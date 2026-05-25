Открытие Ормузского пролива, отпуск молодоженам и риск мирового потопа. Что нового к утру 25 мая
СМИ: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива
США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Детали договоренности пока не раскрываются, поэтому сроки возобновления судоходства и возможного снижения цен на нефть неизвестны, уточнило издание.
В то же время The Washington Post со ссылкой на дипломатов пишет, что условие об открытии пролива могут закрепить в меморандуме, который рассматривается как часть более широких договоренностей о прекращении боевых действий. В этом случае Иран должен будет восстановить прежний уровень судоходства в проливе за 30 дней.
Атаки на российские регионы: что произошло за ночь
Массовая атака дронов отражена на подлете к Ярославлю, сообщил глава региона Михаил Евраев. В результате атаки женщина получила осколочное ранение, но от госпитализации отказалась. Из-за налета дронов дорогу из Ярославля на Москву перекрывали, сейчас ограничения уже сняли.
Ракетный обстрел дважды за ночь пережили Белгород и Белгородский округ, передал местный оперштаб. В результате пострадал один мирный житель. Из повреждений: выбиты стекла двух административных зданий и двух многоквартирных домов, посечены две машины, есть перебои с электричеством и водоснабжением.
Из-за атаки дрона по автомобилю в Грайвороне погиб мирный житель.
В Госдуме предложили давать молодоженам оплачиваемый отпуск
Обязать работодателей давать сотрудникам пятидневный оплачиваемый отпуск после свадьбы предложил депутат Сергей Миронов.
По его словам, свадьба связана с большими расходами, поэтому государство должно дополнительно поддержать молодые семьи.
Сейчас молодожены могут взять такой отпуск только за свой счет.
Мошенники атакуют: выплаты пенсионерам и возврат переплаты по ЖКХ
МВД предупредило о новых схемах мошенников против пенсионеров. Аферисты представляются сотрудниками соцзащиты, ЖКХ и страховых компаний и обещают выплаты по «программам поддержки». Но требуют внести предоплату. Также злоумышленники предлагают обновить полис ОМС или заменить счетчики по льготной цене, чтобы получить личные данные жертв.
Мошенники начали обещать россиянам «вернуть переплату» за ЖКХ. Они создают фейковые боты «Госуслуг» и обещают россиянам вернуть якобы переплаченные деньги за ЖКХ. Для этого пользователей добавляют в чаты с сообщениями о «государственных выплатах» и предлагают перейти в специальный бот. Там у жертв просят номер телефона и код из SMS, который откроет им доступ к личным данным человека.
Россияне назвали самые интересные периоды истории
Опрос показал, что самыми интересными историческими темами для россиян стали:
- Великая Отечественная война;
- эпоха дворцовых переворотов;
- Русская революция;
- период Древней Руси.
Среди исторических личностей наибольший интерес вызвали Екатерина II, Иван IV Грозный и Александр Суворов.
Эксперты считают, что россиян больше всего привлекают периоды, в которые решалась судьба страны.
Климатолог предупредила о рисках мирового потопа из-за «ледника Судного дня»
Разрушение ледников в Антарктиде и глобальное потепление могут привести не только к повышению уровня Мирового океана, но и к дефициту пресной воды, рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.
Эксперт прокомментировала ускоренное разрушение ледника Туэйтса, известного как «ледник Судного дня».
Если он перестанет сдерживать ледяные массы, уровень океана может значительно подняться.
По словам Пестряковой, в зоне риска могут оказаться Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики. Однако главной проблемой в будущем она назвала не подтопления, а нехватку пресной воды и связанную с этим массовую миграцию.
Климатолог отметила, что особенно тяжелая ситуация может сложиться в странах Средней Азии, тогда как Россия обладает крупными запасами пресной воды.