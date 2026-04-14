Возможный рост цен на интернет, сорванный теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля

В России завершили клинические исследования первого отечественного лекарства от рака крови «Утжефра». Лекарство на основе CAR-T-клеток нужно для лечения пациентов с острыми лейкозами и лимфомами. Разработчики рассчитывают вывести его на рынок до конца года.

В НМИЦ гематологии подчеркнули, что государство оплатит лечение — для россиян оно станет бесплатным.

На портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ. Сейчас школьники могут отработать решение заданий по информатике и математике базового уровня. В сервисе есть тесты от экспертов ФИПИ и видеоконсультации с разбором сложных тем.

Чтобы начать тренировку, нужно найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» через робота Макса — результаты сохранятся в личном кабинете.

ФСБ задержала троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика в Москве. Среди задержанных — военнослужащий ВСУ, гражданин Молдавии и россиянин. По данным спецслужбы, СБУ планировала взорвать заминированный электроскутер возле столичного бизнес-центра. Бомбу весом 1,5 килограмма собирались привести в действие дистанционно через систему «умный дом».

Суд приговорил Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ.

Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации судна.