В Подмосковье сорвали теракт

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт на предприятии ОПК

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, взрыв готовил россиянин по заданию украинских спецслужб, он был ликвидирован на месте. Мужчина доставал самодельное взрывное устройство из тайника, а когда был в этом уличен, оказал вооруженное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского агента в Белгородской области.