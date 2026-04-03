В Москве сорвали теракт, с рельсов сошел поезд с поп-звездами, а у банков — массовый сбой. Главное за 3 апреля.

Что случилось

В 6 утра 3 апреля на перегоне у станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд № 302, который следовал из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов. Один из семи пострадавших вагонов загорелся, но пожар оперативно потушили.

Очевидцы снимали на видео, как люди выбирались из опрокинувшихся вагонов через окна. В туалете одного из вагонов зеркалом зажало человека — его вызволяли спасатели.

Что известно о пассажирах

Всего в поезде было на момент аварии 415 пассажиров поезда (65 из них — дети). Среди пассажиров оказались участники российской поп-группы «Демо». Накануне солистка группы сообщила фанатам, что едва не опоздала на поезд. После аварии она вышла на связь и передала, что все артисты живы.

Помимо поп-звезд 90-х в поезде ехали несколько детских коллективов:

юные фехтовальщики из Златоуста и Челябинска,

танцевальный ансамбль «Веснушки»,

театральный коллектив «Экспрессия».

17 детей в возрасте 11–17 лет направлялись в Златоуст, 48 детей 6–17 лет — в Челябинск. По словам родителей, с детьми все в порядке, хоть они и сильно испугались — после аварии им пришлось выбираться на улицу через окна, побросав вещи и документы.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уточнил, что число пострадавших достигло 35. Из них 18 доставили в больницы Ульяновска и Димитровграда, 17 получили помощь амбулаторно. Детей осмотрели медики: у них ссадины и ушибы, госпитализация не понадобилась.