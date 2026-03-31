12:16, 31 марта 2026Силовые структуры

Готовивший взрыв в Подмосковье террорист нейтрализован

В Подмосковье готовивший теракт на предприятии ОПК мужчина нейтрализован
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Готовивший взрыв в Подмосковье на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) террорист нейтрализован. Об этом сообщает ТАСС.

Он нейтрализован при изъятии самодельного взрывного устройства (СВУ) из схрона.

ФСБ предотвратила теракт днем 31 марта.

Ранее сообщалось, что взрыв готовил россиянин по заданию украинских спецслужб. Он доставал самодельное взрывное устройство из тайника, а когда был в этом уличен, оказал вооруженное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Все новости
