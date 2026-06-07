В первой половине XX века Китай был охвачен гражданской войной. Она шла с перерывами с 1927 по 1950 год.

В это время единственной правящей партией в Китае был консервативный Гоминьдан. Однако постепенно он терял контроль, и 1 октября 1949 года председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун объявил об основании Китайской Народной Республики (КНР).

После поражения от коммунистов консерваторы во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. И оставили себе прежнее название — Китайская Республика.