ФСБ разоблачила оказавшегося шпионом мужчину в приграничье

ФСБ задержала украинского агента в Белгородской области

В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России разоблачили мужчину, оказавшегося шпионом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант — гражданин Украины 1990 года рождения. Он оказался агентом украинских спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). По ней ему грозит 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.

По данным правоохранителей, задержанного завербовало Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. За денежное вознаграждаение он должен был собирать данные об обстановке в приграничной зоне Белгородской области и передавать их ГУР МО. Так, в одном из муниципальных образований Белгородской области он установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил (ВС) России и отправил их своим кураторам. Эта информация была использована для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области к десяти годам колонии приговорили следившую за российскими военными подразделениями украинскую шпионку.

