Следившей за российскими военными подразделениями украинской шпионке дали срок

В Херсонской области дали 10 лет 47-летней украинской шпионке

В Херсонской области к десяти годам колонии приговорили 47-летнюю местную жительницу Елену Нишанову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, с 2024 года Нишанова, являвшаяся гражданкой Украины, собирала данные о передвижении и местах дислокации российской военной техники и личного состава. Информацию шпионка передавала представителям украинской разведки.

После задержания было возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный шпион Вооруженных сил Украины Николай Джос, выступивший наводчиком ударов по российским военнослужащим, получил в России новый статус — он внесен в список террористов и экстремистов.