В Москве сорвали теракт, с рельсов сошел поезд с поп-звездами, а у банков — массовый сбой. Главное за 3 апреля.
Теракт против силовика пытались устроить в Москве. Куда заложили бомбу?
ФСБ сорвала в Москве резонансный теракт против высокопоставленного руководителя правоохранительных органов. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала взорвать офицера, когда тот должен был посетить бизнес-центр.
По данным ФСБ, террористы припарковали у входа в здание электроскутер с мощной бомбой в багажнике. Устройство собирались активировать дистанционно, когда силовик появится в объективе камер видеонаблюдения.
Мощность взрывного устройства составила 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. СВУ замаскировали его под бытовую зарядную станцию и начинили болтами и гайками. В ФСБ подчеркнули: взрыв мог привести к большому количеству жертв среди прохожих.
Что взрывотехники узнали о бомбе
Саперы разминировали электроскутер в темное время суток. На кадрах оперативной съемки показали, как робот извлекает заряд из багажника скутера.
Взрывотехники обнаружили в устройстве WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модем — через них планировали подать сигнал на подрыв.
ФСБ считает, что СБУ применила тот же метод, что и при убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.
Тогда бомбу закрепили на ручке электросамоката у жилого дома на Рязанском проспекте и привели в действие дистанционно. Генерал и его помощник погибли. Исполнителем оказался завербованный Киевом иностранец, которому за теракт обещали 100 тысяч долларов.
Розыск и уголовное дело
Следователи ФСБ по Москве и Подмосковью уже возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и приготовлении к теракту. Сейчас силовики ищут лиц, причастных к закладке бомбы в скутер.
В спецслужбе вновь предупредили, что найдут и привлекут к ответственности каждого, кто согласился помогать иностранным разведкам.
В конце марта ФСБ ликвидировала диверсанта в Подмосковье. Мужчина пытался устроить взрыв на оборонном предприятии. Он оказал сопротивление при задержании и погиб от ответного огня.
Пассажирский поезд из Москвы сошел с рельсов под Ульяновском. Что известно о пострадавших
Что случилось
В 6 утра 3 апреля на перегоне у станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд № 302, который следовал из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов. Один из семи пострадавших вагонов загорелся, но пожар оперативно потушили.
Очевидцы снимали на видео, как люди выбирались из опрокинувшихся вагонов через окна. В туалете одного из вагонов зеркалом зажало человека — его вызволяли спасатели.
Что известно о пассажирах
Всего в поезде было на момент аварии 415 пассажиров поезда (65 из них — дети). Среди пассажиров оказались участники российской поп-группы «Демо». Накануне солистка группы сообщила фанатам, что едва не опоздала на поезд. После аварии она вышла на связь и передала, что все артисты живы.
Помимо поп-звезд 90-х в поезде ехали несколько детских коллективов:
- юные фехтовальщики из Златоуста и Челябинска,
- танцевальный ансамбль «Веснушки»,
- театральный коллектив «Экспрессия».
17 детей в возрасте 11–17 лет направлялись в Златоуст, 48 детей 6–17 лет — в Челябинск. По словам родителей, с детьми все в порядке, хоть они и сильно испугались — после аварии им пришлось выбираться на улицу через окна, побросав вещи и документы.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уточнил, что число пострадавших достигло 35. Из них 18 доставили в больницы Ульяновска и Димитровграда, 17 получили помощь амбулаторно. Детей осмотрели медики: у них ссадины и ушибы, госпитализация не понадобилась.
Последствия аварии
По предварительным данным, причиной схода поезда стал излом рельса. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения. Части рельса отправили на экспертизу.
Движение на участке стояло 10 часов. Три поезда (№ 301, 49 и 50) задержались, их маршруты изменили и проложили через Самару. РЖД вернет пассажирам поезда Москва — Челябинск деньги за билеты: если покупали онлайн, то средства перечислятся автоматически, но если покупали за наличные — придется обратиться в кассу вокзала.
Пассажиров c места происшествия вывозят рельсовыми автобусами до Ульяновска-Центрального. Домой людей отправят позднее резервным составом.
К 17 часам движение на участке восстановили.
Масштабный сбой в работе крупных банков и даже метро. Почему это произошло
Что случилось
Утром 3 апреля клиенты нескольких крупных российских банков и пользователи Системы быстрых платежей столкнулись с массовыми сбоями. Люди не могли оплачивать товары картами и через QR-коды, переводить деньги между счетами, снимать и вносить наличные.
Терминалы в магазинах не работали, а в московском метро и пригородных электричках турникеты перестали реагировать на карты и телефоны. Сотрудники подземки ссылались на «массовый глобальный сбой» и пропускали пассажиров бесплатно, чтобы не создавать заторов.
Мы видим, что сейчас у некоторых из вас возникают сложности с использованием наших сервисов, и нам очень жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Наша команда уже работает над решением и делает все возможное, чтобы как можно скорее все восстановить.
Спустя полтора часа банки сообщили, что доступ ко всем сервисам уже полностью восстановили. В пресс-службе оператора платежной системы «Мир» подчеркнули, что сбой произошел «на стороне одного из банков», а все системы НСПК (Национальной системы платежных карт) работали как обычно. Там заверили, что ситуация никак не влияла на сохранность средств.
Иран сбил американский истребитель и взял в плен экипаж. В Пентагоне все отрицают
Версия Ирана
Противовоздушные силы иранской армии сбили новейший американский истребитель пятого поколения F-35, сообщили в Центральном штабе военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия». По данным государственного телеканала IRIB, самолет разбился в центральной части страны.
Иранские СМИ опубликовали фото и видео обломков, которые, по мнению экспертов CNN, демонстрируют детали, характерные для американского самолета, — однако не для F-35, а для двухместного ударного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.
По данным The Wall Street Journal, Пентагон развернул поисково-спасательную операцию для вызволения экипажа. Однако, как утверждает иранская сторона, эта попытка провалилась, и летчики находятся в плену. Издание отмечает, что это первая известная потеря американского самолета на территории Ирана с начала конфликта.
Версия США
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) официально опровергло сообщения Ирана.
Все самолеты ВВС США находятся на местах.
В Пентагоне добавили, что иранская сторона регулярно делает подобные заявления с начала конфликта, пытаясь выдать желаемое за действительное. Этот случай — уже шестой.
При этом американские военные подтвердили, что один из истребителей ранее совершил экстренную посадку на одной из ближневосточных авиабаз после выполнения боевого задания.
Что еще важно: данные клиентов Блиновской на торгах, школы без ЕГЭ, разговор Путина и Эрдогана и другое
Данные участников марафонов Елены Блиновской могут уйти с молотка. Фея желаний все еще должна заплатить огромный долг — 269 млн рублей. Для этого ее финансовая управляющая в рамках дела о банкротстве начала оценку имущества.
Среди активов блогерши оказались товарные знаки «Blinovskaya», «Марафон желаний», «Марафон предназначений», «Марафон отношений», куда также входит база данных клиентов. После определения стоимости ее тоже выставят на торги.
В марте 2025 года Блиновскую признали виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денег и посадили на 4,5 года.
В 727 школах России ученики могут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники приграничных регионов вправе просто получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В список таких учреждений вошли:
- Курская область — 405 школ;
- Белгородская область — 212 школ;
- Брянская область — 41 школа;
- Севастополь — 69 школ.
Во время телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили несколько важных вопросов.
Насчет конфликта в Персидском заливе президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что бои вредят энергетике, торговле и логистике во всем мире. Лидеры выступили за скорейшее прекращение огня и мирные переговоры с учетом интересов всех стран региона.
Поговорили и про Украину: Путин поблагодарил Эрдогана за готовность помогать с переговорами. Стороны обсудили удары Киева по газопроводам и торговым судам в Черном море — договорились вместе обеспечивать безопасность в акватории. Также лидеры обсудили, как расширять торговлю и совместные энергопроекты России и Турции.
В дагестанском роднике «Бекенез» при внутренней проверке качества нашли кишечную палочку. Местным жителям велели кипятить воду (в том числе обдавать кипятком посуду), пить только бутилированную или кипяченую воду, строго соблюдать личную гигиену. Врачам в медучреждениях предписали открывать для всех пациентов обсервационный лист и внимательно наблюдать за их состоянием 5 дней, чтобы не допустить внутрибольничной инфекции.
Родник в Карабудахкентском районе считается одним из крупнейших в Европе и обеспечивает питьевой водой более 50 000 человек.
Что еще интересно: тренд на квартиры в Минске, спасение лемура Васи и операция KitKat
В марте 2026 года россияне принялись скупать квартиры в Минске.
Это 10% от всех сделок за этот период, утверждают риелторы. Из интересного — россияне покупают не панельки экономкласса, а квартиры в новостройках комфорт-класса и выше, из-за чего средняя цена на недвижимость в столице уже растет.
В Москве спасли кошачьего лемура Васю, которого владельцы антикафе незаконно держали для фотосессий. У зверька не было необходимых документов, а условия жизни оставляли желать лучшего. Его изъяли из кафе и отправили в Московский зоопарк.
По прибытии лемуру сразу был предложен первый прием пищи — аппетитные фрукты и овощи. <...> Самец хорошо перенес дорогу и сразу начал с любопытством осваивать свой многоуровневый вольер.
Сейчас он проходит карантин. Ветеринары разработают для Васи особый режим питания и содержания, чтобы он скорее восстановился.
Компания Nestlé развернула операцию по спасению 12 тонн батончиков KitKat. В конце марта во время перевозки 413 000 батончиков из Италии в Польшу неизвестные похитили новую линейку шоколадок. До сих пор поиски силовиков не привели ни к каким результатам, поэтому компания взяла дело в свои руки. Точнее, руки ее фанатов.
Любителей сладостей попросили все батончики KitKat, которые будут встречаться им на пути, сканировать в специальном онлайн-трекере — у каждой шоколадки на упаковке есть уникальный код из 8 цифр. Он подскажет, если в руках покупателя или работника склада окажется украденный товар. Если похищенный батончик обнаружится, система выдаст инструкцию, что делать дальше.