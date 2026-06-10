Срок за поддельные справки, штрафы за Gmail и российские помехи в космосе: главное за 10 июня
Новые ограничения для мигрантов, арест имущества уехавших россиян и другое: какие законы подписал Путин
10 июня Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые вносят изменения в самые разные сферы жизни россиян. Среди них миграционная политика, страхование жизни и не только.
Медицинский осмотр мигрантов
С 1 сентября 2026 года иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти медосмотр в течение 30 дней со дня въезда. Во время процедуры их проверят на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ.
Электронные заключения врачей в течение 24 часов передаются в МВД и Роспотребнадзор. Повторный осмотр нужно проходить ежегодно. Расходы должны оплачивать сами мигранты или их работодатели.
Штрафы за уклонение от медосмотра
За отказ или уклонение от медосвидетельствования грозит штраф от 25 000 до 50 000 рублей и выдворение из страны. Если не выплатить штраф вовремя, то сумма удвоится. Если нарушить порядок проведения осмотра, то грозит штраф:
- для граждан — до 100 000 рублей;
- для должностных лиц — до 200 000 рублей;
- для юрлиц — до 1 млн рублей (или приостановка деятельности до 90 суток).
Штрафы для гостиниц за нарушение учета мигрантов
Если гостиница или отель не уведомят вовремя о приезде или отъезде иностранца, пропустив срок менее чем на один рабочий день, им грозит штраф 80 000–100 000 рублей, при повторном нарушении — 160 000–200 000, при задержке более чем на день — 400 000–500 000 рублей.
Если нарушить сроки регистрации россиян (например, при сдаче квартиры), за это можно получить штраф от 20 000 до 30 000 рублей (при нарушении срока до суток), от 250 000 до 750 000 (более суток). Для Москвы и Санкт-Петербурга штрафы выше — до 800 000 рублей.
Срок за подделку справок об отсутствии ВИЧ и других опасных заболеваний
За подделку, продажу и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний будут грозить:
- срок до 3 лет со штрафом от 500 000 до 1 млн рублей;
- либо принудительные работы до 4 лет (с таким же штрафом);
- либо лишение свободы до 4 лет.
Если речь идет о справках именно об отсутствии опасных для окружающих инфекций (включая ВИЧ), то наказание будет строже:
- от 2 до 4 лет ограничения свободы и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей;
- от 2 до 5 лет принудительных работ и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей;
- от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей..
Если в преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, используя при этом интернет или служебное положение, то срок заключения повысится — от 3 до 6 лет со штрафом 1–2 млн рублей и запретом занимать определенные должности до 5 лет.
Если последствия приведут к массовому заражению людей или другим тяжелым последствиям — то срок увеличится до 4–8 лет, а штраф — до 1,5–3 млн рублей.
Воинские звания для учащихся офицеров
Офицерам, которые очно учатся в военном вузе или пишут диссертацию в докторантуре, очередное воинское звание до подполковника (капитана 2-го ранга) присваивается в день, когда срок выслуги в предыдущем звании заканчивается. Этот процесс не будет зависеть от должности.
При этом у россиян, которые после окончания профильных вузов поступили на службу в органы ОВД или продолжают обучение в очно-заочной форме, появилась отсрочка от призыва до конца обучения или службы.
Страхование жизни с доходностью
С 1 июля 2026 года вводится два вида страхования жизни:
- с объявленной доходностью — зависит от общей инвестиционной деятельности страховщика;
- с расчетной доходностью — зависит от конкретных активов. Такой договор могут заключать только квалифицированные инвесторы, которые заплатили не менее 6 млн рублей.
Страховая сумма может увеличиваться на уровень инфляции или ключевой ставки, а вот уменьшение не допускается.
Возврат переплат по налогам наследникам
Наследники смогут получить возврат по переплатам налогов умерших родственников. До 1 января 2027 года им нужно подать заявление в ФНС. С 1 января 2027 года процедура будет происходить автоматически, без заявлений.
При этом наследника освободят от пеней и штрафов за неуплату налогов родственника до получения свидетельства о наследстве, то есть не более шести месяцев.
Арест имущества уехавших россиян
С 1 сентября 2026 года закон позволит арестовывать имущество и банковские счета россиян, которые уехали из страны и нарушили закон РФ. В список возможных статей вошли:
- дискредитация Вооруженных сил РФ;
- призывы к введению санкций;
- пропаганда нацистской символики;
- производство и распространение экстремистских материалов;
- неуплата штрафа за эти нарушения.
Если нарушитель не выходит на связь, суд назначает ему защитника за счет государства.
Музей «Оборона Севастополя» уничтожен после удара ВСУ. Реакция Кремля
Здание легендарной панорамы «Оборона Севастополя» практически полностью уничтожено огнем после атаки украинского беспилотника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что пожару в историческом здании присвоили высокий четвертый ранг сложности.
Люди при обстреле не пострадали.
Подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо, которые спасли во время Великой Отечественной войны, не пострадали — они хранятся в фондах, а в сгоревшем зале находилась копия картины, воссозданная советскими художниками в 1954 году.
Гигантское полотно Франца Рубо (14 метров в высоту и 115 в длину) показывает штурм Малахова кургана во время Крымской войны 1853–1856 годов.
В июне 1942 года при бомбежке Севастополя немецкой авиацией здание музея сгорело, но советские солдаты успели вынести 86 фрагментов картины.
В 1954 году советские мастера заново воссоздали холст. В 2015 году Владимир Путин включил панораму в список особо ценных объектов культурного наследия России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Киев в намеренном уничтожении музея. Захарова заявила, что западные покровители используют украинские войска, чтобы уничтожать памятники и скрывать следы своих исторических поражений в Крымской войне.
Дипломат полностью согласилась с оценкой губернатора Развожаева, который назвал атаковавших музей преступников отморозками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается воевать с историей. Представитель Кремля подчеркнул: переписать историю или заставить забыть ее невозможно.
Песков заявил, что это культовое для России здание обязательно отстроят заново и сделают еще лучше, чем оно было до пожара.
Что еще важно: прогноз Путина по ключевой ставке, пересмотр выплат многодетным семьям и задержание подростков-подрывников в Москве
Снижение инфляции позволит Центробанку опустить ключевую ставку — об этом заявил Владимир Путин. Инфляция в стране постепенно замедляется и сейчас держится чуть выше 5%, сообщил президент на совещании с министрами.
Инфляция-то падает… Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров.
Рост цен по итогам 2026 года составит около 5,2%, спрогнозировал ранее глава государства.
Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14,5%. Чем она ниже, тем доступнее кредиты и ипотека, но меньше доходность по вкладам.
Социальный фонд начал пересматривать отказы в выплате единого пособия многодетным семьям из превышения лимита по доходам. Семьи с тремя и более детьми теперь имеют право на выплаты, даже если их доход превысил прожиточный минимум в регионе — но не более чем на 10%.
Детские пособия благодаря новому правилу уже одобрили еще 21 тысяче семей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обычных россиян пообещали не штрафовать за вход на сайты через почту Gmail и другие зарубежные сервисы. Глава профильного Комитета Госдумы Сергей Боярский объяснил, что ранее принятый закон касается только владельцев сайтов, которые нарушают правила авторизации пользователей.
Двоих подростков задержали в Москве за попытку взорвать машину сотрудника оборонного предприятия.
Следственный комитет сообщил: несовершеннолетние выполняли инструкции украинского куратора — девушка забрала бомбу из тайника, а парень заложил ее под автомобиль в московском Конькове.
Обоим фигурантам уже предъявили обвинения.
В тот же день случился похожий теракт в Балашихе. Водитель подорванного автомобиля погиб на месте. Его личность не раскрывают.
«Почта России» создала собственного виртуального оператора мобильной связи. Он заработает в тестовом режиме в нескольких регионах. С его помощью компания хочет улучшить внутреннюю связь и расширить список услуг для клиентов в отделениях.
Дональд Трамп заявил об «абсолютном уничтожении» армии и флота Ирана. Президент США написал в соцсетях, что авиация и флот Ирана полностью уничтожены. Мирное соглашение с Тегераном Трамп при этом пообещал подписать в течение двух недель.
Игровая платформа Roblox вновь работает в России без ограничений. Доступ к игре вернули после того, как владельцы сервиса пообещали Минцифры защищать детей и быстро удалять запрещенный контент. Блокировка Роскомнадзора действовала с декабря 2025 года из-за отказа платформы модерировать опасные материалы.
Что еще интересно: встреча россиянина с Тимом Куком, обращение к инопланетянам, российские помехи из космоса и другое
22-летний разработчик из Екатеринбурга впечатлил главу Apple своим приложением для AirPods. Личная встреча россиянина и Тима Кука прошла в Калифорнии. Парень создал приложение, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами, и оно настолько впечатлило Кука, что он выложил видео со встречи у себя на странице.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к инопланетянам — он в шутку попросил пришельцев убедить британского премьера Кира Стармера уйти в отставку. Чиновник написал в своем блоге:
Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений и зондирований — просто дайте ему понять, что о нем думают люди.
Так спецпредставитель прокомментировал протесты в Северной Ирландии, которые вспыхнули после жестокого нападения мигранта из Судана на британца.
На 85-м году жизни скончалась звезда советского экрана, актриса театра и кино Людмила Чурсина. О ее смерти стало известно 10 июня. Чурсина ушла после продолжительной болезни. Ее называли «русской Мэрилин Монро, только с характером».
За свою карьеру Чурсина сыграла более ста ролей — от «Донской повести» и «Журавушки» до «Угрюм-реки» и десятков сериалов 2000-х.
Российский спутник впервые в истории смог создать GPS-помехи из космоса. По крайней мере, об этом сообщили исследователи из США. Они проанализировали данные наземных станций и обнаружили странные помехи, которые накрыли огромную территорию — от Гренландии до Польши и от Испании до Норвегии.
Сигнал шел на частоте, близкой к GPS, а его источник удалось отследить, и он оказался российским. Это один из спутников российской системы предупреждения о ракетном нападении.
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