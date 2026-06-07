Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылки из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Китай начал специальную морскую операцию близ Тайваня. Что происходит в регионе
Власти Китая объявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.
Ее задача — охрана морского административного права страны, расширение масштабов патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах, заявили в Пекине.
Так Китай ответил на переговоры между Японией и Филиппинами, которые прошли в конце мая. На них стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны и вооружений. По мнению Пекина, эти переговоры нарушили территориальный суверенитет и морские интересы КНР.
После гражданской войны в Китае в 1949 году Тайвань объявил о независимости. Однако Пекин до сих пор считает остров частью страны, а любые международные контакты с его властями расценивает как посягательство на свой суверенитет.
Китай настаивает, что без него любые переговоры о разграничении вод к востоку от Тайваня проводить нельзя. Токио уверяет, что соглашение с Манилой не нарушит международное право.
Тайвань в ответ на морскую спецоперацию Китая направил пять кораблей береговой охраны и патрульные катера для возможного реагирования.
В американском штате Огайо произошла массовая стрельба
Двое мужчин открыли огонь рядом с местом проведения фестиваля Old West End вечером 6 июня по местному времени (в ночь на 7 июня — по московскому).
Местные власти говорят, что мужчины «вероятно, стреляли друг в друга». Причину конфликта пока не называют.
Над Россией за ночь сбили почти сотню украинских беспилотников
сбили над регионами РФ с 20:00 мск 6 июня до 07:00 мск 7 июня
По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями:
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Калужской области;
- Курской области;
- Новгородской области;
- Ростовской области;
- Смоленской области;
- Тульской области;
- Ярославской области;
- Краснодарского края;
- Московского региона;
- Республики Крым;
- над акваторией Черного моря.
РСТ: туристы не перестанут ездить в Крым из-за проблем с бензином на полуострове
Ситуация с нехваткой бензина в Крыму не повлияет на туристический поток на полуостров, уверен президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, проблемы с топливом на полуострове были и до этого и местные власти эффективно решали их.
В этом году турпоток в Крым уже вырос на 7,5% по сравнению с прошлым, а за год рост может составить 10%, считает Уманский.
ВСУ стали прятать взрывчатку в бутылки из-под воды
Украинские военные помещают взрывные устройства в прозрачную пластиковую бутылку, заявили источники в российских силовых структурах. Она состоит из двух частей, которые соединены между собой резьбой. Ее не видно из-за этикетки.
Такую бутылку нельзя трогать руками, иначе самодельная бомба внутри может сдетонировать.
Рособрнадзор ответил школьникам, которые жаловались на ошибки в ЕГЭ по русскому
Ученики пожаловались на задание № 4 из ЕГЭ по русскому языку, в котором была опечатка в слове «позвала».
В Рособрнадзоре заявили, что она не препятствовала успешному выполнению задания, так как в этом задании нужно было соотнести выделенное ударение с правильным, а в слове с ошибкой ударная буква была выделена.
Школьники жаловались также на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений проведет детальный анализ этого задания.
Российские подростки проводят в интернете больше шести часов в день
Хотя бы раз в день в интернет заглядывают 93% подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 91% взрослых от 18 до 64 лет.
Но подростки залипают в Сети дольше. Если взрослые в среднем проводят онлайн 4 часа 39 минут в день, то подростки — 6 часов 7 минут.
Россиянам объяснили, как правильно есть в летних кафе, чтобы не отравиться
Первое правило — выбирать блюда, которые приготовят прямо при вас, рассказали в Роскачестве. На жаре безопасный срок хранения продуктов сокращается в разы, поэтому салаты с майонезом или мясные нарезки с витрины могут быть опасны.
Если вы заказываете мясо, рыбу, котлеты и т. д., убедитесь, что они полностью прожарены (исключение — блюда с особой степенью прожарки), чтобы не подхватить кишечную инфекцию.
Для застолья на летней веранде лучше выбирать заведения в зеленой зоне вдали от дорог, чтобы на еде и посуде не оседала уличная грязь, выхлопные газы и т. п.