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07 июня 2026, 07:25

Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылки из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня

Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылки из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Китай начал специальную морскую операцию близ Тайваня, который считает своей частью. Поводом стали недавние переговоры Японии и Филиппин. В США открыли стрельбу недалеко от места популярного фестиваля, а ВСУ начали прятать взрывчатку в бутылки из-под воды. Из утреннего дайджеста вы также узнаете, что ответил Рособрнадзор школьникам, которые нашли опечатку в ЕГЭ по русскому, и отпугнут ли туристов проблемы с бензином в Крыму.

Китай начал специальную морскую операцию близ Тайваня. Что происходит в регионе

Власти Китая объявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.

Ее задача — охрана морского административного права страны, расширение масштабов патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах, заявили в Пекине.

Так Китай ответил на переговоры между Японией и Филиппинами, которые прошли в конце мая. На них стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны и вооружений. По мнению Пекина, эти переговоры нарушили территориальный суверенитет и морские интересы КНР.

Споры между Китаем и Тайванем

После гражданской войны в Китае в 1949 году Тайвань объявил о независимости. Однако Пекин до сих пор считает остров частью страны, а любые международные контакты с его властями расценивает как посягательство на свой суверенитет.

Китай настаивает, что без него любые переговоры о разграничении вод к востоку от Тайваня проводить нельзя. Токио уверяет, что соглашение с Манилой не нарушит международное право.

Тайвань в ответ на морскую спецоперацию Китая направил пять кораблей береговой охраны и патрульные катера для возможного реагирования.

В американском штате Огайо произошла массовая стрельба

Двое мужчин открыли огонь рядом с местом проведения фестиваля Old West End вечером 6 июня по местному времени (в ночь на 7 июня — по московскому).

По предварительным данным, пострадали минимум 12 человек. Двое — в критическом состоянии.

Местные власти говорят, что мужчины «вероятно, стреляли друг в друга». Причину конфликта пока не называют.

Над Россией за ночь сбили почти сотню украинских беспилотников

95 дронов

сбили над регионами РФ с 20:00 мск 6 июня до 07:00 мск 7 июня

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями:

  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Новгородской области;
  • Ростовской области;
  • Смоленской области;
  • Тульской области;
  • Ярославской области;
  • Краснодарского края;
  • Московского региона;
  • Республики Крым;
  • над акваторией Черного моря.

РСТ: туристы не перестанут ездить в Крым из-за проблем с бензином на полуострове

Ситуация с нехваткой бензина в Крыму не повлияет на туристический поток на полуостров, уверен президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, проблемы с топливом на полуострове были и до этого и местные власти эффективно решали их.

В этом году турпоток в Крым уже вырос на 7,5% по сравнению с прошлым, а за год рост может составить 10%, считает Уманский.

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ВСУ стали прятать взрывчатку в бутылки из-под воды

Украинские военные помещают взрывные устройства в прозрачную пластиковую бутылку, заявили источники в российских силовых структурах. Она состоит из двух частей, которые соединены между собой резьбой. Ее не видно из-за этикетки.

Такую бутылку нельзя трогать руками, иначе самодельная бомба внутри может сдетонировать.

Рособрнадзор ответил школьникам, которые жаловались на ошибки в ЕГЭ по русскому

Ученики пожаловались на задание № 4 из ЕГЭ по русскому языку, в котором была опечатка в слове «позвала».

В Рособрнадзоре заявили, что она не препятствовала успешному выполнению задания, так как в этом задании нужно было соотнести выделенное ударение с правильным, а в слове с ошибкой ударная буква была выделена.

Школьники жаловались также на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений проведет детальный анализ этого задания.

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Российские подростки проводят в интернете больше шести часов в день

Хотя бы раз в день в интернет заглядывают 93% подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 91% взрослых от 18 до 64 лет.

Но подростки залипают в Сети дольше. Если взрослые в среднем проводят онлайн 4 часа 39 минут в день, то подростки — 6 часов 7 минут.

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Россиянам объяснили, как правильно есть в летних кафе, чтобы не отравиться

Первое правило — выбирать блюда, которые приготовят прямо при вас, рассказали в Роскачестве. На жаре безопасный срок хранения продуктов сокращается в разы, поэтому салаты с майонезом или мясные нарезки с витрины могут быть опасны.

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Натуральное, свежее, «домашнее». Гайд о том, как не отравиться едой, купленной с рук

Если вы заказываете мясо, рыбу, котлеты и т. д., убедитесь, что они полностью прожарены (исключение — блюда с особой степенью прожарки), чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

Для застолья на летней веранде лучше выбирать заведения в зеленой зоне вдали от дорог, чтобы на еде и посуде не оседала уличная грязь, выхлопные газы и т. п.

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