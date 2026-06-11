Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Пожар на НПЗ и в многоэтажке после атаки БПЛА: что произошло за ночь
В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажку, начался пожар. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, есть двое пострадавших. В Северском районе города из-за ударов дронов повреждения получили несколько частных домов и пострадал один человек.
Также обломки беспилотника упали в поселке Афипском, сообщили в оперштабе края. В результате начался пожар на территории НПЗ, его уже потушили. Обломки БПЛА нашли на территории трех частных домов. Кроме того, повреждена газовая магистраль. По предварительным данным, никто не пострадал.
Путин подписал закон о защите от беспилотников
Согласно документу, Центральный банк, организации спецпочтовой связи и инкассаторы самостоятельно могут пресекать атаки беспилотников. А именно: подавлять сигналы управления дронами, а при необходимости — повреждать или уничтожать их для защиты объектов, включая структуры ЦБ в регионах.
В России готовят новую пенсионную программу с участием работодателей
Предполагается, что работодатели будут играть в ней основную роль. Они смогут автоматически подключать сотрудников к программе при трудоустройстве, а те, в свою очередь, смогут отказаться от участия, если захотят.
Работодатель будет перечислять взносы на персональный счет работника в негосударственном пенсионном фонде. Выплаты с него смогут инвестироваться до выхода человека на пенсию.
Государственного софинансирования, как в программе долгосрочных сбережений, не предусмотрено, однако власти обсуждают налоговые льготы для бизнеса и сотрудников. Инициативу планируют направить в правительство уже осенью.
государственная программа, которая позволяет россиянам самостоятельно копить деньги на будущее через негосударственные пенсионные фонды.
Участники вносят деньги на специальный счет, а государство может дополнительно софинансировать взносы — до 36 тысяч рублей в год. Накопления инвестируются и могут использоваться после выхода на пенсию или в отдельных жизненных ситуациях.
В Госдуме предложили давать водителям 15 минут на остановку эвакуации автомобиля
Водителям необходимо предоставить больше времени и возможностей, чтобы остановить эвакуацию машины, заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он предложил закрепить право хозяина машины на 15-минутную паузу, если документы остались в автомобиле. Сейчас эвакуацию можно остановить только при наличии документов на месте.
Но на практике, как отметил депутат, водителям часто не дают возможности забрать их из уже погруженной машины.
Нилов предлагает обязать службы эвакуации предоставлять доступ к салону, а также учитывать электронные документы. По его мнению, если автомобилист на месте, машину можно не увозить — достаточно оформить штраф на месте нарушения.
Фейки о БПЛА и поддельные стипендии: что нового в арсенале мошенников
Мошенники начали использовать фейковые каналы об атаках БПЛА для обмана россиян. Злоумышленники создают Telegram-каналы с названиями вроде «Радар» и обещают подписчикам оперативные оповещения об угрозах, специальные каналы связи или доступ к выгодным предложениям, например продаже конфискованных автомобилей, рассказали в компании F6.
Переходя по ссылкам, пользователи попадают в цепочку ботов и каналов. В дальнейшем мошенники могут рассылать через них фишинговые ссылки, вредоносные файлы или предложения о легком заработке и денежных выплатах.
Россиян предупредили о фейковых стипендиях и грантах от мошенников. Злоумышленники обещают выплаты ко Дню молодежи (27 июня), гранты на проекты, компенсацию обучения или поездок, чтобы завлечь жертв на поддельные сайты.
Как рассказала юрист Ирина Русина, на таких ресурсах пользователей просят заполнить анкету, указать данные банковской карты или внести «комиссию», «страховку» либо другой платеж для получения денег. В результате люди теряют средства и передают мошенникам свои персональные данные.
В России могут появиться гипоаллергенные яйца
Ученые из Санкт-Петербурга предложили использовать генную инженерию для создания куриных яиц без овомукоида — белка, который чаще всего вызывает аллергию у детей.
С помощью определенной технологии исследователи могут отключить ген, отвечающий за выработку этого белка. По их словам, такие куры будут нести обычные яйца, но без основного аллергена.
Пока технология находится на стадии исследований. Клинические испытания на людях еще не проводились, а для использования таких продуктов потребуется отдельное государственное одобрение.
Ученые предупредили о росте числа разрушительных градов
Из-за изменения климата крупный град будет выпадать чаще, а число опасных эпизодов к концу XXI века может вырасти на 38−47%, выяснили международные ученые.
Наибольший рост риска ожидается в северной Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. По словам исследователей, более теплый и влажный воздух способствует образованию крупных градин.
Эксперты предупреждают, что ущерб от града будет расти, поэтому странам придется адаптировать инфраструктуру и системы защиты к новым климатическим условиям.