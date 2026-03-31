12:12, 31 марта 2026Силовые структуры

В Подмосковье сорвали теракт

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт на предприятии ОПК
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, взрыв готовил россиянин по заданию украинских спецслужб, он был ликвидирован на месте. Мужчина доставал самодельное взрывное устройство из тайника, а когда был в этом уличен, оказал вооруженное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского агента в Белгородской области.

