Срок за поддельные справки, штрафы за Gmail и российские помехи в космосе: главное за 10 июня

10 июня Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые вносят изменения в самые разные сферы жизни россиян. Среди них миграционная политика, страхование жизни и не только.

Медицинский осмотр мигрантов

С 1 сентября 2026 года иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти медосмотр в течение 30 дней со дня въезда. Во время процедуры их проверят на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ.

Электронные заключения врачей в течение 24 часов передаются в МВД и Роспотребнадзор. Повторный осмотр нужно проходить ежегодно. Расходы должны оплачивать сами мигранты или их работодатели.

Штрафы за уклонение от медосмотра

За отказ или уклонение от медосвидетельствования грозит штраф от 25 000 до 50 000 рублей и выдворение из страны. Если не выплатить штраф вовремя, то сумма удвоится. Если нарушить порядок проведения осмотра, то грозит штраф:

для граждан — до 100 000 рублей;

для должностных лиц — до 200 000 рублей;

для юрлиц — до 1 млн рублей (или приостановка деятельности до 90 суток).

Штрафы для гостиниц за нарушение учета мигрантов

Если гостиница или отель не уведомят вовремя о приезде или отъезде иностранца, пропустив срок менее чем на один рабочий день, им грозит штраф 80 000–100 000 рублей, при повторном нарушении — 160 000–200 000, при задержке более чем на день — 400 000–500 000 рублей.

Если нарушить сроки регистрации россиян (например, при сдаче квартиры), за это можно получить штраф от 20 000 до 30 000 рублей (при нарушении срока до суток), от 250 000 до 750 000 (более суток). Для Москвы и Санкт-Петербурга штрафы выше — до 800 000 рублей.

Срок за подделку справок об отсутствии ВИЧ и других опасных заболеваний

За подделку, продажу и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний будут грозить:

срок до 3 лет со штрафом от 500 000 до 1 млн рублей;

либо принудительные работы до 4 лет (с таким же штрафом);

либо лишение свободы до 4 лет.

Если речь идет о справках именно об отсутствии опасных для окружающих инфекций (включая ВИЧ), то наказание будет строже:

от 2 до 4 лет ограничения свободы и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей;

от 2 до 5 лет принудительных работ и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей;

от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф от 800 000 до 1,5 млн рублей..

Если в преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, используя при этом интернет или служебное положение, то срок заключения повысится — от 3 до 6 лет со штрафом 1–2 млн рублей и запретом занимать определенные должности до 5 лет.

Если последствия приведут к массовому заражению людей или другим тяжелым последствиям — то срок увеличится до 4–8 лет, а штраф — до 1,5–3 млн рублей.