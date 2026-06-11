Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажку, начался пожар. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, есть двое пострадавших. В Северском районе города из-за ударов дронов повреждения получили несколько частных домов и пострадал один человек.

Также обломки беспилотника упали в поселке Афипском, сообщили в оперштабе края. В результате начался пожар на территории НПЗ, его уже потушили. Обломки БПЛА нашли на территории трех частных домов. Кроме того, повреждена газовая магистраль. По предварительным данным, никто не пострадал.