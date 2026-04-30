30 апреля 2026, 05:00

Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля

Счетная палата предложила ужесточить борьбу с неплательщиками алиментов. Приставам могут дать доступ к системе отслеживания автомобилей, чтобы искать должников по камерам. Тем временем в российских вузах появится «день тишины», а на ЕГЭ запретили досматривать школьников. Также в дайджесте — о возможном акцизе на безникотиновые вейпы, новом тесте для выявления опасной бактерии и других событиях.

Алиментщиков захотели искать по камерам и наказывать строже

В России могут усилить меры против неплательщиков алиментов: их планируют разыскивать с помощью дорожных камер, а судебным приставам хотят разрешить работать по таким делам ночью и в выходные. Такие предложения подготовила Счетная палата РФ, пишут «Известия».

Среди ключевых мер:

  • доступ приставов к системе отслеживания автомобилей;
  • расширение практики принудительных работ для должников без официального дохода.

Как отмечают эксперты, алиментщики продолжают находить новые способы обхода системы — от получения «серых» доходов и перевода денег на счета третьих лиц до сокрытия имущества и смены места жительства.

В российских вузах появится «день тишины» при зачислении

В приемной кампании 2026 года вводится новое правило — так называемый день тишины. Как сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, после издания приказа о зачислении абитуриенты уже не смогут менять или отзывать согласие на поступление.

По замыслу конкурс станет более прозрачным: накануне будет видна полная картина по баллам и местам, а в день зачисления ситуация больше не будет меняться.

Власти рассчитывают, что нововведение упростит работу вузов и сделает процесс понятнее для поступающих.

На ЕГЭ-2026 запретили досмотр участников

Рособрнадзор запретил досматривать участников экзамена и их вещи. Согласно новым рекомендациям, организаторы и охрана не имеют права прикасаться к выпускникам или их личным предметам.

Если металлодетектор срабатывает, участнику предложат добровольно сдать запрещенный предмет.

Если он отказывается, то его не допускают к экзамену. Возможность пересдачи в резервные дни будет решаться индивидуально — через государственную экзаменационную комиссию.

ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня (история, литература, химия), резервные дни пройдут 22−25 июня, а пересдать один предмет можно 8−9 июля.

В России могут ввести акциз на безникотиновые вейпы

Власти рассматривают возможность распространить акцизы на жидкости для электронных сигарет без никотина. Проработка поправок в Налоговый кодекс запланирована на третий квартал 2026 года.

Инициатива направлена на закрытие «серых» схем, через которые производители обходят налоги. По словам экспертов, речь идет не только о новом сборе, но и о выстраивании более прозрачной системы контроля рынка.

Сейчас акциз на никотиносодержащие жидкости составляет 49 рублей за 1 мл после резкого повышения в последние годы.

Расширение этой меры на безникотиновые аналоги может дополнительно увеличить поступления в бюджет.

В России появился быстрый тест на выявление опасной бактерии

Речь о новом тесте для метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), который зарегистрировал Роспотребнадзор.

Разработку создали ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Главный плюс — скорость: результат можно получить всего за 20−25 минут, тогда как раньше на это уходили часы.

Тест помогает быстро определить, устойчива ли бактерия к антибиотикам, чтобы врачи сразу назначили правильное лечение. Его можно проводить на обычном лабораторном оборудовании. Все компоненты производятся в России.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк — это...

разновидность обычного стафилококка, но с «усиленной защитой»: она устойчива ко многим антибиотикам.

Проще говоря, это инфекция, которую сложнее лечить. Она может вызывать воспаления кожи, гнойные раны, пневмонию и даже заражение крови.

Опасность в том, что стандартные лекарства часто не работают, поэтому лечение затягивается и риск осложнений выше — особенно у людей с ослабленным иммунитетом или после операций.

Россиянам посоветовали не хранить деньги «под подушкой»

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сбережения не стоит держать дома без движения — такие деньги со временем обесцениваются и не приносят дохода.

По его словам, даже простые инструменты вроде банковских вкладов уже позволяют сохранить и немного приумножить средства. Более того, можно рассмотреть инвестиции — акции, облигации и другие инструменты.

Смысл в том, что вложенные деньги начинают «работать»: приносят доход владельцу и одновременно поддерживают экономику.

Уезжающим на майские праздники напомнили о перерасчете ЖКУ

Россияне, которые уезжают из дома более чем на пять дней подряд, могут оформить перерасчет за часть коммунальных услуг — воду, газ и вывоз мусора, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, день отъезда и возвращения в расчет не входят. При этом перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по техническим причинам — в противном случае учитываются фактические показания.

Он уточнил, что плата за отопление, электричество, содержание жилья и капремонт не пересчитывается, так как эти услуги не зависят от присутствия жильцов.

Для оформления перерасчета нужно подтвердить отъезд документами и подать заявление — до или в течение 30 дней после возвращения.

Назван самый малочисленный коренной народ России

Самым малочисленным коренным народом в России считаются кереки, сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

23 человека

столько кереков живет в России

В ведомстве отметили, что при этом в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет выросла примерно на 20%.

Также напомнили, что с 2026 года в России отмечают День коренных малочисленных народов — 30 апреля.

Кереки — это...

один из коренных малочисленных народов России, который исторически живет на Чукотке.

Традиционно кереки занимались охотой и рыболовством, жили в суровых условиях Крайнего Севера и были тесно связаны с морской и тундровой природой.

Сегодня это почти исчезнувший народ.

