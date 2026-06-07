Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылки из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня

Китай настаивает, что без него любые переговоры о разграничении вод к востоку от Тайваня проводить нельзя. Токио уверяет, что соглашение с Манилой не нарушит международное право.

Тайвань в ответ на морскую спецоперацию Китая направил пять кораблей береговой охраны и патрульные катера для возможного реагирования.