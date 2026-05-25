Открытие Ормузского пролива, отпуск молодоженам и риск мирового потопа. Что нового к утру 25 мая

Массовая атака дронов отражена на подлете к Ярославлю , сообщил глава региона Михаил Евраев. В результате атаки женщина получила осколочное ранение, но от госпитализации отказалась. Из-за налета дронов дорогу из Ярославля на Москву перекрывали, сейчас ограничения уже сняли.

Ракетный обстрел дважды за ночь пережили Белгород и Белгородский округ , передал местный оперштаб. В результате пострадал один мирный житель. Из повреждений: выбиты стекла двух административных зданий и двух многоквартирных домов, посечены две машины, есть перебои с электричеством и водоснабжением.

Из-за атаки дрона по автомобилю в Грайвороне погиб мирный житель.