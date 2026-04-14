В России предупредили о росте цен на интернет на 30 процентов

Глава TelecomDaily Кусков: Цены на интернет могут вырасти на 30 % из-за Минцифры

Инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет-провайдеров может привести к росту тарифов по итогам 2026 года не на 8-10 процентов, как ожидалось ранее, а сразу на 30 процентов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Речь идет о введении платных лицензий и невозможности начать оказывать услуги связи без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

По словам Кускова, все расходы в конечном итоге будут переложены на абонентов. Однако оценить их размер можно будет только после того, как стоимость лицензий утвердят. Сильнее всего нововведение ударит по небольшим провайдерам, которым, вполне вероятно, придется либо объединяться в крупные структуры, либо продавать бизнес.

Ранее в Минцифры рассказали, что инициатива находит положительный отклик у крупных игроков отрасли. Также представитель ведомства заверил, что она пойдет на пользу абонентам, так как повысит эффективность выполнения требований законодательства в сфере запрета доступа к определенным ресурсам и не позволит недобросовестным участникам рынка обходить ограничения.

Предварительно, по данным СМИ, речь идет о введении трех типов лицензий стоимостью от миллиона до 50 миллионов рублей и запрете выдавать такие разрешения индивидуальным предпринимателям. Однако эксперты не исключают, что в ходе обсуждения предложения изменятся.