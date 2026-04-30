Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Алиментщиков захотели искать по камерам и наказывать строже
В России могут усилить меры против неплательщиков алиментов: их планируют разыскивать с помощью дорожных камер, а судебным приставам хотят разрешить работать по таким делам ночью и в выходные. Такие предложения подготовила Счетная палата РФ, пишут «Известия».
Среди ключевых мер:
- доступ приставов к системе отслеживания автомобилей;
- расширение практики принудительных работ для должников без официального дохода.
Как отмечают эксперты, алиментщики продолжают находить новые способы обхода системы — от получения «серых» доходов и перевода денег на счета третьих лиц до сокрытия имущества и смены места жительства.
В российских вузах появится «день тишины» при зачислении
В приемной кампании 2026 года вводится новое правило — так называемый день тишины. Как сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, после издания приказа о зачислении абитуриенты уже не смогут менять или отзывать согласие на поступление.
По замыслу конкурс станет более прозрачным: накануне будет видна полная картина по баллам и местам, а в день зачисления ситуация больше не будет меняться.
Власти рассчитывают, что нововведение упростит работу вузов и сделает процесс понятнее для поступающих.
На ЕГЭ-2026 запретили досмотр участников
Рособрнадзор запретил досматривать участников экзамена и их вещи. Согласно новым рекомендациям, организаторы и охрана не имеют права прикасаться к выпускникам или их личным предметам.
Если металлодетектор срабатывает, участнику предложат добровольно сдать запрещенный предмет.
Если он отказывается, то его не допускают к экзамену. Возможность пересдачи в резервные дни будет решаться индивидуально — через государственную экзаменационную комиссию.
ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня (история, литература, химия), резервные дни пройдут 22−25 июня, а пересдать один предмет можно 8−9 июля.
В России могут ввести акциз на безникотиновые вейпы
Власти рассматривают возможность распространить акцизы на жидкости для электронных сигарет без никотина. Проработка поправок в Налоговый кодекс запланирована на третий квартал 2026 года.
Инициатива направлена на закрытие «серых» схем, через которые производители обходят налоги. По словам экспертов, речь идет не только о новом сборе, но и о выстраивании более прозрачной системы контроля рынка.
Сейчас акциз на никотиносодержащие жидкости составляет 49 рублей за 1 мл после резкого повышения в последние годы.
Расширение этой меры на безникотиновые аналоги может дополнительно увеличить поступления в бюджет.
В России появился быстрый тест на выявление опасной бактерии
Речь о новом тесте для метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), который зарегистрировал Роспотребнадзор.
Разработку создали ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Главный плюс — скорость: результат можно получить всего за 20−25 минут, тогда как раньше на это уходили часы.
Тест помогает быстро определить, устойчива ли бактерия к антибиотикам, чтобы врачи сразу назначили правильное лечение. Его можно проводить на обычном лабораторном оборудовании. Все компоненты производятся в России.
разновидность обычного стафилококка, но с «усиленной защитой»: она устойчива ко многим антибиотикам.
Проще говоря, это инфекция, которую сложнее лечить. Она может вызывать воспаления кожи, гнойные раны, пневмонию и даже заражение крови.
Опасность в том, что стандартные лекарства часто не работают, поэтому лечение затягивается и риск осложнений выше — особенно у людей с ослабленным иммунитетом или после операций.
Россиянам посоветовали не хранить деньги «под подушкой»
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сбережения не стоит держать дома без движения — такие деньги со временем обесцениваются и не приносят дохода.
По его словам, даже простые инструменты вроде банковских вкладов уже позволяют сохранить и немного приумножить средства. Более того, можно рассмотреть инвестиции — акции, облигации и другие инструменты.
Смысл в том, что вложенные деньги начинают «работать»: приносят доход владельцу и одновременно поддерживают экономику.
Уезжающим на майские праздники напомнили о перерасчете ЖКУ
Россияне, которые уезжают из дома более чем на пять дней подряд, могут оформить перерасчет за часть коммунальных услуг — воду, газ и вывоз мусора, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, день отъезда и возвращения в расчет не входят. При этом перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по техническим причинам — в противном случае учитываются фактические показания.
Он уточнил, что плата за отопление, электричество, содержание жилья и капремонт не пересчитывается, так как эти услуги не зависят от присутствия жильцов.
Для оформления перерасчета нужно подтвердить отъезд документами и подать заявление — до или в течение 30 дней после возвращения.
Назван самый малочисленный коренной народ России
Самым малочисленным коренным народом в России считаются кереки, сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.
столько кереков живет в России
В ведомстве отметили, что при этом в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет выросла примерно на 20%.
Также напомнили, что с 2026 года в России отмечают День коренных малочисленных народов — 30 апреля.
один из коренных малочисленных народов России, который исторически живет на Чукотке.
Традиционно кереки занимались охотой и рыболовством, жили в суровых условиях Крайнего Севера и были тесно связаны с морской и тундровой природой.
Сегодня это почти исчезнувший народ.