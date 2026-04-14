Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 14 апреля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В Госдуме высказались об угрозе резкого роста цен на интернет

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom  

Подорожания тарифов на домашний интернет на 30 процентов произойти не должно, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал опубликованный ранее в СМИ прогноз о росте цен.

«На мой взгляд, такого большого подорожания не должно произойти. ФАС должна за этим следить очень внимательно», — заявил Свинцов.

Материалы по теме:
По словам депутата, в России регулярно наблюдается картина, когда в новых микрорайонах застройщики запускают какого-то маленького оператора. Он отметил, что этот оператор, пользуясь монополией, как раз и задирает тарифы.

«Там же, где крупные населенные пункты, где нет монополии, операторы в конкуренции друг с другом дают достаточно невысокие тарифы. Поэтому те предложения, которые Минцифры подготовило, направлены на систематизацию рынка, чтобы как раз усилить конкуренцию среди крупных игроков. Это позволит держать цену на невысоком уровне», — объяснил политик.

Депутат добавил, что предложение профильного министерства сделать обязательным подключение операторов к СОРМ, не вызовет дополнительных глобальных затрат. Соответственно, заметного роста тарифов быть не должно.

Я считаю, что те меры, которые сейчас будут приняты, упорядочат рынок. Произойдет консолидация — мелкие игроки соединятся в крупные организации и уже в таком формате будут друг с другом конкурировать. Это как раз и позволит держать цены невысокими

Андрей Свинцовзампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет-провайдеров может привести к росту тарифов по итогам 2026 года не на 8-10 процентов, как ожидалось ранее, а сразу на 30 процентов.

Он добавил, что речь идет о введении платных лицензий и невозможности начать оказывать услуги связи без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok