14 апреля 2026, 16:10

Возможный рост цен на интернет, сорванный теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля

Цены на интернет-услуги могут вырасти в России на фоне ограничений, считают участники рынка. При этом в Кремле заверяют, что блокировки — временные и их снимут, когда ситуация с безопасностью в стране улучшится. Также в дайджесте: бесплатное обучение в вузах для вдов бойцов СВО, приговор выжившему в Охотском море, всплеск интереса к «сонному» туризму и другие события дня.

В России на фоне ограничений могут вырасти цены на интернет

Российские онлайн-сервисы постепенно начинают ограничивать доступ для пользователей, пользующихся VPN, пишут «Известия». По данным издания, сложности возникают при попытке зайти в приложения банков, маркетплейсов и на другие платформы, а также на государственные порталы.

Журналисты утверждают со ссылкой на источники на рынке: ограничения связаны с тем, что Минцифры якобы рекомендовало операторам и интернет-компаниям с 15 апреля блокировать доступ к услугам для пользователей с VPN.

По версии газеты, бизнес пошел навстречу ведомству, так как не хочет рисковать льготами и господдержкой.

На фоне этого участники рынка ожидают, что цены на интернет в России могут сильно вырасти. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Если возникнут новые требования, влекущие за собой значительные затраты, операторы, безусловно, переложат их на нас — абонентов. Это может привести к росту цен до 30%.

Денис Кусков
гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

Речь идет об ужесточении правил для выдачи лицензий операторам связи и запрете оказывать услуги без подключения компании к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) — нововведениях, которые якобы обсуждают в Минцифры.

Что такое СОРМ

это оборудование и установленное на нем программное обеспечение, которое позволяет силовикам получать доступ к базе данных операторов связи. С его помощью они могут, прослушивать записи телефонных разговоров.

Кусков объяснил, что, если инициативу примут, расходы компаний вырастут и это непременно отразится на ценах.

Впрочем, в Госдуме считают, что подорожания услуг сразу на 30% произойти не должно. Депутат Андрей Свинцов напомнил, что за ситуацией на рынке внимательно наблюдает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Когда в России отменят ограничения интернета

Ограничения в работе интернета в стране власти пока планируют сохранять ради безопасности россиян, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул: блокировки — временные, и со временем их могут отменить.

После того как необходимость принятия этой меры [безопасности] исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Новые законы: ВС РФ защитят россиян от иностранных судов, а вдовы военных смогут бесплатно учиться в вузах

В России могут разрешить президенту использовать армию, чтобы защитить россиян от ареста в других странах. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Если его примут окончательно, то российских военных можно будет привлекать также для защиты граждан от любого преследования со стороны иностранных и международных судов, чью юрисдикцию Москва не признает.

Госдума одобрила закон о праве вдов бойцов СВО на бесплатное высшее образование. Это касается россиян, чьи мужья погибли в зоне спецоперации либо умерли от болезни или раны, которую получили на службе. Авторы инициативы объясняют ее важность тем, что жены и мужья погибших военных теряют кормильца, поэтому нужно дать им возможность учиться, чтобы затем получить работу.

В России введут бесплатный проезд для родственников раненых росгвардейцев. Законопроект уже направили на рассмотрение Совфеда. Согласно нововведениям, два члена семьи сотрудника Росвардии смогут получить право доехать до больницы, в которой он находится, не тратя деньги на поездку. Сейчас такая возможность уже есть у родственников военных.

Что еще важно: испытания российского лекарства от рака крови и приговор суда чудом выжившему в море

В России завершили клинические исследования первого отечественного лекарства от рака крови «Утжефра». Лекарство на основе CAR-T-клеток нужно для лечения пациентов с острыми лейкозами и лимфомами. Разработчики рассчитывают вывести его на рынок до конца года.

В НМИЦ гематологии подчеркнули, что государство оплатит лечение — для россиян оно станет бесплатным.

На портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ. Сейчас школьники могут отработать решение заданий по информатике и математике базового уровня. В сервисе есть тесты от экспертов ФИПИ и видеоконсультации с разбором сложных тем.

Чтобы начать тренировку, нужно найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» через робота Макса — результаты сохранятся в личном кабинете.

ФСБ задержала троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика в Москве. Среди задержанных — военнослужащий ВСУ, гражданин Молдавии и россиянин. По данным спецслужбы, СБУ планировала взорвать заминированный электроскутер возле столичного бизнес-центра. Бомбу весом 1,5 килограмма собирались привести в действие дистанционно через систему «умный дом».

Суд приговорил Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ.

Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации судна.

Подробности трагедии

Пичугин вместе с братом и 16-летним племенником вышли в море в августе 2024 года, чтобы увидеть китов на Шантарских островах. На обратном пути двигатель лодки сломался, и ее утащило в открытое море.

Брат и племянник Михаила погибли от истощения. Сам Пичугин выдержал все 67 дней, потеряв 50 кг веса. Его обнаружили рыбаки.

Пичугин согласился, что отклонился от маршрута ради экономии времени, после чего у лодки заглох мотор.

Государство также будет удерживать 10% его зарплаты в доход казны.

Что еще интересно: россияне подсели на рамен и сонный туризм, а имя Макс потеряло популярность

В России набирает обороты так называемый сонный туризм Туристы на несколько дней уезжают в удаленные от городов места, где могут хорошо выспаться и восстановить силы. В отелях для сонного туризма есть тихие номера, удобные ортопедические матрасы и подушки и блэкаут-шторы.

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что этот запрос перекликается с модой на сельский туризм и аренду старых деревенских домов под цифровой детокс.

Число раменных в городах-миллионниках за три года выросло в 2,2 раза. Аналитики 2ГИС зафиксировали резкий взлет популярности азиатской кухни в России.

500

почти столько лапшичных сейчас работают в крупнейших городах России.

Общее количество лапшичных в стране увеличилось на 41%, а число поисковых запросов про рамен подскочило на 76%.

Москвичи стали реже давать сыновьям короткое имя Макс. В 2025 году так назвали всего семерых детей, хотя годом ранее имя получили 12 мальчиков. В столичном управлении ЗАГС пояснили, что на пике популярности в 2022 году Максами назвали 21 ребенка.

При этом полная форма — Максим — занимает четвертое место по популярности в Москве.

