами, включая законодательство, денежную и правоохранительную системы, а также иммиграционную политику. Однако вопросы внешней политики и обороны остаются в ведении центрального правительства КНР.
Гонконг остается важным финансовым центром и связующим звеном между Китаем и мировым рынком. Макао выступает платформой для сотрудничества с португалоязычными странами.
Что такое «консенсус-1992»
Ближе всего позиции Пекина и Тайбэя были в начале 1990-х.
Представители материкового Китая и Тайваня приняли «консенсус-1992». Этот документ подразумевал, что обе стороны признают принцип «одного Китая», хотя сам термин «единый Китай» интерпретируют по-разному.
Для Китая все однозначно: Тайвань — это часть КНР. Внутри Тайваня есть расхождения: часть местных политиков считает, что остров де-факто уже самостоятельное государство, другие выступают за тесные связи с Пекином.
В 2016 году Пекин приостановил коммуникации с Тайбэем из-за того, что тот не признает «консенсус-1992». Однако власти КНР не оставляют надежду мирного воссоединения с островом.
В апреле 2026 года впервые за 10 лет материковый Китай посетила делегация Гоминьдана. Ее принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Стороны договорились, что Пекин упростит ввоз продукции из Тайваня и восстановит прямое авиасообщение с островом.
Политика «одного Китая»: как спор КНР и Тайваня видят другие страны
Если принцип «одного Китая» — это позиция Пекина, то политика «одного Китая» — то, как этот принцип воспринимает остальной мир. А делает он это по-разному.
официально считают Тайвань частью Китая
США и «единый Китай»
Через несколько месяцев после резолюции ООН Вашингтон и Пекин выступили с совместным заявлением, в котором американская сторона подчеркнула, что Тайвань — это часть Китая.
Тогда Штаты вывели с острова свои базы, но продолжили поставлять Тайваню оружие. По данным Совета по международным отношениям США, с 1950 по 2022 год остров был четвертым в списке крупнейших покупателей американского оружия.
В январе 2025 года тайваньская делегация приезжала на инаугурацию вновь избранного президента Дональда Трампа. А в феврале 2026 года США заключили соглашение о взаимной торговле с Тайванем.
Китай призывает США к осторожности в тайваньском вопросе.
Позиция России по «одному Китаю»
Москва поддерживает политику «одного Китая». Об этом говорится в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который страны заключили четверть века назад.
Свою позицию российская сторона еще раз озвучила после визита президента Владимира Путина в Пекин в мае 2026 года.
Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.
Сколько стран признают Тайвань
Дипломатические отношения с КНР, как правило, обусловлены принятием политики «одного Китая», поэтому официально Тайвань как государство признает немного стран.
официально считают Тайвань отдельным государством
Кто признает независимость Тайваня и поддерживает с ним дипломатические отношения:
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Сент-Люсия;
- Сент-Китс и Невис;
- Гаити;
- Гватемала;
- Белиз;
- Тувалу;
- Палау;
- Маршалловы Острова;
- Парагвай;
- Эсватини;
- Ватикан.