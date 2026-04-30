Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля

В России могут усилить меры против неплательщиков алиментов: их планируют разыскивать с помощью дорожных камер, а судебным приставам хотят разрешить работать по таким делам ночью и в выходные. Такие предложения подготовила Счетная палата РФ, пишут «Известия».

Среди ключевых мер:

доступ приставов к системе отслеживания автомобилей;

расширение практики принудительных работ для должников без официального дохода.

Как отмечают эксперты, алиментщики продолжают находить новые способы обхода системы — от получения «серых» доходов и перевода денег на счета третьих лиц до сокрытия имущества и смены места жительства.