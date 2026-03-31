ФСБ показала видео с места ликвидации украинского агента в Подмосковье

ФСБ показала видео с места ликвидации украинского агента, готовившего теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Подмосковье. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудник ФСБ в камуфляжном костюме обходит место боя с фонарем, показано тело ликвидированного диверсанта и лежащие рядом остатки взрывного устройства. Бомба была замаскирована под пауэрбанк, части которого были раскиданы вокруг усопшего.

31 марта ФСБ сообщила о нейтрализации террориста украинских спецслужб, который готовил атаку на предприятие ОПК.